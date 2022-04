Andøya flystasjon blir permanent base for mottak av allierte styrker

– For regjeringen er det viktig å styrke evnen til å ta imot allierte tropper og styrker. Det blir fortsatt en militærbase på Andøya, fordi vi mener det er viktig for landet vårt, sier Vedum til kanalen og legger til:

– Dette blir en permanent base på Andøya, nettopp fordi den er så bra lokalisert. Det er viktig for Norge at vi er Nato-medlem, og at vi kan ta imot allierte styrker. Da er Andøya som base et veldig godt utgangspunkt, sier han.

Til store protester vedtok Stortinget å legge ned flystasjonen på Andøya i 2016 da den ble for dyr i drift. Det ble bestemt at både jagerfly og maritime overvåkingsfly kraftsamles på Evenes.

Onsdag ble det samtidig kjent at den nye kampflybasen på Evenes i Nordland ville bli flere milliarder kroner dyrere enn først antatt.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) opplyste i Stortingets spørretime onsdag at basen kan komme til å koste opp mot 8 milliarder kroner. Det er 3 milliarder kroner mer enn kostnadsrammen på 5,2 milliarder kroner som Stortinget la til grunn.

Saken oppdateres

[ Kampen om flybasen: – Noen må stilles til ansvar for dette ]