Klar for ferie? Sånn slår du tilbake i tilfelle haiangrep

Sommer, sol, og badeplaner? For noen kan frykten for haier lure i vannoverflaten – kanskje takket være «Haisommer»-filmene og etterfølgerne i skrekkfilm-sjangeren.

Så bare for å ta det med en gang: Ingen haier har mennesker på menyen, og sjansen for å bli angrepet av hai er forsvinnende liten – med tanke på hvor mange som vasser, bader og surfer hvert år i forhold til hvor mange haiangrep det faktisk er.

Antall årlige uprovoserte haiangrep har holdt seg relativt stabilt det siste tiåret, mellom 2013 og 2017 var tallet 84, i 2022 var det 57 på verdensbasis.

– Haiangrep har en sterk sammenheng med antallet mennesker og antallet haier i vannet samtidig, sier Gavin Naylor, direktør for Florida Program for Shark Research til BBC.

Haien ignorerer som regel mennesker

Nyere forskning viser samtidig at antallet angrep er doblet i løpet av de siste 20 årene i det østlige USA og sørlige Australia.

Hvis folk visste hvor ofte de var i vann med haier, tror jeg de ville blitt overrasket. — Gavin Naylor, direktør for Florida Program for Shark Research

En viktig årsak kan være en økt forekomst av haiens naturlige byttedyr, som sel. Antall sel ved Cape Cod i Massachusetts i USA har steget kraftig de siste årene, en villet utvikling som følge av bedre vern. Dessverre opplevde Massachusetts sitt første dødelige haiangrep på 82 år forrige høst, og et stigende antall observasjoner har ført til en rekke stengte strender.

Hvithaien er kanskje den mest fryktede haiarten på grunn av Haisommer-filmene. (Getty Images/iStockphoto)

Men hvorfor angriper haier i det hele tatt mennesker noen ganger?

De fleste haiangrep skyldes at vi mennesker provoserer haien tilstrekkelig for å utløse et angrep, skriver den norske organisasjonen Hjelp havets haier. Uprovoserte angrep forekommer også, men de er mer sjeldne, fortsetter de. Slike angrep kan deles inn i tre kategorier: nysgjerrighet/prøvesmaking, territorielle angrep eller fullskala-angrep. Den siste kan gjelde for surfere, siden haien kan forveksle surfebrettet med sel eller sjøløver.

– Vi er som hjelpeløse små pølser som flyter rundt i vannet, sier Naylor til BBC.

Til tross for at vi potensielt kunne vært et lett bytte, blir mennesker altså som regel ignorert, forklarer Naylor.

– Hvis folk visste hvor ofte de var i vann med haier, tror jeg de ville blitt overrasket.

Shark Tourism Bedre vern og dermed økende bestander av sel har ført til mer hai langs vestkysten av USA, der haien migrerer nordover på sensommeren. (Charles Krupa/AP)

Hai i alle hav

Det finnes over 470 arter av hai, og de lever i alle hav ned til 2000 meters dyp, men i Europas milde farvann har bare 27 mennesker mistet livet i registrerte haiangrep helt siden 1847. Ifølge International Shark Attack File’s rapport for 2022 var svømmere og vassere mest utsatt i fjor med 43 prosent av angrepene, fulgt av surfere og andre vannsportsutøvere med 35 prosent.

Nærmere en tredjedel av alle haiarter nærmer seg utryddelse blant annet som følge av handel med haifinner. Mesteparten av etterspørselen er i Asia, men EU-land som Spania, Portugal, Nederland, Frankrike og Italia spiller en betydelig rolle i markedet og står for nesten halvparten av tilbudssiden, ifølge The Guardian.

Wildlife Conference EU står for nesten halvparten av den globale handelen i haifinner. Her konfiskerte haifinner fra ulovlig fiske vist frem under en pressekonferanse i Florida i 2020. (Wilfredo Lee/AP)

Større sjanse for å vinne i lotto

Selv om sjansen for å bli utsatt for et haiangrep er forsvinnende liten, er det likevel en frykt flere deler. Rett over halvparten av amerikanere – 51 prosent, svarte i en spørreundersøkelse fra 2015 at de var svært redd for haier, ifølge meningsmålingsinstituttet Ipsos. Samtidig mente et klart flertall at hvithai spiller en livsviktig rolle for havets økosystem.

Amerikanske forskere har forsøkt å finne ut nettopp hvorfor folk er redd for haier. De mente at «Haisommer» har spilt en viktig rolle, skrev CBS News i fjor.

Haier flest vil snu og svømme andre veien hvis de møter på et menneske, sa forskerne. At mange likevel fortsatt er redde, kalte de «Haisommer-effekten».

– Vi ser at særlig populærkultur påvirker folks holdninger og oppfatninger om haier på en sånn måte at det forsterker faren disse dyrene utgjør, sa psykolog Gabriella Hancock.

Medieomtaler av haiangrep kan også styrke folks frykt, men det ser ut til at bilder av haier og mennesker som sameksisterer på strender har en positiv effekt, skrev nettsida. Oddsen for å bli bitt av hai er enda høyere enn for å vinne i lotto, sa Chris Lowe, sjef i Shark Lab.

Tips til å unngå haiangrep

Er du likevel redd for å bli angrepet i vannet i sommer, har Naylor i Florida noen tips til hvordan du kan unngå haiens oppmerksomhet:

Svøm med en venn.

Hold deg nær kysten.

Ikke svøm ved daggry eller skumring.

Unngå smykker – det kan redusere sjansen for at haien blir oppmerksom på deg.

Mørke klær, som en svart våtdrakt kan også redusere sjansen for å bli oppdaget.

Unngå å plaske i vannet, da haien tiltrekkes av lyden av skadde dyr.

Hvis haien skulle nærme seg deg, er rådet å ha øyekontakt med haien samtidig som du svømmer sakte unna – og forsøker å komme deg ut av vannet.

Og om haien forsøker å bite deg, gjør følgende:

Slå haien i øynene og gjellene – dette er områder der haien er sårbar, selv om du ikke er veldig sterk.

Slå haien på snuten, og dytt den unna.

