Nå er tida for de gode dramaseriene

De gode historiene kommer på rekke og rad denne TV-sesongen, nye serier som lover en fin drama-vår på skjermen etter en heller laber vintersesong. Strømmetjenestene byr på en mengde nye serier som lover gripende historier, heftig action og morsomme opplevelser helt fram til sommeren kommer.

Amerikansk høydepunkt – «The Diplomat»

Netflix har det med å dumpe nye serier på oss sånn helt uten videre, blant annet gledelige overraskelser som «The Diplomat». Dette er serien for «The West Wing»-fansen, en oppegående, velspilt og underholdende amerikansk serienyhet med politisk temperatur og knallgode skuespillere. Den handler om Kate Wyler, en engasjert og handlekraftig yrkesdiplomat som blir tvunget inn i posten som USAs nye ambassadør i London.

Fem dager brukte denne serien på å bli den mest sette på Netflix i 85 land, en indikasjon på hvor god den er. Keri Russell spiller ambassadøren som vikles inn i mer enn de trange designkjolene hun hater, så snart hun ankommer sin nye arbeidsplass. Med seg har hun Rufus Sewell i rollen som ektemannen Hal, en utenrikspolitisk ringrev som ikke har tenkt å være med på lasset som «ambassadekone».





Keri Russel spiller diplomaten Kate Wyler, som motvillig tar posten som ambassadør for USA i London. Der får hun hjelp av Stuart Heyford (Ato Essandoh), som har store planer for sin nye sjef. (Alex Bailey/Netflix)

Topp-diplomatene må takle internasjonale hendelser og politiske populister i mange land, og at handlingen på ingen måte har berøringsangst for dagen politiske situasjon i England og USA gjør serien interessant og relevant. Seriens kvalitet og politiske blikk er ikke er overraskende, med tanke på at den er skapt av Debora Cahn, som tidligere har vært med på å lage «The West Wing» og «Homeland». Sesong en går fort unna, men ingen bør bli overrasket om Netflix allerede har bedt Cahn lage mer.

«The Good Mothers» – rystende mafiahistorie fra Disney+

Italienernes serier om mafiaen har begynt å komme i flere variasjoner, som denne fra Disney+ som forteller om hva kvinnene som er født og fanget i de kriminelle familiene gjennomgår av vold, misbruk og drap. Og uten muligheter til å slippe unna. «The Good Mothers» er basert på en sann historie fra 2010-tallet, da en kvinnelig mafia-etterforsker i Calabria fikk politiet med på å overvåke og overbevise en rekke kvinner i mafiamenns grep om å hjelpe myndighetene.

Noen av dem var villige, selv om det innebar at de risikerte livet. Som TV-drama er dette en både rystende, spennende, mørk og gripende opplevelse.

Mafiadrama basert på virkelige hendelser: «The Good Mothers» handler om tre modige kvinner i Calabria som samarbeidet med politiet for å stoppe mafia-organisasjonen 'Ndrangheta. (Disney+)

Den 2. mai byr Disney+ på enda en sterk historie fra virkeligheten med «A Small Light», en serie fra National Geographic som handler om nederlandske Miep Gies – som holdt familien til Anne Frank i skjul for nazistene i to år under andre verdenskrig. Seinere skulle Gies sørge for at verden skulle bli kjent med familien Franks historie via Anne Franks dagbok. Billie Boullet har rollen som unge Anne Frank.

92152 «A Small Light» handler om Miep Gies (Bel Powley) som skjulte familien til Anne Frank for nazistene i Nederland under okkupasjonen. Joe Cole spiller Jan Gies i denne serien fra National Geographic og Disney+. (Dusan Martincek)

«Mrs. Davis» – kampen mot kunstig intelligens

Menneskeheten er kontrollert av den kunstige intelligensen kalt Mrs. Davis, og bare den skeptiske nonnen Simone (Betty Gilpin) kan stoppe henne. (HBO Max)

En voldsom batalje mellom en barsk nonne og en mektig algoritme som styrer verden, det er hva den amerikanske «Mrs. Davis» handler om. Dette er en gnistrende og morsom nyskapning presentert som science fiction-basert humordrama, som byr på ingredienser som Den hellige gral, en Mr. Scrhroedinger og hans katt og en verden hvor all krig, fattigdom og sult på jord er avskaffet takket være en allmektig kunstig intelligens som alle liker.

