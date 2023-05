Helgens låter: Karpe sender reisebrev, Kapteinen teller ti tusen og Åge lover godt vær

Ukas utgivelsesliste gir gjenlyd fra Fredrikstad til Stavanger, fra Oslo til Bergen. Her viser relativt ferske artister som Moyka og Emma Schneider muskler, mens veteraner som Åge Aleksandersen og Stain Monsters viser at det er ingen kunst å ha rundet 70 år. Her er noen av ukas beste låter:

Karpe: «Diaspora Dreams (The Quick Style Selection)»

---

5

EP

Karpe

«Diaspora Dreams (The Quick Style Selection)»

---

Karpe med storfamilien fortsetter å pumpe ut musikk knyttet til The Diaspora Dreams Tour, som nå går sin seiersgang gjennom Europa om vi skal dømme etter rapportene fra gruppa selv, men ikke minst det som andre poster på sosiale medier. Nå kommer en femspors EP som en dokumenterende statusrapport for oss som ikke er tilstede. Den består av liveopptak fra sentrale konsertsteder på veien: Milano (der de startet), Paris, Madrid, Amsterdam og London. Fra et fullsatt O2 Forum Kentish Town i siste by serverer de en formidabel liveversjon av «PAF .no», rå og kontant. Men mest av alt viser «Diaspora Dreams (The Quick Style Selection)» hvordan de tilpasser seg et internasjonalt publikum, komplett med «tårer i øya».

Karpe: «Diaspora Dreams (The Quick Style Selection»

Ingen i Europa kan klappe med en hånd, slår de fast når de serverer nye låter som blant annet «Dowain Narnia» og «Meri Jaan», samt friske arrangementer av kjent materiale. Det ligger i tittelen at dansecrewet Quick Style er sentrale på disse låtene også utover den koreograferte tilstedeværelsen. Vi merker oss at «Dowain Narnia» er en dels franskspråklig Narnia-allegori over Skandinavia, som sammen med særlig EP-ens tittelspor «Visit Norway» – med «Diaspora Dreams»-refrenget – skaper et tekstmessig kaninhull ned i drømmen om Norge og Skandinavia. Dette er en tydelig og fascinerende utvidelse av «Omar Sheriff»-universet: «Diaspora dreams for you diaspora kids/go big, go big» rapper Magdi, mens Chirag kommenterer de som mener han er for navlebeskuende og «skriver for mye om moren min»: «Et hjem uten henne er et hus uten bordben uten bordbønn uten stoler». Alt i alt nok en solid, energisk og sulten EP fra Norges største band, for tiden på veien i Europa, men snart klare for noen av sommerens største norske festivaler.

Ash Olsen girer opp mot album

Ash Olsen, Bylarm (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Ash Olsen

«Someone Else»

---

«Someone Else», om å erkjenne at noen som har betydd mye har gått videre, er nok en lovende smakebit på Ash Olsens debutalbum som kommer om få uker. Fredrikstad-artisten har nylig spilt The Great Escape-festivalen i England, en svær britisk Bylarm-variant, og foran henne står blant annet Roskilde-festivalen og en rekke norske festivaler. Internasjonal presse løfter henne fram som noe helt eget akkurat nå. Det protesterer vi ikke på. At hun ikke lar seg sette i bås er et kvalitetstegn der hun føyer seg inn i rekken av ferske artister med tekster som vil noe, en både sikker og stilsikker vokal og et lydbilde som dribler seg mellom hip hop og smart elektronisk visepop.

Ash Olsen: «Someone Else»

På «Someone Else» beveger hun seg med klimprende, nærmest spanske strenger inn i et florlett melankolsk landskap mellom pop og hip hop hvor man aner en stille eksplosivitet i fundamentet. «Someone Else» har litt av alt, og først og fremst stemmen som gjør det hele sårt, vakkert og emosjonelt.

Kapteinen spiller høyt

Kapteinens «Ti tusen» har udiskutabelt hitpotensial. (Simen Sjølund)

---

4

LÅT

Kapteinen

«Ti tusen»

---

Kjell Øverland alias Kapteinen fra Stavanger skygger ikke unna de store refrengene og de allsangvennlige knepene. Her kommer han med jubellåten «Ti tusen», en sang som nesten kunne vært signert Per Gessle. Det er den ikke, men produsentduo Jim Bergsted og Helge Moen vet hvordan de skal få folk på beina, og veien til gyllene svenske tider føles ikke lang. Positivt ment.

Kapteinen: «Ti tusen»

«Ti tusen» med lalala-refrenger og det hele er et treminutters øyeblikk av ren partystemning, selv om teksten sårt nok handler om tvil og forvirrede tanker rundt det å skulle innlate seg på et nytt forhold. Det er mye ikke rap igjen i Kapteinen på denne låten, mest pop som er så pur, energisk og smittende at den kan bli en av disse landeplagene som etter en stund til og med kan begynne å gå folk på nervene.

