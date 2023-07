– Vi opplever det samme som i USA

– Vi støtter selvfølgelig streiken, sier Anne Elisabeth Kokkinn som er fungerende forbundsleder i norsk skuespillerforening.

I går gikk Hollywood-skuespillerne ut i streik, som er den største storstreiken siden 1960. Dette bekrefter fagforeningen som representerer Hollywood-skuespillerne Writers’ Guild of America (Sag-Aftra), med 160.000 medlemmer. Skuespillerens og regissørenes krav er bedre lønn som følge av millioninntektene til de store strømmetjenestene, og garantier for deres fremtid i bransjen som er turet av kunstig intelligens.

En uvisst fremtid

– Vi merker at kunstig intelligens er påtroppende også i den norske filmbransjen, og vi er redde for at den kan ta over, sier Kokkinn til Dagsavisen.

For eksempel har «Fast and the Furious»-franchisen, brukt kunstig intelligens for å gjenskape den døde skuespilleren Paul Walker.

Den norske skuespilleren Kristofer Hivju har selv hatt rolle i «Fast and the Furious»-franchisen, og uttrykker at han er bekymret.

– En hvilken som helt skuespiller kan gjøre oppdraget, så kan man bytte ut ansiktet med en annen skuespiller, sier Hivju til NTB.

– Ingen vet hva som kommer. Vi vet bare at det kommer noe.

Kristofer Hivju ble verdenskjent da han var med i den amerikanske fantasy-serien Game of Thrones i rollen som Tormund Giantsbane. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Skuespiller Rune Temte forteller til Dagsavisen at han også er bekymret for kunstig intelligens. Han har selv spilt i storfilmen «Captain Marvel» i 2019.

– Teknologien har vært her lenge, men vi vil ikke se ekte mennesker på skjermen? spør Temte i Dagsavisen.

Hans rollefigurer i flere filmer kan det bli laget avatarer av, som hans rolle som figuren Bron-Char i filmen «Captain Marvel» .

– Jeg eier opptredenen, men ikke karakteren. Hvordan skal jeg få lønn hvis Marvel bestemmer seg for å bruke en avatar i neste film, og ikke meg? Dette er en bekymring.

Anne Elisabeth Kokkinn sier at de opplever like tendenser i Norge, som i USA. Men tror ikke at det kommer til å ende i streik. (Gisle Bjørneby)

Kokkinn forteller at mange manusforfattere også risikerer å miste jobben på grunn av kunstig intelligens.

Streiken blant de rundt 11.500 manusforfatterne har pågått siden 1. mai, og det er ikke kommet rapporter fra USA om at partene er innstilt på gjenoppta forhandlingene, skrev Dagsavisen for rundt en måned siden i forbindelse med utsettelsen av det populære serien «Yellowstone».

Utnyttet av TV-gigantene

Kokkinn forteller også at mange skuespillere og manusforfattere verden over føler seg utnyttet og lite verdsatt av gigantene som lager TV.

– Det er klart at vi skal ha en del av kaken vi også, sier hun.

Den amerikanske manusforfatterforeningen, Writers Guild of America (WGA), deltar også i streiken. Her foran Netflix sitt kontor i Los Angeles 12 juli. På et av skiltene står det: "It's about the money, honey". (Mike Blake / Reuters / NTB/Mike Blake / Reuters / NTB)

Arbeidskonflikten var et faktum da kravene deres om å blant annet få en større andel av milliardinntektene konsern som Disney, Warner Bros Discovery, Netflix og Amazon tjener på strømming ikke ble møtt av motparten. Det norske Dramatikerforbundet og de andre nordiske organisasjonene var raskt ute med støtte til de amerikanske kollegaenes kamp for bedre betalt og bedre avtale- og arbeidsvilkår, skriver Nordisk Film og TV-fond.

Dagsavisen har tidligere omtalt saken og forklart at 98 prosent av medlemmene i fagorganisasjonen på forhånd har stemt for en streik.

En ventet streik

Skuespiller Temte forteller til Dagsavisen at da han var på Marvel-premieren for en måned siden, fikk han med seg at streiken var meldt.

Norske Rune Temte (t.v) har blant annet spilt i filmen «Captain Marvel» fra 2019. Her fra filmen sammen med den kjente skuespilleren Jude Law. (Marvel Studios)

– Streiken var meldt og ventet etter at flere i Hollywood regnet med at lønnsforhandlingene ikke skulle føre fram, sier han.

Tamte er ikke medlem av Sag-Aftra og har ikke mulighet til å gå ut i streik. Han jobber nå med serien «Time Bandits» som snart har primere.

– Produksjonen er påvirket av dette, og vi vil gjerne ha ut serien.

Han sier også at filmstudioer kan komme til å endre på rollebesetninger for å fortsette med innspilling. Det kan være godt nytt for norske skuespillerne som ikke er med i Sag-Aftra.

– Jeg som ikke-medlem kan komme høyere opp på lista, sier han.

Den nye virkeligheten

– Jeg sympatiserer med streiken. Det er uklart hvordan man skal forholde seg til den nye virkeligheten, sier Hivju til NTB.

«Den nye virkeligheten» som Hivju snakker om, handler om strømmetjenestenes inntog og kunstig intelligens i filmbransjen.

"Game of Thrones" Final Season premiere- Red Carpet Norske Kristofer Hivju ble internasjonalt kjent for sin rolle i TV-serien "Game of Thrones". Her fra premiere i 2019. (ANGELA WEISS/AFP)

– Det er en brytningstid. I gamle dager gjorde man en film eller serie, så fikk man royalties resten av livet ut ifra hvor ofte den ble vist. Hvis det ble en suksess, så fikk du en bit av suksessen.

Slik er det ikke når man lager film for strømmetjenester, sier Hivju som blant annet er kjent fra «Game of Thrones».

– Enten filmen eller serien blir sett av 500 mennesker eller 500 millioner mennesker, så får du ikke noe bit av suksessen, sier han.

Hivju er ikke med i fagforeningen Sag-Aftra, som har tatt ut medlemmer i streik, men han har vært med på en rekke Hollywood-produksjoner. Han sier streiken får store konsekvenser.

– På en måte legges alt ned. Mange prosjekter som jeg var i dialog om, er lagt på is.

En rekke regler for skuespillerne

Det er en rekke regler skuespillerne må følge i streiken, deriblant ikke å delta på premierer, gjøre intervjuer for fullført arbeid, gå på prisutdelinger, skriver det amerikanske bransjebladet for underholdning Variety. Det gjelder også deltakelse på filmfestivaler eller til og med promotere prosjekter på sosiale medier mens streiken pågår.

Filmpremieren til Christopher Nolans nye film «Oppenheimer» i London ble fremskyndet med en time slik at skuespillerne kunne gå på den røde løperen før resultatet av avstemningen i Sag-Aftra var klart.

Stjerneskuespillerne Matt Damon og Emily Blunt støtter streiken, skriver NTB.

775998953 De henholdsvis amerikanske, britiske og irske skuespillerne Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy og Florence Pugh på filmpremieren til Christopher Nolans nye film «Oppenheimer» i London 13 juli, før de ifølge flere internasjonale medier forlot premieren som følge av streiken. (HENRY NICHOLLS / AFP / NTB/HENRY NICHOLLS / AFP / NTB)

– Vi kommer til å gå ut sammen, som et samlet ensemble. Vi blir nødt til det. Vi får se hva som skjer, sa Blunt torsdag på filmens London-premiere.

– Det er penger som tjenes, og det må fordeles på en måte som gjør at det tar vare på folk i randsonen, sa Matt Damon.