Det er bare søster Simone (Betty Gilpin) og en innbitt motstandsbevegelse som er skeptisk til KI-algoritmen som alle har omfavnet, av noen kalt Mrs. Davis. Stridighetene skildres med freidig og absurd humor og stadige overraskelser, som har noe med å gjøre at dette er «Lost»-skaperen Damon Lindelofs nyeste lek med TV-drama. At serien ankommer samtidig som alle leker seg med KI-chatbotene på nett, gjør at serien til og med har anstrøk av samtidsaktuell kommentar.





«Drops of God», vin-drama med eim av Japan

Franske Camille Léger og japanske Issei Tomine er begge uvanlig flinke til å identifisere vin, og må kjempe mot hverandre for å arve en svært verdifull vinkjeller. (Apple TV+)

«Drops of God» på Apple TV+ kan by på en sjelden opplevelse, all den tid dette er et fransk-japansk drama som byr på et innblikk inn i vinens verden. Serien er basert på en japansk tegneserie, konsentrert til en miniserie i åtte episoder underholdende TV-serie, som handler om kampen om en svært verdifull vinsamling mellom to vidt forskjellige mennesker. Den ene er Camille Léger som ikke har snakka med sin far på ti år, den andre er vineksperten Issei Tomine, og de er begge utstyrt egenskaper, nese og kunnskap som gjør dem til ekstremt gode vinkjennere.

Handlingen foregår i Frankrike og Japan, blant annet, og kampen om vinformuen er en fascinerende severdig historie om to helt forskjellige menneskers kamp – om rikdom, anerkjennelse og personlige utfordringer. Miniserien som slutter på åtte episoder er også en god og forførende innføring i vinens verden.

Drepende Watergate-satire fra HBO

Denne nye HBO-komedien om Watergate-skandalen starter med denne introteksten:

«Dette er basert på en sann historie. Ingen navn har blitt endret for å beskytte de uskyldige, ettersom nesten alle ble funnet skyldig.»

Amerikanerne får ikke nok dramatiseringer av Watergate-skandalen, filmer og serier som skildrer hvor uhederlig president Nixons stab og hvor lavpannede de reaksjonære håndlangerne hans var. I HBO-komedien «White House Plumbers» skildres de som mer stupide enn noen gang.

Amerikansk 70-tallsidyll republikansk stil: Justin Theroux og Woody Harrelson som Nixon-medhjelperne Gordon Liddy og E. Howard Hunt, snart avslørt som ansvarlige for Watergate-affæren. Her med Lena Headey som Dorothy Hunt og Judy Greer i rollen som Fran Liddy. (HBO)

Serien fokuserer på G. Gordon Liddy og E. Howard Hunt, spilt av Justin Theroux og Woody Harrelson i rollene som de to mislykkede og vanærede agenter som skulle gjøre møkkajobben for Det hvite hus, for så å bli avslørt og fengslet etter Watergate-skandalen. De er klovner, menn uten selvinnsikt, to reaksjonære republikanere som ser kommunister overalt.

Her blir de i selskap med republikanske ledere fullstendig avkledd, i en satire fra «Veep»-skaperne som sannsynligvis vil fortelle verden om hvor flau dette kapitlet amerikansk historie faktisk er. Selv om komedien smører tykt på, sier den noe om hvor amerikansk politikk var på vei alt på 1970-tallet. Har premiere på arbeidernes dag.





