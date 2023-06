Bruce Springsteen på Voldsløkka: Stor, større, størst

---

5

KONSERT

Bruce Springsteen & The E Street Band

Voldsløkka, Oslo

---

Showet starter med «No Surrender». Denne hymnen til rockens urkraft, med de berømte linjene om at de lærte mer av tre minutter lange plater enn de noen gang gjorde på skolen. En grov forenkling selvfølgelig, men mange av oss skjønner hva han mener. Det både ser og høres ut som det ble folk av Bruce Springsteen og hans formidable E Street Band.

Men 50.000 mennesker på Voldsløkka to kvelder, til sammen 100.000 billetter utsolgt på rekordtid, er dette de største konsertene Springsteen har gjort i Norge. For min egen del er det litt rart å rusle noen hundre meter opp i gata og se Springsteen gjøre sine beste kunster bak skuret ved min lokale bussholdeplass. Nesten som om det var en hverdagslig sak. Men nå var det gått sju år siden sist Bruce Springsteen var i Norge.

Riktignok har det vært en pandemi i mellomtida, men dette er det lengste fraværet siden hans to første opptredener her i landet, i 1981 og 1988. Han hadde vært rockens framtid og etablert legende i mange år før han i det hele tatt kom til Norge. 21 konserter er det blitt fram til i dag. I noen år var han her nesten ustanselig. Det reduserte tempoet kan være en indikator på at dette ikke kommer til å vare evig, men vi har lært oss å aldri avskrive gamle legender før. Det er lite som tyder på at formkurven er på vei ned. For dette er et forrykende show. Hovedgrunnen til at Springsteen trekker så mange flere folk enn mange av rockens andre legender er hans showmanship. Det er forskjeller på konserter med Springsteen og Dylan, for å si det sånn.

[ Se bildene fra konserten til Bruce Springsteen ]

Jeg står fortsatt utenfor da nevnte «No Surrender» setter i gang. Det viser seg nemlig at køen starter ved inngangen og går rundt Voldsløkka den siste halvtimen før konsertstart. Springsteen går visst helt ned til publikum i «Ghost», mens «Prove It All Night» har den første runden soloer, på saksofon og gitarer. Måten han synger det siste refrenget på i «Darkness On The Edge Of Town» tyder ikke på at stemmen ikke skal spares til senere.

Nå er jeg også kommet så langt fram at jeg ser at det står noen på scenen. Men Voldsløkka er så stor at lyden kommer forsinket fram i forhold til bildene på storskjermen. Det er altså ikke helt synkront. På skjermen ser vi også at de som har de dyreste «front floor»-plassene foran scenen har en helt annen konsertopplevelse, men det har de også fortjent med den innlevelsen de legger for dagen. De er der for musikken, for artisten, ikke for folkefesten.

Det er et stort E Street Band vi hører. Med E Street kor og E Street blåsere i mange av sangene. Hovedvekten ligger på de tre klassiske albumene «Born To Run», «Darkness On The Edge Of Town» og «Born In The USA», albumene der myten festet seg. Og folk fester.

Det er 50 år siden Bruce Springsteen ga ut sitt første album, og sitt andre. Dette legger han ikke vekt på i denne konserten, med «Kitty’ s Back» som eneste tilbakeblikk. Det var to plater få hørte på da de kom, og det er ting som tyder på at denne sangen fortsatt ikke er så godt kjent. Den får likevel en lang versjon, og utspiller seg som en slags storbandjazz. Gitaren til Springsteen skriker, og resten av lyden er også formidabel. Vi får også en frisk fri jazzintro til «The E Street Shuffle». Enda en sang som ikke akkurat er folkeeie, men som er der for at hele bandet skal kose seg alt de kan.

«My Letter To You» kommer tekstet til norsk på storskjermene. «Jeg sendte det i mitt brev til deg» – men det kunne like gjerne stått dere, siden det høres ut som han synger til hver og én av de 50.000. Jeg er bare ikke sikker på at alle hører etter. Når han synger «Out On The Street» har jeg ikke sett noen rockestjerner glise så hjertelig siden …, vel, siden Axl Rose i Guns N’Roses i forrige uke. Bare at Bruce Springsteen alltid vært sånn. Dette er en del av den uslåelige sjarmen

Bruce Springsteens seneste plateutgivelse er albumet med gamle soullåter. Det ryktes at enda et er på vei. En innspilling som var litt hemmet av en steril studioproduksjon, med sanger som kunne vært hevet adskillige hakk med E Street Bands levende lyd. Nå er det bare én sang herfra på konserten, den stillferdige «Nightshift» av The Commodores. En hyllest til et par av de unge døde, Marvin Gaye og Jackie Wilson, som selvfølgelig er artister som betydde mye for Springsteen også. Selv om «Nighshift» er en sakte og følsom sang blir vi minnet om hvor mye fyrig soulmusikk har betydd for denne gjengen.

Han tar publikum tilbake med vemodige «My Hometown». Folk synger med nesten ned i Nydalen og langt opp på Tåsen, men det er ingen ting mot allsangen som følger i «The River». Denne kan folk. Etter en time kommer den første rørende følelsen av fellesskapet som kan oppstå på de beste største konsertene.

Springsteen forteller deretter om sitt første band, The Castiles, igjen tekstet på skjermen, for at alle skal forstå hyllesten til kompisen derfra, George Theiss, som døde for tre år siden. «Last Man Standing» har ham selv som er den siste som er igjen fra dette bandet, og blir symbolsk framført nesten helt alene. Sangen handler om lidenskapen for musikken som tar noen langt av sted, med en påminnelse om å leve hver dag, og være snille med hverandre. «Backsteets» kommer som en logisk fortsettelse, med en ny dyptfølt tale, men nå er den ikke tekstet, publikum bakover har mistet tråden, de skravler, skåler og skratter mens hovedpersonen står der framme med hånda på hjertet og blottlegger sjela si.

Mens dette skjer holder sola på å gå ned i Nordmarka. Nå har de spilt i to timer. De fleste hadde vært i ferd med å bli ferdige. Her er konserten i ferd med å starte på nytt, med «Because The Night». Etter Patti Smiths konsert i forrige uke antydet vi at lista ligger høyt for sangen de to skrev sammen, men Springsteen tar godt igjen. Nils Lofgren spiller en solo som nesten er verdt hele kvelden alene.

Bruce Springsteen viser seg fra sin beste side som folkesanger i «Wrecking Ball». Med «Badlands» når folkefesten et nytt nivå, og enda ett med «Thunder Road». Og så later de som de skal gå sin vei. De blir aldri helt borte før et nytt «one-two-three-four» og «Born In The USA». Og nå begynner en formidabel innspurt. Med selveste «Born To Run». Men høres det ut som den store stemmen holder på å slippe opp for damp?

Han gir seg uansett aldri, og herjer videre med «Bobby Jean» og «Glory Days». I denne legger de inn en komikveld der sjefen og Little Steven konkurrerer om de beste grimasene – og der er Steven som kjent god! Det blir en ny flott soulseanse i «Tenth Avenue Freeze Out», som en minnestund for E Street-spillerne som har gått bort i årenes løp. Enda en gang blir vi minnet om årene som går.

Helt til slutt takker sjefen av bandet, og blir igjen helt alene. Han synger den følsomme avskjedssangen «I See You In My Dreams». Månen har kommet opp over den gamle margarinfabrikken. En vakker kveld!