Åge gir deg sommeren

Åge Aleksandersen ( Line-Sofie Aleksandersen)

---

4

LÅT

Åge Aleksandersen og Sambandet

«Din sommer»

---

Åge Aleksandersen spår evig sol denne sommeren. Han har for lengst gitt oss «din dag i dag». Nå når han utgir ny musikk for første gang på en god stund gir han oss like godt en hel årstid, «Din sommer». Dette er sommeren man drømte om i iskalde vintervinder, en sommer «helt uten smerte og sår». Det kan leses konkret og sikkert også symbolsk med tanke på at vi ikke lenger kan ta somrene for gitt. Det er dessuten en sang som skreddersydd til de 30 festivalene og konsertene han er booket inn på denne sommeren som en del av hans «Laaang som et godt år»-turné, blant annet Vulkan Open Air i Oslo.

Åge Aleksandersen: «Din sommer»

Dette er Åge i god og solid form, med et frieri til sine mange fans og et refreng som vil gå varmt på Reiseradioen og andre voksne kanaler i ukene som kommer. Selvsagt innspilt i Nidaros Studio og med Skjalg Raaen som produsent. Så får vi se om han har lovt for mye når han står på det ytterste svaberget eller i det innerste, trønderske mygghølet under årets maratonturné som starter 26. mai og går til september.





Stain Monsters hyller Bergen

---

4

LÅT

Stain Monsters

«Bergen»

---

«Bergen», eller «Bøørgen» som det her uttales, er ny singel fra Stain Monsters. Her snakker vi om et smått legendarisk bergensband grunnlagt i 1988 med vokalist Stein Monstad og den i alle år senere hyperaktive låtskriveren, artisten og produsenten HP Gundersen som grunnstamme. Ett selvtitulert album med kultstatus og to år holdt gruppa den gang, før de i fjor sommer var tilbake med dels ny «supergruppe»-besetning og sangen «Lykke & sorg» fra et kommende album som fortsatt har til gode å komme. Nå er det kanskje litt nærmere.

Stain Monsters utgir «Bergen», en i all beskjedenhet hyllest til Bergensflørten.

Den slentrende, flørtende og smått psykdeliske sommerpoplåta «Bergen» vil garantert slå lokalpatriotisk an, men også friste alle som faller for alt fra klassisk gitarpop i gata til The Kinks og The Lovin’ Spoonful, til moderne band som The Strypes. Monstad synger, Kjartan Kristiansen fra Dumdum Boys spiller gitar, Cecilie Leganger (jepp, håndball-keeperen) spiller mellotron og den som griper trommestikkene er originalmedlem Stein Inge Brækhus. Han har også produsert sammen med HP Gundersen – som utgivelseshelgen fyller 70 år og feires med festkonsert på Verftet i Bergen.





Emma Schneider slår hardt

Emma Schneiders «Stupid Ex» er en låt med berettiget harme. (Olav Johnsrud)

---

5

LÅT

Emma Schneider

«Stupid Ex»

---

Hadde Emma Schneider bodd i England ville neppe «Stupid Ex» blitt spilt på BBC. Låten har en harmfull og blomstrende språkdrakt som utgjør et praktfullt, frådende «f**k you!» til en usedvanlig (eller kanskje bare vanlig) idiotisk ekskjæreste som ikke bør finne på å sende henne flere meldinger om at hun er savnet. En låt som Lily Allen garantert ville heiet fram.

Emma Schneider: «Stupid Ex» (Sony)

Emma Schneider er en av de større norske TikTok-profilene og har markert seg både som en skeiv rollemodell og for historiene om en far med altfor tidlig Alzheimers. Her bekrefter hun talentet også som artist. Tekst og musikk har hun skrevet selv, mens festfikser Ole Hartz har produsert og løfter «Stupid Ex» opp som en gitarharvende og poppa sinnatagg av en sang hvor Schneider ikke legger fingrene mellom. Garantert allsang og høye spark.

Isah sier elsk deg sjøl

Isah på Øya presenterer i 2021. To år etter sikter han mot albumdebut og flere festivaler. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Isah

«Elsk deg sjøl»

---

Stavanger leverer denne uka. På lista er også Isah (Kaleb Isaac Ghebreiesus) med en ny singel fra albumet som er varslet 21. juni. Det blir utrolig nok Isahs debuten i det aller lengste formatet, til tross for at han har vært en av de mest sentrale norske artistene innen hip hop-sfæren de siste små årene, med Karpe-samarbeid, Hver gang vi møtes-deltagelse og en rekke priser/nominasjoner i sekken. Det er også bare et par uker siden han var med Filip Bargee og Makosir på «Madame». «Elsk deg sjøl» ble stemt fram av fansen som neste låt ut fra skiva, og er en langt mer tempofylt og medrivende låt enn «E d bare meg».

