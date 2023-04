Helgens låter: Michelle Ullestad er forelsket og Dagny går for hjertesorg

April er straks over og mai byr på en ny start på så mange vis. Noen av artistene som gir ut nye låter denne helgen tar endringene bokstavelig, mens andre går og legger seg og trekker dyna over hodet i påvente av bedre dager. Her er noe av det helgen byr på av god norsk musikk, med Michelle Ullestads nye singel «La meg ligge» som en av de sterkeste.

Michelle Ullestad har forelsket seg og forteller mer enn gjerne om det hun har på hjertet i «La meg ligge». (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Michelle Ullestad

«La meg ligge»

---

Ny vår, ny begynnelse for noen. Blant dem Michelle Ullestad, som kommer med den nye låten «La meg ligge», et lite retningsskifte musikalsk, men i enda større grad på privaten om vi skal tro det hun skriver om låten og det hun synger på den. En siste date før appen skulle slettes og hun skulle være alene. Ullestad legger ikke fingrene mellom denne gangen heller, men fortsetter å formidle sitt eget liv. Låten er mindre rap, snarere powerpop hvor hun synger både smygende og kraftfullt.

Michelle Ullestad: «La meg ligge»

Låten lister seg stille inn, men når den smeller vil hun gi Gabrielle beinhard konkurranse på de samme allsangpremissene og med store kor som fyller himmelen. Beskjedene hennes går til et menneske som i en skjør begynnelse på noe nytt må forholde seg til det samme som nå hele Norge får vite: «Tror ikke jeg sa det, men jeg har barn. Hun heter Lilje, og holder meg varm. Så hvis du vil det samme som meg, må du alltid vite at hun kommer før deg». Kommersiell pop fra Bergen på sitt beste.

---

4

LÅT

Dagny

«A Heartbreak In The Making»

---

Starten på Dagny Norvoll Sandviks nye låt er som et litt nedstrippa flashback til Verves ikoniske «Bitter Sweet Symphonie», og det er helt sikkert ikke tilfeldig. Selv om Dagny snart tar styringen selv er det definitivt noe ukontrollert over det hun synger om i «A Heartbreak In The Making», en sang som går av med et smell idet hun annonserer sin første Oslo Spektrum-konsert til høsten. Ganske raskt definerer hun det bittersøte i teksten også, på engelsk altså, mens tittelen sier det meste om hva dette møtet hun maler ut egentlig handler om. Om å gå med åpne øyne inn i noe man vet kommer til å kollapse: «Oh, it’s a good thing that you can’t see a it’s a bad thing before it’s too late».

Dagny: Heartbreak In The Making

Dagny har denne gangen skapt kraftpop på sitt mest universelle og smittende, med vokalharmonier som bygger luftslott det er lett å la seg hengi til. Om den gjør samme jobben som «Somebody» vil vise seg, men dette er starten på noe nytt og etter den helt ville 2022-sesongen for Dagny venter flere festivaler og konserter denne sommeren enn man kan telle på to hender. Og så blir det altså større enn størst i Oslo Spektrum også for Dagny, og datoen er 18. november.

MÍO (Emil Vestre )

---

5

LÅT

MÍO

«Fra et annet sted»

---

MÍO er blant de mest rocka folkemusikk-ensemblene vi har, med en særlig forkjærlighet for den klassiske folkrocken og den tidlige hardrocken. Med «Fra et annet sted» tilbakebetaler de noe av lånet fra inspirasjonen fra rockens grunnfjell, og direkte uttalt gir de Raga Rockers æren. «Fra et annet sted» er en låt som vokser og imponerer, ikke så mye «Raga» i overflaten som man kanskje skulle tro, men villskapen og energien fanger helt klart blant andre Michael Krohns innflytelse på moderne norsk rock.

MÍO

Bandet har Dionisia Fjelldalens store vokal i front, og hun har skrevet låten sammen med bassist bandets medgrunnlegger Marianne Friisberg Larssen. Gitarist Jakob Nome forlater folken til fordel for rocken så det holder sammen med trommeslager Eilif Hallingstad Finnseth, mens Maja Hveding Styffes fele og Henrik Hagen Johnsens tangenter skaper krattskog i bakgrunnen. Melodien er tross intensjonen om å skape Raga-rock godt tuftet på bandets kjærlighet til folkrocken, og lover godt foran albumet «Ingen tid å miste» som kommer senere i år.

---

5

LÅT

EMIR

«Paradis»

---

EMIR kan fort ha levert en av sommerens landeplager. Den ene halvdelen av den bergenske partyduoen Sushi X Kobe har ikke gjort så mye av seg på egen hånd de siste årene, men nå skal Emir Hindic igjen smøre spillelistene med sin karakteristiske stemme og ord som pakkes inn i fløyel så de nesten svever av seg selv. «Paradis» kan være så mangt, men låten, skrevet av Skinny Days (Dag Holtan-Hartwig og Halvor Folstad), slippes nå i forbindelse med at den spiller en sentral rolle i oppfølgeren til den norske Netflix-filmen «Royalteen».

