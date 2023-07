Småbarnsmor: – Ferie er å gå fra en jobb til en annen

---

God formiddag, og kanskje jeg skal si god ferie?

– Det er absolutt ferietider, i hvert fall for meg og barna. Vi har fått svigermor på besøk, mens samboeren fortsatt jobber. Vi har to barn på fem og åtte, så heldigvis er de nå så store at ferielivet er blitt lettere.

Du skrev nylig en kronikk på NRK Ytring som har skapt reaksjoner. Hva var tanken bak kronikken?

– Tanken var først og fremst et skråblikk på ferielivet, både med alvor, humor, og også litt trøst for de som har noen tøffe feriedager med småbarn. Jeg ville reflektere over hvordan småbarnsforeldre kan håndtere den klaustrofobiske følelsen av at ferien renner ut i sanden, og hvordan de dermed kan få en finere ferietid sammen med barna.

Hvordan har reaksjonene vært?

– Det har vært en del, som det blir når man skriver noe på NRK. Men tilbakemeldingene har vært overveldende positive. De synes det er flott at noen slår et slag for det som for mange er et sårbart tema for mange, for småbarnslivet er ofte veldig utfordrende. Det å snakke høyt om disse utfordringene er noe som fort blir møtt med anklager om sutring, utakknemlighet og i-landsproblem, gjerne fra folk som ikke har barn, eller som har glemt hvordan det er.

– For meg er det viktig at disse personene ikke blir definerende for hva vi kan og ikke kan snakke om. Det siste jeg vil, er at det sitter en haug med foreldre, som deler samme frustrasjon og skam, men som ikke snakker om det fordi samfunnet rundt ikke synes det er noe å snakke om.

– De voksnes behov er der fortsatt, og man stopper ikke å være et individ selv om man får barn. Jeg er opptatt av å spille småbarnsforeldre gode, slik at de kan stå trygt i foreldrerollen sin og oppdra trygge og glade barn.

Hva tenker du om de negative reaksjonene?

– Det er sikkert noen i et kommentarfelt der ute, som ikke er i målgruppen og som heller ikke leser teksten med verken skråblikk eller humor, som er negative. Noen ganger mistenker jeg at folk bare leser overskrifter før de hamrer i vei en krass kommentar.

– Som jeg også skrev i teksten: denne teksten er ikke for dere. Man kan ikke skrive for alle. Min motivasjon er alle småbarnsforeldrene som takker meg for den gode følelsen de har fått etter å ha lest teksten, eller som skriver at de har ledd høyt fordi de kjenner seg igjen.

Hvordan er din egen ferie?

– Samboeren jobber turnus, og jobber fortsatt, men i neste uke skal vi en tur til Strømstad. Utover det har vi ingen store planer. Det blir vel brettspill, kortspill, sightseeing og bading tenker jeg. Man må ikke reise langt for å ha en fin ferie.

Da jeg ringte deg i går, var du på Vitensenteret med barna. Er det din type ferie?

– Hehe. I utgangspunktet er ikke en dag på Vitensenteret en drømmedag i ferien for meg. Det tror jeg flere av småbarnsforeldrene jeg møtte der i går ville sagt seg enig i. Men så er det jo som jeg skriver, ferie med barn er ikke hva det engang var. Hvis man lener seg inn og aksepterer, så kan det likevel bli fine dager, selv om det ikke er ferie av typen avslappende. Det var en fin dag, og jeg ønsker å gjøre ting som er innholdsrike for barna. Skape opplevelser. I dag skal vi bygge Lego og ta en tur på biblioteket.

Gruer du deg fortsatt til ferien?

– Jo, det kan jeg fremdeles av og til gjøre. Ferie med små barn er å stemple ut fra én jobb og inn på en annen. Men med litt større barn, er ferien annerledes nå enn da de var ett og fire. Min samboer har alltid jobbet turnus, og jeg har vært mye alene, så det har gått ei kule varmt noen ganger. Da hadde jeg satt pris på å komme over tekster som jeg selv skriver i dag.

Over til faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Rework» av Jason Fried og David Hansson. Da fikk jeg en åpenbaring. Boka stiller spørsmål om hvordan man jobber i en bedrift. Den snur opp ned på etablerte sannheter, noe som kan gi uante muligheter.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er hvit sandstrand, lyseblått hav, sol, en bok, glade unger og sterk kaffe. Jeg elsker sterk kaffe.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er en jente av 90-tallet, så Spice Girls var store helter. Alle fem. Jeg elsker 90-tallsmusikk og hører fortsatt på dem.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har en tendens til å være altfor selvkritisk. Noe som er lite bærekraftig. Jeg må si til meg selv at 80 prosent er godt nok.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er det drive-through på McDonalds.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Sikkert mye. Jeg har en sterk rettferdighetssans, og ønsker at alle skal ha like muligheter i arbeidslivet. Det er viktig å toge for.

Er det noe du angrer på?

– For noen år skrev jeg en barnebok på rim. Jeg syntes selv det var en nydelig bok, og jeg leste den masse for barna mine som også likte den. Jeg sendte den til to forlag, fikk avslag, og la hele boka på hylla. Det angrer jeg på, jeg skulle fortsatt å prøve selv om selvtilliten fikk seg en knekk, for jeg har fremdeles troen på den. Kanskje jeg kan prøve igjen nå?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Arbeids og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Da kunne vi brainstormet og drodlet over hvordan vi skal få til et mer bærekraftig arbeidsliv for å forebygge utbrenthet, særlig for småbarnsforeldre.

