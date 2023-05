Dumgangskjøring

---

3

FILM

«Fast & Furious 10»

Regi: Louis Leterrier

USA - 2023











Au, da. Dette tiende kapittelet i «Fast & Furious»-sagaen antyder at Vin Diesel ikke har tatt sitt eget familieverdibudskap til hjertet. Flere sentrale nøkkelpersoner som gjorde denne filmserien til en suksess fikk til slutt nok og takket for seg denne gangen, inklusive manusforfatter/produsent Chris Morgan og regissør Justin Lin. Sistnevnte fikk en del oppmerksomhet på sosiale medier etter at han så komisk miserabel ut i en viral-video filmet av Vin Diesel, og forlot «Fast & Furious 10» etter ti tumultfulle innspillingsdager – angivelig fordi han følte at å jobbe mer med Diesel «ikke er verdt min mentale helse».

Isteden ble en mer føyelig innbytter rekruttert på rekordtid: franskmannen Louis Leterrier, som tidligere har regissert to «The Transporter»-filmer med Jason Statham og «The Incredible Hulk». Dessverre feil mann til gal jobb, plassert i en vanskelig situasjon. Leterrier hevdet i intervjuer at han ville innføre mer realisme og virkelige stunts inn i filmserien, men har isteden gjort det stikk motsatte. Han har dessuten en svakhet for den typen vinglete «shakycam»-kameraføring som ble umoderne for drøyt femten år siden, og som ofte ble benyttet for å forkle at stuntteamet ikke fikk nok tid til å øve inn kampkoreografien.

«Fast & Furious 10» med Vin Diesel er den svakeste i den fartsfylte serien. (Universal Studios)

Så ikke engang actionscenene fungerer helt her. Det er mulig at tidspresset, Covid-restriksjoner, budsjettpanikk og den krevende oppgaven med å sjonglere en enorm rolleliste førte til en del desperate nødløsninger (og grov misbruk av grønnlerret), men resultatet er uansett en av de svakeste filmene i hele serien. Dessuten den aller dyreste, med en prislapp på ufattelige 340 millioner dollar - som gjør dette til en av de ti mest kostbare filmprosjektene i verdenshistorien.

[ En superheltfilm med publikumstekke ]

Som sagt: au, da. «Fast & Furious 10» er overlesset av syntetiske dataeffekter, skrekkelig flau dialogføring og flere melodramatiske tøysevendinger enn den siste sesongen av en meksikansk telenovella. Så med andre ord: en typisk «Fast & Furious»-film. Uten en sterk regissør, produsent og/eller manusforfatter til å snøre inn Vin Diesel har han fått frie tøyler til å utfolde sine verste impulser, og plasserer seg selv tilbake i sentrum for en filmserie der han har blitt det svakeste elementet. Denne gangen er temaet fedre og sønner. Om hvor fantastisk far Dom er til sønnen mini-Brian, og hvor galt ting kan gå når sønner får dårlig oppdragelse av udugelige fedre. Noe som tar oss tilbake til hendelsene som utspilte seg i seriens mest underholdende kapittel: «Fast 5» (2011), mens Dom og gjengen dro et digert bankhvelv rundt i Rio de Janeiros gater.

«Fast & Furious 10» med Vin Diesel er den svakeste i den fartsfylte serien. (Universal Studios)

Vi får nå se hendelsene fra synsvinkelen til den eksentriske psykopaten Dante Reyes (Jason Momoa), sønnen til narkobaronen som var målet for kuppet. Siden den gangen har Dante pønsket på en utspekulert hevn, mens han posisjonerer seg som «F&F»-seriens kombinasjonsmotsvarighet til Thanos og Jokeren. I mellomtiden leder moroklumpen Roman (Tyrese Gibson) kumpanene Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel) og Han (Sung Kang) på et spesialoppdrag i Roma, som viser seg å være en felle iscenesatt av Dante. Omtrent samtidig får Dom og Letty (Michelle Rodriguez) besøk av en erkefiende fra fortiden: en hardt såret Cipher (Charlize Theron), som mistet sine håndlangere og datateknologiske duppeditter under et basketak med Dante. Etter å ha sprengt store deler av Roma i fillebiter blir Dom og gjengen ettersøkt som terrorister, og sprer seg rundt på verdenskartet mens Dante utsetter dem for utspekulerte psykopatstreker.

[ Streikekrangel i Hollywood: Kan kunstig innteligens skrive film- og TV-manus? ]

Den oppblåste rollelista gjør bare filmen desto mer episodisk, der de forskjellige medlemmene av teamet sendes ut på sine separate eventyr. Man får aldri en følelse av at noen av dem er i fare, siden enhver som eventuelt omkommer uansett bare blir gjenopplivet i neste film. En rekke skuespillere gjør kun raske gjestespill, inklusive Helen Mirren, Jason Statham, John Cena og Scott Eastwood. Kurt Russells Mr. Nobody er av vage årsaker ute av handlingen, så hans rolle er overtatt av datteren Tess (Brie Larson). Det samme er Dwayne Johnsons Hobbs, som har fått en innbytter i «Reacher»-muskelbunten Alan Ritchson. Sånn apropos ingenting ville jeg allikevel ha blitt sittende under slutteksten, der det kanskje vanker en liten bonusscene.

Jason Momoa som Dante er et lyspunkt i «Fast & Furious 10». (Giulia Parmigiani/Universal Pictures)

Jason Momoa er et skikkelig underholdende lyspunkt her, og gir inntrykk av å ha improvisert frem hele denne skurkerollen under en helkveld med mye tequila. Hans Dante er en flamboyant, metroseksuell påfugl som ikke helt ser ut til å bestemme seg for om han vil knuse Dom, eller dra ham inn i nærmeste sauna for litt øm kroppskontakt. Jeg får en snikende følelse av at Momoa åpenlyst gjør narr av den homoerotiske machokulturen i hele «F&F»-filmserien her. På et tidspunkt lakkerer Momoa tåneglene til to døde sikkerhetsvakter, som han har gitt forrykte flir med hjelp av mye selvklebende tape.

[ Franciska Eliassen imponerer med debutfilmen (+) ]

Jeg kommer til å glemme mesteparten av hva som skjer i denne filmen en uke fra nå, men akkurat den scenen vil jeg huske lenge. Selv ikke Momoas entusiastiske overspill er nok til å opphøye «Fast & Furious 10» til noe mer enn en skuffelse, selv for oss som frem til nå har hatt stor sans for serien. Velviljen utfordres enda mer av den ekstremt feilslåtte slutten, som serverer en skamløs «fortsettelse neste episode»-cliffhanger. Ekstra skamløst fordi Vin Diesel nylig avslørte at denne serien ikke vil bli avsluttet med neste kapittel – men at finalen nå angivelig vil bli halet ut i ytterligere to filmer. Snakk om tomgangskjøring!