Norsk framtidsfabel på Viaplay

Den siste norske dramaserien på denne siden av fellesferien er «Arkitekten», en ny Viaplay-satsing som allerede har rukket å vinne hederlig omtale ved filmfestivalen i Berlin. Her spiller Eili Harboe – sist sett i «Succession» hovedrollen som nyutdannet arkitekt som forgjeves prøver å finne seg bolig i et Oslo i nær framtid, en boligjakt som er helt håpløs.

«Arkitekten» er en norsk miniserie som skildrer et dystopisk Oslo i nær framtid, en by med så stor boligmangel at dagens boligmarked framstår som en herlig boltreplass for førstegangskjøpere. Eili Harboe har hovedrollen i serien som kommer på Viaplay 4. mai. (Lillian Julsvik/Viaplay)

Hennes eneste håp som enslig førstegangskjøper er en ledig parkeringsplass nede i et av byens tomme p-hus, for i framtidas Oslo er bilene borte fra byen. Dette er nok den minste TV-produksjonen blant alle av vårens nye serier, en smal og litt eksperimenterende serie i kortformat.

Samtidig er den overbevisende og underholdende dystopi med mange scenarioer om framtidas storbyliv som er godt tenkt og som framstår ganske plausible, skrevet av serieskaper-debutantene Nora Landsrød og Kristian Kilde, sammen med seriens regissør Kerren Lumer Klabbers. For førstegangskjøpere på boligmarkedet kan den være en skummel og skremmende dystopi. Serien har premiere 4. mai.





Arnold-action i Netflix-format

Han har vært muskelbunt og actionhelt, guvernør i California og profil på sosiale medier som tar heftige oppgjør med amerikanske høyreekstreme. En egen TV-serie har Arnold Schwarzenegger derimot aldri hatt, før han debuterer med hovedrollen i «Fubar» på Netflix. Her spiller han en CIA-agent og far som oppdager at også datterens hans også jobber for agentbyrået akkurat da han hadde tenkt å trekke seg tilbake. Hun visste heller ikke at faren var agent. Det er starten på en actionfylt komiserie som ifølge Netflix takler familiedynamikk mot et bakteppe av global spionasje.

Arnold Schwarzenegger spiller CIA-agenten Luke Brunner som oppdager at datteren også jobber for CIA i «Fubar». Ankommer på Netflix med et brak 25. mai. (Netflix/CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

Serien er laget av amerikaneren Nick Santora – TV-skaper med serier som «Sopranos» og «Prison Break» på CV-en. Kommer på Netflix 25. mai.





«The Swarm» – global miljø-thriller på Viaplay

«The Swarm», katastrofe-fabel fra Viaplay om menneskenes kamp mot en mystisk bevissthet som forsøker å redde verdens hav fra menneskelig ødeleggelse. (Viaplay)

Naturen sier stopp og begynner å ta igjen på menneskene som forgifter og ødelegger havene i denne internasjonale storsatsingen presentert på filmfestivalen i Berlin i vinter. Ifølge Viaplay er serien en av de mest omfattende som er produsert i Europa, og det er penger fra mange land – Frankrike, Italia, Tyskland og Japan, blant annet involvert. Showrunner Frank Doelger har tidligere vært produsent på «Game of Thrones».

Handlingen i den ambisiøse serien foregår også på flere kontinent, når forskere og myndigheter må forsøke å finne ut av hva det er som kommer opp av havet, senker skip og forgifter vann så folk blir alvorlig syke. I hovedrollene finner vi islandske Krista Kosonen («Beforeigners») og svenske Alexander Karim. Miljø-thrillerserien begynner på Viaplay den 28. mai.

Heftig ny actionserie fra Amazon Prime

Nettgigant Amazon sparer ikke på noe når selskapet vil lokke til seg flere abonnenter, som i tilfelle med dette verdensomspennende agent-eventyret kalt «Citadel». Her spiller Richard Madden (han fra fra Bodyguard) og Priyanka Chopra Jonas i hovedrollene som eksagentene Mason Kane og Nadia Sinh i selskap med blant andre Stanley Tucci.