Isah: «Elsk deg sjøl»

Det er en nydelig og småfunky liten låt som handler om å ta vare på seg selv, uansett hva andre forteller deg eller hvordan man måtte føle seg. Med trykk på stavangerdialektens fineste vendinger synger og rapper han vers og refreng med stor tilstedeværelse og vilje til å forføre. «Elsk deg sjøl» er skrevet sammen med Fredrick Buchard og Lucas BL, som også har produsert, og viser både modning og særpreg fra en artist som har framtida i sin hule hånd.





Moyka suser fram

Moyka: «Already Gone» (Ida Fiskaa)

---

4

LÅT

Moyka

«Already Gone»

---

Norge er i ferd med å få en ny crossover klubbstjerne. Med «Already Gone» som andre låt ut fra det kommende albumet er hun i ferd med å skape seg et univers av stor og dansbar tristesse. Muligens var «Rear View» hakket mer umiddelbar, men som det manglende leddet mellom Röyksopp og kunstpopens høyeste topper er «Already Gone» en umiddelbar hit som bygger seg langsomt opp før stormkastene røsker tak.

Moyka: «Already Gone» (Gems/Ada Nordics)

Det er mye smerte i norsk musikk om dagen, og Moyka er ikke noe unntak. «Jeg føler at jeg er en person som ble født med et knust hjerte», skriver hun i forbindelse med låtslippet, og legger til at hun vil vise at tristhet og melankoli kan være en styrke. Det hjelper at Moyka, eller Monika Engeseth, er i ferd med å bli en låtskriver med sans for de store lerretene og at Sivert Hjeltnes Hagtvet og Anders Kjær (Dagny, Rihanna) er med på både låtskriversiden og som produsenter.

Maylen Rusti i balanse

Maylen Rusti fra Bergen returnerer med ny musikk og ny giv med «Balanse» (Anna Kova)

---

4

LÅT

Maylen Rusti

«Balanse»

---

Bergensartisten Maylen Rusti vet sikkert ett og annet om balanse og det å finne tilbake til seg selv. I 2014 slapp hun debutalbumet med sanger på engelsk. Så satte en cyste på stemmebåndet en stopper for den videre karrieren, før hun nå i fjor begynte å slippe musikk igjen, nå med norske tekster. Det vinner hun på.

Maylen Rusti: «Balanse» (Grappa)

«Balanse» er en stor, episk og sjangertydelig popballade med Rustis lyse og eteriske vokal som formidler en tekst sikkert mange som er i ferd med å telle voksenpoeng vil relatere til. Det er innimellom litt for fyldig og kraftfullt, men Hilmar Henriksens produksjon og fine bruk av gitarer og programmering løfter det hele.





Bråtabrann i Østfold

Bråtabrann bærer ny ved til bygderocken med «Hele bygdas mann». ( Sigurd Fandango)

---

3

LÅT

Bråtabrann

«Hele bygdas mann»

¨---

Bygderocken har fått et nytt tilskudd, denne gangen østfra. Med Fredrikstad-skuespiller og artist Morgan Lillehjem som vokalist har Trøgstad-banden Mats Raknerud, Ingvald Holmen Minge, Kristian Aadalen og Christoffer Dahl siktet seg inn mot det joviale segmentet et sted mellom americana og østfoldiana. «Hele bygdas mann» ligner i grunnrisset på et par-tre Hellbillies-låter, og stemningsmessig møter den «Balladen om Morgan Kane», uten originaliteten til noen av delene.

«Hele bygdas mann»

Denne kællen av stort format får helt sikkert fart på de sylvspente bootsene over det ganske bygdeland, og på plussiden skal det nevnes at denne gjengen – med fartstid fra en rekke band og studioøkter – oser av kvalitet som musikere. Festen trenger ikke så lang lunte, men skal Bråtabrann sette større støvelspor etter seg bør kanskje originaliteten vektlegges litt mer.

Synne Vo sier OK! Her fra Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

---

4

LÅT

Synne Vo

«Ok»

---

Ukas «slå tilbake mot ekskjæresten 2» står Synne Vo for. Ikke før har hun gitt ut EP-en «mvh», så sier hun hei på nytt med «Ok», en kjapp og refrengsterk låt som slamrer igjen døra før den som har behandlet henne dårlig rekker å be om godt vær. Den er helt sikkert også hendig i møte med nettroll og andre uhumskheter på sosiale medier. Likte du «Lykke te» vil denne få noen runder på repeat.

Synne Vo: «Ok»

Synne Vo, eller Synne Vorkinn fra Lesja, tapte låtskriverspellemann til karpe, men hanket inn Årets gjennombrudd innen populærmusikk på Musikkforleggerprisen. Hun er blitt en av de mest populære artistene som synger på norsk, og favner over minst to generasjoner alt etter hvilket lydbilde hun legger seg på. Denne er vel garantert å bli en sommerhit foran de mange festivalene som står for tur i ukene som kommer.