Emir (Sony)

Den heter «Royalteen: Princess Margrethe» og har premiere i midten av mai med blant andre Elli Rhiannon Müller Osbourne og Filip Bargee Ramberg i rollene. Etter eget sigende lagde Emir sangen allerede under pandemien, om «å leve og gå seg vill i en drømmeverden». Sånn høres det ut også, som en drømmende, lys og luftig pop-banger med uant potensial om han skulle finne på å framføre den fra en scene.

Emma Steinbakken stiller med ny look og synger om «Home» på sin nye singel. (Oktawian Gornik )

---

4

LÅT

Emma Steinbakken

«Home»

---

Emma Steinbakken går inn i en helg med to utsolgte hus på Rockefeller i Oslo, og slipper samtidig låten «Home». Hun har herjet listene i ukene og månedene siden «Hver gang vi møtes»-sesongen startet med henne som en av de tidlige profilene og favorittene. I særlig grad med låter som «Floden» og «Delilah», cover av henholdsvis Bjørn Eidsvåg og Isah. «Home» er en fyldig og likevel ren ballade om et brudd, om å være igjen hjemme og danse med minnene etter hvem det nå kan være. Låten følger opp «Parents» som kom tidligere i vår og handlet om foreldrenes brudd.

Emma Steinbakken

20-åringen tar åpenbart et oppgjør med en nær fortid, og framstår også med glattere stil som for å si at nå pekes det framover. «Home» er skrevet sammen med blant andre Carl-Viktor Guttormsen, som også har produsert, og føyer seg musikalsk inn i de samme sfærene som har definert de beste coverlåtene hennes, også de produsert av Guttormsen. «Home» er Steinbakken på sitt eget beste, selv med engelsk tekst, sunget med den karakteristiske avslepne og store stemmen hvor trykket er like emosjonelt latent som i ordene i seg selv. Vil garantert få fansen til å danse melankolsk sakte denne sommeren.

Maria Mena mener det ikke er grunn til å ha dårlig samvittighet om man utsetter alle gjøremål til dagen etter. (Ida Bjørvik )





---

4

LÅT

Maria Mena

«Try Again Tomorrow (feat. Darling West)»

---

Her kommer sangen for alle dem som har kjent følelsen av å bare ville trekke dyna over hodet og bli værende i sengen, som ikke orker å holde fasaden. Maria Mena synger om at det er helt ok å gå tilbake til sengen, slukke lyset og be om at morgendagen blir bedre. Det er en fin, innbydende og stemningsmettet ballade innspilt sammen med Darling West, som bidrar med noen harmonier av det sjeldne slaget og en ro som gjør at den faktisk kan være en av de få sangene man kan orke å høre på de dagene man føler seg som Maria Mena her.

Den engelske teksten er personlig og trøstende optimistisk, en slags moderne Prøysensk «Du skal få en dag i mårå» som også er forsonende og meddelende. Låten ble innspilt i forbindelse med det lenge bebudede albumet «And Then Came You», som nå har fått foreløpig utgivelsesdato 15. september.

Ingrid Olava utgir «Livets EP (eller sanger om folk som kommer og går)» (Herman Dreyer)

---

5

LÅT

Ingrid Olava

«Livets EP (eller sanger om folk som kommer og går)»

---

Ingrid Olava har en av de sterkeste stemmene innen den utvidede popsfæren her hjemme. Femten år etter debuten kommer nå ny musikk i form av «Livets EP (eller sanger om folk som kommer og går)», bestående av to nye sanger, begge vakre og storslåtte ballader med en helt egen indre ro: «Ingenting Er Over» og «826». Disse vil henholdsvis åpne og avslutte et nytt album som kommer over sommeren. Å kalle det livets Ep er ingen underdrivelse. Det handler virkelig om det store spennet, og sammen fanger de med lyrisk nærvær det uunngåelige spennet mellom fødsel og død, og stemmen som formidler det må ta innover seg begge deler.

Olava skriver selv og fortsetter med norske tekster slik hun også gjorde på «Hekt», hennes siste album alene som kom i 2017. Mye har åpenbart skjedd siden da, og nå er hun berørende og fascinerende på en helt annen måte enn hun var selv på sine beste engelskspråklige sanger. Med enkle, instinktive og rystende setninger beskriver hun det å miste sine nærmeste. Hun produserer selv, og blant musikerne som hun lar male de store bildene på de to låtene, finner vi blant andre Bugge Wesseltoft, bassist Jo Berger Myhre og Erland Dahlen på trommer. Noe sier oss at vi har fine ting i vente når livets album eller noe sånt slippes av Ingrid Olava til høsten.

---