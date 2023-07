Kunst i ferien? Her er Dagsavisens tips til utstillinger langs veien

En rekke kunstutstillinger er verdt en omvei denne sommeren når mange nordmenn velger å feire i eget hjemland. Enten man svipper innom i Oslo, kjører via Bergen eller tar turen til Sørlandet. Her er noen av utstillingene vår kunstanmelder Lars Elton gjerne anbefaler.

Geir Ytterviks malerier rommer ofte en tvetydig undertone. (Kristiansand Kunsthall)

Geir Yttervik i Kristiansand

Geir Yttervik: «Forbrytelsen i maleriet», Kristiansand Kunsthall, 10/6 – 13/8 2023

Geir Yttervik lager kunst folk liker. Jeg har sett at maleriene hans er populære på Høstutstillingen. Publikum blir gjerne stående en stund, blant annet fordi bildene inviterer betrakteren inn og tilbyr fortellinger man kan sette seg inn i. Men det er ikke bare idyll. Det er ofte en foruroligende undertone i hans malerier. Denne fortellerviljen har gitt Geir Yttervik en helt spesiell plass i norsk kunstliv, og nå har han fått en stor, delvis retrospektiv utstilling i Kristiansand Kunsthall. Utstillingen med det spesielle navnet teller 25 verk i til dels store formater. Han mestrer flere teknikker, og bruker dem til å bygge bilder som fester seg i kroppens eget minne.

Børre Sæthre på KODE i Bergen

Børre Sæthre: «Last Dance», Kode / Bergen Kunstmuseum, 9/6 – 29/10 2023

Året etter Skeivt kulturår er Børre Sæthre mer i vinden enn noen gang. Hans blå installasjon med en hvit enhjørning er hovedattraksjonen i Astrup Fearnley-museets 30-års jubileumsutstilling. I Bergen har han fylt Tårnsalen i Lysverket med en spektakulær installasjon som bygger videre på utstillingen i Nitja høsten 2021, som han fikk Kritikerprisen for året etter. «Last Dance» er siste del av en trilogi som belyser fenomenet «cruising» i et historisk perspektiv, med et samfunnspolitisk tilbakeblikk på AIDS-krisens konsekvenser for skeiv kultur i bunnen. Ett år etter terroren mot skeive i Oslo, er det å problematisere skeives utsatte posisjon viktigere enn noen gang. Børre Sæthre gjør det med eleganse, varm humor og en følelse for det å aldri være helt trygg.

Trykk på Blakerbiennalen

Under Blakerbiennalen kan du prøve deg som grafiker i Guttormsgaards grafikkverksted. (Tor Simen Ulstein)

«TRYKK HER: Blakerbiennalen 2023», Blaker skanse og Blaker gamle meieri, Blaker, 8/7 – 26/8 2023

Guttorm Guttormsgaard bygde opp en fantastisk samling av kunst og kuriosa som han viste i en serie utstillinger på Blaker gamle meieri. Han var også en fremragende grafiker. Etter at han døde i 2019 har stiftelsen utvidet virksomheten. I år samarbeider de med atelierfellesskapet KunstSkansen på Blaker skanse om å arrangere den første Blakerbiennalen. Temaet er alt som kan trykkes, både som kunst og ytringer, som håndverk og mesterverk, prosess og samtid. Det blir gratis trykkekurs for barn og åpne verksteder for alle. Biennalen presenterer over 20 kunstnere, fra Albrecht Dürer til samtidskunstnere. Utstillingene åpner 8. juni.

Sommer med Edvard Munch på Ramme

Munch-samler Petter Olsen byr på sommer med Munch på de ulike besøkssentrene på Ramme gård, Hvitsten. Her et interiørbilde fra Villa Munch. (PER SOLLERMAN)

«Edvard Munch på Ramme», Ramme bildegalleri, Hvitsten, 13/5 – 27/8 2023

Skipsrederarving Petter Olsen er mest kjent for å ha solgt sitt eksemplar av Edvard Munchs «Skrik» for en rekordsum på auksjon. Men han har fortsatt mye kunst av Munch, og det viser han gjerne frem i det underjordiske galleriet på Ramme gård i Hvitsten, der Munch hadde et landsted.

Akvarellen «Nøytralien» (ca. 1915) er en del av Edvard Munchs vitalistiske periode. (Grev Wedel Plass Auksjoner)

Petter Olsen har bygd et flott anlegg med fine attraksjoner. Årets utstilling viser kunst Edvard Munch skapte i vitalismens ånd, der det nære landskapet, portretter av venner og modeller gir en liten forsmak på Auladekorasjonene.

Keramisk jubileum i Ringebu

«Keramikk Ringebu 1993 – 2023»

Senter for keramisk kunst, Ringebu prestegard, 3/6 – 10/9 2023

I forkant av vinter-OL på Lillehammer ble det arrangert flere kunstsamlinger og utstillinger som har satt spor etter seg. I sommer feires 30-årsjubileet for keramikksymposiet. Det samlet flere av verdens (pluss norske og nordiske) ledende keramiske kunstnere, og det ga unge kunststudenter muligheten til å jobbe som mestrenes assistenter. Flere av dem er blitt kjente navn etterpå, og til jubileumsutstillingen er de invitert alle sammen. Keramikksenteret på Ringebu prestegard er bygd opp av nestoren Torbjørn Kvasbø, som har kuratert utstillingen sammen med Ingunn Svanes Almedal. Kvasbø er også aktuell med utstilling på Peder Balke-senteret, der han stiller ut sammen med keramikeren Nina Malterud.