Agentene kommer fra den oppløste, mystiske organisasjonen Citadell, men de har mistet hukommelsen og må samarbeide for å komme seg unna noen som er ute etter dem. Det innebærer actionsekvenser som det er vanligere å se i blockbuster-action på kino – eller spinnville sørkoreanske actionserier – og tempoet i handlingen er like heftig som den er full av klassiske spionklisjeer. «Citadel» har et budsjett på over 3 milliarder kroner, som gjør den til årets nest dyreste serie.

Citadel - First Look Richard Madden og Priyanka Chopra Jonas spiller eks-agentene Mason Kane og Nadia Sinh, som må samarbeide for å overleve forfølgernes forsøk på å ta dem av dage. Seriestart på Amazon Prime Video er 28. mai. (Courtesy of Prime Video/Courtesy of Prime Video)

Unikt for denne seriesatsingen er de globale ambisjonene, i den forstand at Amazon og serieskaperne planlegger en rekke beslektede serier laget i land verden over. Avleggerne skal foregå med lokale skuespillere og på andre språk, men likevel har tilknytning til denne. «Citadel: India» og «Citadel: Italia» er allerede i produksjon. Så stort og massiv må en serie-satsing bli når «Avengers»-filmbrødrene Anthony og Joe Russo er med på moroa, som ansvarlige produsenter.





«Beef», mørk og livlig moro på Netflix

Den andre gledelige overraskelsen på Netflix denne våren er et mørkt humoristisk og heftig menneskelig drama, som byr på både action og forviklingskomedie. Hovedpersonene er Amy (Ali Wong) og Danny (Steven Yeun) to personer fra forskjellige samfunnslag i Los Angeles. Hun lever et overklasseliv hun hater, med mann og barn som hun ikke tåler i store mengder. Han er håndverkeren som sliter med å få tingene til å gå rundt for seg og storfamilien.

Seriøst morsom underholdning: Ali Wong spiller den frustrerte Amy som møter den minst like hardt prøvede entreprenøren Danny Cho i actionkomedien «Beef» på Netflix. (Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

Det Amy og Danny har felles er store frustrasjoner og prøvelser i hverdagen, og begge mister besinnelsen bak rattet etter at de kommer i veien for hverandre i en 2020-tallsversjon à la Fleksnes. Begge oppsøker den andre for å ta igjen i smålige hevntokt, for de klarer ikke å beherske seg. De impulsene skal skaffe dem mye større, livsfarlige utfordringer. Et persongalleri av krevende typer og oppegående morsom dialog gjør «Beef» til en drivende god og opplagt komedie. Ute nå.

Romvesenene truer på Disney+

Nedgangstider og hard kamp om strømmemarkedet har fått Disney+ har utsatt flere planlagte premierer på vår- og sommervennlige Marvel-serier så langt, men i juni kommer den store serien mange har ventet på – storserien «Secret Invasion».

Dette er serien fra Marvel-universet som kan skilte med en rekke store skuespillerstjerner på rollelista, blant dem Olivia Colman, Martin Freeman, Emilia Clarke og Ben Mendehlson. Her får de selskap av Samuel L. Jackson tilbake i rollen som Nick Fury: Man skal ikke se bort fra at en og annen superhelt dukker opp ut av det blå også. De må nedkjempe romvesenene som har inntatt jorda i menneskelig framtoning. Serien ankommer jorda den 21. juni.





Samuel L. Jackson er tilbake som Nick Fury i kampen mot invaderende skrull-ene i den forventede storserien fra Marvel på Disney+. (Marvel Studios)

Nick Fury begynner å se gammel ut etter alle disse årene i kamp mot utenomjordiske krefter i Marvel-universet. «Secret Invasion» er serien som Marvel Studios og Walt Disney Company må lage en hit av, etter at publikum har begynt å vise tegn til superheltfatigue på kino.

