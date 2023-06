Stoppet av streik

Lista over TV-serier og filmer som stoppes av streiken blant manusforfatterne i den amerikanske filmbransjen blir lenger for hver uke som går. Nå er også den planlagte sesong to av Yellowstone-oppfølgeren «1923» blitt utsatt på ubestemt tid ettersom teamet som skriver manus til serien sammen med serieskaper Taylor Sheridan er i streik på syvende uka.

1923 Harrison Ford gjør TV-comeback med rollen som Jacob Dutton. (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)

Serien med Harrison Ford og Helen Mirren som det aldrende Dutton-ekteparet i 1920-tallets og stadig utemmete Montana skulle vært i gang tidlig i juni, men er grunnet arbeidskonflikten i TV- og filmbransjen satt på vent på ubestemt tid.

Yellowstone-fansen må vente

Streiken blant USAs manusforfattere lammer produksjonen av film og TV, ettersom de ikke lenger er med på sett under innspilling og kan skrive om og flikke på manuskriptene underveis. Det får konsekvenser for sesong to av den populære «Yellowstone»-serien, den åtte episoders avsluttende delen av «1923», skriver Deadline.com.





På grunn av streiken er det også høyst usikkert om når fansen vil få oppleve det aller siste kapitlet av «Yellowstone» med Kevin Costner, som etter planen skulle være klar til premiere i november.

Kevin Costner har gjort et skikkelig comeback via neo-westerndramaet «Yellowstone», men etter fem sesonger skal han ha sagt at nok er nok John Dutton. Nå er han i gang med å lage en serie av westernfilmer. (NTB kultur)

Serien med Costner i hovedrollen som rancheier John Dutton har blitt en stor suksess på TV og strømming i og utenfor USA. Så stor at en fortsettelse av serien skal være på gang, selv om Costner vil ut av rollen for godt.

Serien som er en miks av western-romantisering og såpedrama har fått æren for at cowboy-hatten er blitt trendy igjen, og sørget for at serieskaper Taylor Sheridan har fått grønt lys fra Paramount Studios til å lage en rekke dramaserier de siste to årene: en voksende katalog av Yellowtstone-titler, «Tulsa King» og «Mayor og Kingstown».

Nicole Kidman i spion-thriller

Lioness Zoe Saldana og Nicole Kidman spiller sammen i spionserien «Special Ops: Lioness». Kommer på SkyShowtime i slutten av juli. (Ramona Rosales/Paramount+/Ramona Rosales/Paramount+)

I i slutten av juli får de selskap av hans nyeste: «Special Ops: Lioness», som var ferdig produsert før Hollywood-streiken var et faktum. Sommerens nyhet på SkyShowtime er en spion-serie hvor CIA jakter en terrororganisasjon, som kan skilte med blant andre Nicole Kidman, Zoe Saldaña og Morgan Freeman på rollelista.

Streiken blant de rundt 11.500 manusforfatterne har pågått siden 1. mai, og det er ikke kommet rapporter fra USA om at partene er innstilt på gjenoppta forhandlingene. Arbeidskonflikten var et faktum da kravene deres om å blant annet få en større andel av milliardinntektene konsern som Disney, Warner Bros Discovery, Netflix og Amazon tjener på strømming ikke ble møtt av motparten. Det norske Dramatikerforbundet og de andre nordiske organisasjonene var raskt ute med støtte til de amerikanske kollegaenes kamp for bedre betalt og bedre avtale- og arbeidsvilkår, skriver Nordisk film og TV-fond.

Vårens konflikt er den første storstreiken i amerikansk showbiz siden 2007, da manusforfatterne streiket i 100 dager. Inne i sin syvende uke har konflikten rammet noen av de største produksjonene, som James Camerons neste «Avatar«-filmer og Sonys «Spider-Man 4». Bare dager etter at streiken var at faktum, var blant annet produksjonen av nye sesonger «Stranger Things»-innspillingen og Star Wars-jhiten «Andor» satt på vent. Jeff Bridges-fans må vente lenger på sesong to av «The Old Man». Streiken innebærer også at «1923»-stjernen Harrison Ford må vente før han får debutere i en superheltfilm, ettersom en hel rekke av planlagte Marvel-filmer har fått innspillingene stoppet.