Putte Dahl, Oplandia

Putte H. Dahl er en av våre dyktigste smykkekunstnere. Denne gangen er hun inspirert av det globale frøhvelvet på Svalbard. (Øystein Thorvaldsen )

Putte H. Dahl: «Arv og miljø», Oplandia senter for samtidskunst, Lillehammer, 10/6 – 30/7 2023

Norsk smykkekunst ligger på et internasjonalt toppnivå, og nylig markerte designeksperten Mats Linder dette med en innholdsrik bok om norsk smykkedesign. Én av dem som figurerer der er Putte H. Dahl. Hun jobber med ukonvensjonelle materialer, og hun har ofte en humoristisk tilnærming. Til utstillingen i det tidligere Oppland Kunstsenter er hun inspirert av det globale frøhvelvet på Svalbard i form av en serie med bærbare frølagre. Hun stiller ut sammen med keramikeren Nina A. Standerholen og grafikeren Patrik Berg. Hvis du ønsker å se flere smykker, har Galleri Fjordheim ved Mjøsbrua en kollektiv smykkeutstilling i perioden 8. juli til 13. august.

Dronningens kunststall

Kroningskappen vises i dronningens kunststall. Buntmakerfaget er ett av håndverksfagene som hedres i utstillingen «Slottets håndverk». (Øivind Möller Bakken / Det kongelige hoff)

«Slottets håndverk», Dronning Sonja Kunststall, Oslo, 29/1 2023 – 14/1 2024

Utstillingen i dronningens kunststall er noe helt utenom det vanlige. Slottet bruker og opprettholder et stort spekter av spesialiserte håndverk for å lage og vedlikeholde møbler og interiørdetaljer, hatter, uniformer, klær og mye annet. Utstillingen «Slottets håndverk» presenterer intet mindre enn 26 håndverksfag, inkludert smykkekunstner, smed, salmaker, glassblåser, forgyller og buntmaker. Oppussingen av slottet på 1990-tallet viste behovet for å ta vare på mange håndverksfag som var i ferd med å dø ut. Gjennom de siste tiårene har interessen for det taktile, gleden ved ting du kan ta og kjenne på vokst parallelt med den digitale utviklingen. Denne utstillingen gir deg muligheten til å bli kjent med håndverk du knapt visste fantes. Jeg vil også minne om at studenter fra avdeling Kunst og Håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo stiller ut på Oscarshall frem til 27. august.

Tegninger på Nasjonalmuseet

Utstillingsbilde fra Livet i tegning. Verk fra Bruegels og Rubens’ tid, på Nasjonalmuseet. (Ina Wesenberg)

«Livet i tegning. Verk fra Bruegels og Rubens’ tid», Nasjonalmuseet, Oslo, 9/6 – 10/9 2023

Bruegel og Rubens er navn som rager i kunsthistorien. Men for å se kunsten deres må du vanligvis reise utenlands. Men ikke i sommer. Nå har Belgias kongelige museer åpnet magasinene, og frem til september viser Nasjonalmuseet et utvalg tegninger fra rundt 1550 til 1650. I tillegg til Pieter Bruegel den eldre og Peter Paul Rubens, vises en rekke av deres kunstnerkollegaer, blant andre Hans Bol, Jacob Jordaens og Jan Harmensz Muller.

Detaljnivået er imponerende i Pieter Bruegel den eldres tegning. Dette utsnittet er blåst opp til to meters høyde i Nasjonalmuseets utstilling. ( Johan/artphoto.solutions)

Apostlene ved Marias grav Peter Paul Rubens’ sjeldne kulltegning var lenge skjult på baksiden av en tegning som var limt på et annet papir. (Dag A. Ivarsøy/Rubens, Peter Paul)

Sommersesongen byr på et bredt utvalg kunstutstillinger, inkludert noen virkelige perler, og denne utstillingen i grafikksalen i Nasjonalmuseets andre etasje er en frodig opplevelse med vakre tegninger. Du kommer tett på detaljene og menneskene i tegningene, som viser natur og hverdagsliv så vel som mytologiske, allegoriske og bibelske scener. Antwerpen var Europas rikeste by på denne tiden, og det ga grunnlag for et vitalt og moderne kunstliv.

«Alt er liv» på Munchmuseet

Fra samlingsutstillingen Alt er liv, med utgangspunkt i den omfattende samlingen Munch selv satte sammen av egne ideer, skisser og verk med betegnelser Kunnskapens tre. (Mode Steinkjer)

Edvard Munch: «Alt er liv», Munchmuseet, Oslo, 1/7 – 3/9 2023

Edvard Munch etterlot seg en mappe som ingen helt skjønte hva han ville med. Til åpningen av det nye Munchmuseet høsten 2021 presenterte museet «Alt er liv», en utstilling basert på innholdet i den mystiske mappen. Utstillingen ble hyllet av kritikerne, men få rakk å se den fordi den ble tatt ned tre uker etter at museet åpnet. Nå bøter museet på skandalen. Når «Alt er liv» nå tas opp igjen, er et besøk her én av de tingene jeg vil anbefale på det sterkeste.

