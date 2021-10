Forsvarsministeren må legge ned militærbase i egen hjemkommune

Det var få eller ingen som hadde gjettet at Enoksen skulle bli statsråd i den nye regjeringen. Den tidligere Sp-lederen fra Andøy i Nordland har vært ute av politikken siden 2007. Enoksen er 67 år og blir regjeringens eldste statsråd.

Han var kommunalminister fra 1999 til 2000 i Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering. Enoksen ble senere olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

Jonas Gahr Støre skal ha ringt Enoksen på søndag, og han var visstnok den første han ringte til.

Andværingen får en tøff start. Onsdag ble det klart at Sp hadde tapt kampen om å bevare Andøya flystasjon. Beslutningen om å flytte de maritime patruljeflyene fra Andøya flystasjon til Evenes, der det nå etableres en ny kampflybase, var svært kontroversiell. Stortingsvedtaket i 2016 førte til voldsomme protester, både fra lokalbefolkningen, politikere og folk i Forsvaret.

Sp engasjerte seg tidlig i saken, og partiet har gjentatte ganger sagt at de skal kjempe hardt for å omgjøre vedtaket om de kommer i posisjon. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum dukket også opp på Andøya under denne stortingsvalgkampen.

– En av årsakene til at vi er her på Andøya i dag, er for å understreke hvor viktig denne saken er. Det kommer til å bli en veldig viktig sak i forhandlingene, uttalte Vedum til regionavisa Bladet Vesterålen.

Et Orion-fly går inn for landing på Andøya flystasjon.

Enoksen som nå blir forsvarsminister, uttalte seg om Andøya-saken til NRK så sent som 24. september i år. Han mente da at det fortsatt er mulig å reversere vedtaket fra 2016.

– Jeg er jo overbevist om at det er forholdsvis små investeringer som må gjøres på Andøya for å videreføre drifta der, sa Enoksen.

Han la til at han trodde Sp og SV hadde gode muligheter «om de ikke gir seg».

Skuffet statsråd

Da Enoksen ble konfrontert med nedleggelsen av flystasjonen på Andøya under nøkkeloverrekkelsen i Forsvarsdepartementet, gjorde han det raskt klart at han er skuffet over at Sp ikke nådde fram i saken. På spørsmål om hva han tenker om at det er han som nå får ansvaret for å legge ned flystasjonen, svarte han:

– Det føles ikke spesielt godt.

Den nye forsvarsministeren understreket at han tror det kommer til å være høy aktivitet i hjemkommunen i årene framover og at Andøya har «ufattelig» mange muligheter for vekst.

Enoksen sa også at han ikke trengte lang betenkningstid da Støre ringte ham.

– Jeg svarte veldig raskt ja. Det er en utrolig spennende post. Jeg fikk det departementet jeg helst ville gå til.

– Liker ikke løgnhalser

Sp har fått mange nye velgere på grunn av Andøya-saken. Partiet har gjennom flere år hatt skyhøy oppslutning lokalt og styrer i dag Andøy kommune med rent flertall. At Sp tapte saken, blir av mange sett på som et stort svik. På Facebook-gruppa «Bevar Andøya Flystasjon» har flere varslet at de nå melder seg ut av partiet. En andværing skriver at han ikke liker «løgnhalser» og at han ikke vil «assosieres med den slags folk».

Andøy-ordfører Knut A. Nordmo (Sp) var både skuffet, forbannet og trist etter at det var klart at eget parti hadde ofret flystasjonen på Andøya i forhandlingene med Ap.

– Nå må vi finne ut av hva de mener med det som står i plattformen. Vi må nå ha en rask avklaring – og da mener jeg rask – på hva som skal skje med 12.500 dekar med attraktivt næringsareal midt i kommunesenteret, sier han til Dagsavisen og legger til:

– Det skal i hvert fall ikke ligge der som et spøkelsesområde. Vi må nå få klart definert hva som er planen med dette arealet.

På nøkkeloverrekkelsen sa Enoksen at han vil prioritere arbeidet med å avklare hva området nå skal brukes til.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen setter av et fond på 250 millioner til Andøy kommune.

– Det står ingenting konkret om dette fondet. Vi kommer til å være veldig tydelige på at disse midlene ikke må kobles til utbyggingen av havna eller til Andøya Space, sier Nordmo.

Forsvarsminister Enoksen kommer fra jobben som administrerende direktør i Andøya Space. For en uke siden ble det klart at dette selskapet får etablere en oppskytningsbase for små satellitter etter å ha fått godkjent finansieringen på totalt 365,6 millioner kroner.

Ordføreren i Andøy tror det er bra for kommunen at de nå får en forsvarsminister som kjenner området godt.

– Jeg har selvfølgelig tro på at det kan være positivt for Andøy-samfunnet og at han kan få til noe positivt.

Odd Roger Enoksen (67)

Gårdbruker og forretningsmann. Utdannet agronom. Siden 2005 administrerende direktør for Andøya rakettskytefelt.

Olje- og energiminister 2005–2007. Parlamentariske leder i Senterpartiets 2000–2003. Senterpartiets leder 1999–2003. Kommunal- og regionalminister, og statsministerens stedfortreder, 1999–2000. Stortingsrepresentant for Nordland, 1993–2005.

Leder Andøy Sp 1975–1978. Medlem Sps sentralstyre 1993–1995. Leder Nordland Sp 1996–1997. (NTB)

