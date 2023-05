Tanker fra en vinnerskalle

---

5

MUSIKK

Vinni

«Tanker blir ting»

TBT Records

---

Han har aldri vært borte, selv om musikk ikke er alt Vinni har fått oppmerksomhet for det siste tiåret. Nå er rapnestoren tilbake med et album som viser at det ikke bare er på reality-fronten han har vinnerskalle. Han har kjempet i Lauritzens kompani, han har danset på TV 2 og det begynner å bli veldig lenge siden han gjorde Halvdan Sivertsen aktuell igjen med sin helt egen «Hver gang vi møtes»-versjon av «Sommerfuggel i vinterland». Det siste ovale året har Vinni imidlertid herjet listene mer enn noen andre med «Glorie», og må regnes som en av Norges største artister samtidig som han har meldt flytting til Bali.

«Glorie» er selvsagt med på albumet «Tanker blir ting», og er med på å understreke hvor effektivt vinnende Vinni er, også når han bender sjangeren utover hip hop-merket: «For tid er bare tall og vi er bare støv/Og vil du bli en engel/Bør du gjøre det før du dør» synger han i «Glorie», et sårt og angrende oppgjør – et indre opprør – med det man tenker seg er svik og jævelskap. Vinni, eller Øyvind Sauvik, har alltid hatt evnen til å sette ord på det personlige, og det gjør han i fullt monn på mange nivå på det nye albumet. «Glorie» blir en veiviser inn i helheten sammen med «Tinnsoldater», også den en singel som har hatt stor appell det siste året. Han maler med brede pensler og skriver i store bilder, men under ligger det alltid noe ordentlig.

[ Helgens låter: Ane Brun, Marte Eberson, Kamelen, Thomas Dybdahl med flere (+) ]

Han har med seg en rekke gode krefter på låtskriversiden, blant dem Fredrik Borch Olsen, Omar Mohammed, Jo Almaas Marstein fra Undergrunn og Peder Losnegård for å nevne noen. «Tanker blir ting» har også en pen rekke gjester som har innvirkning på låtvariasjon og uttrykk. Mest vellykket er «21 gram» i tospann med Marstein, et opprør og kanskje også en advarsel mot alle konspirasjonsteoretikerne der ute som sprer falske nyheter om det være seg klima eller sjelelivet. To stemmer fra hver sin generasjon finner perfekt sammen i produksjonen til Lido.

[ Beyoncé glitret i spektakulær turnéåpning (+) ]

Dette er den ene av to låter Peder Losnegård setter bumerket på under Lido-navnet her ved siden av å være låtskriver. Den andre er introen «TripTrap», som er en sjarmerende og humoristisk lek med hip hop-sjangeren og ikke en barnestol.

Vinni: Tanker blir ting (TBT)

Gode er også gjesteinvitter som «Supersonic» med Admiral P og «Evig og alltid» med Emma Steinbakken, selv om de bærer mer preg av å være kalkulerte samarbeidslåter. Førstnevnte er imidlertid skreddersydd for store opplevelser om de skulle framføre den sammen fra scenen. Vi nevner også «Skygger» sammen med Arif, en himmelsk match av en paranoid gladlåt hvor Vinni viser hvilken smed han er med ordene. Her over en tekst om angst og det å være der for hverandre når skyggene er som mørkest:

«Hjertet som vaffel lager bare røre / hun sier lykke til men jeg er ulykkelig / i enden av flasken så finner du så finner du lykken min / spiste en firkløver jeg kjenner ingenting / snakker til meg selv og mørkeste skyggen min»

Albumet avsluttes med et lite kobbel låter som har vært ute før, som de nevnte «Glorie» og «Tinnsoldater», men også «Aldri fornøyd» som ble skrevet for soundtracket til TV-serien «Flus», framført sammen med Tshawe Baqwa fra Madcon.

[ Full fest med Emma Steinbakken på Rockefeller (+) ]

Mange gjester, men Vinni alene er det som imponerer mest her. Som låten «Sherpa», om hva som kommer den dagen det blir stille, uten at vi tror det skjer for Vinnis del på en stund ennå. Og «Øyvinds skyld», som er en sterk tekst om å kalle en spade en spade, og så «Endelig varmt», en destruktiv låt som musikalsk står seg som en av albumets beste. «Jeg river ned alt/se det brenner som faen/det er endelig varmt», melder han. Varmen tar vi med oss, vel vitende om at «Tanker blir «ting» også handler om å bygge opp igjen.