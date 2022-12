Don Martin med rekordår: – Jeg kan nesten ikke huske hva jeg gjorde i mars

– Jeg føler ikke at dette har vært ett år, det må i hvert fall ha vært to, sier Martin Ahzami Raknerud, for de fleste kjent som Don Martin.

Dagsavisen ringer ham og spør hvordan han vil oppsummere sitt innholdsrike kulturår.

– Det er sprøtt hvordan alt er relativt. Det har nettopp vært to sykt lange og seige år, mens dette året har det gått unna. Jeg kan nesten ikke huske hva jeg gjorde i mars, sier han.

Gjennom 2022 har han hatt to teateroppsetninger - «Isbilen», «Linje 5» og «Blokk til blokk» - sistnevnte for fjerde året på rad etter premieren i 2018. To av stykkene har han både vært med å skrive og spilt i selv, mens «Linje 5» er forbeholdt andre skuespillere. I tillegg har «Blokk til blokk»-universet beveget seg inn i litteraturen, og ble gitt ut som tegneserie tidligere i år, med illustrasjoner av Andreas Iversen. Han har også gitt ut musikk.

Kendrick live fra stua

– Jeg har vært privilegert i år. De tingene jeg har lagd og jobbet med har gått bra, men jeg er klar over at for store deler av kulturbransjen er det nå krisen er. Mange har vendt seg til å være hjemme, og oppsøker ikke kultur- og utelivsbransjen i like stor grad som før, sier Don Martin.

Han merker det selv også. Da Kendrick Lamar hadde konsert på Telenor Arena i Oslo tidligere i høst, anså han det som uaktuelt å dra dit for å se ham spille live.

– Noen dager etter så jeg han live fra Paris på TV-en hjemme og var dritfornøyd. Det hadde aldri skjedd for fem år siden, sier han.

Det tok litt tid før han innså hvor heldig han har vært i år.

– Men så ser jeg at prosjekter som folk jeg kjenner har jobbet med, og som jeg trodde skulle gå kjempebra, ikke har dratt noe publikum. Og så kicka strømmen inn, som er et kjempeproblem for store deler av kultur- og utelivsbransjen.

[ Mord har sjelden vært morsommere enn i «The Glass Onion» ]

Denne «Isbilen» bør du stanse om den kjører forbi. Nå står den på Kloden teater, med Sofia Estifanos (fra venstre), Lisa Thun, Don Martin og Don Martin? (Samir Madad)

Teater som fortellerverktøy

Teaterstykket «Isbilen», en fortelling som retter seg mot barn fra femårsalderen og oppover, med musikk tuftet på rap og hiphop, ble spilt på Kloden teater i Oslo og et par andre teaterscener gjennom våren. Den ble Hedda-nominert i kategorien «Beste barneforestilling».

– Jeg hadde ikke regna med å bli Hedda-nominert før jeg i det hele tatt visste hva den prisen var. Det var kult, jeg satt der og tenkte: Hva gjør jeg her, sier Don Martin.

Han ler, men forteller at det aldri var planlagt at han skulle begynne med teater. Men så møtte han damene i SPKRBOX, som ville gjøre noe annerledes, og oppsøkte nettopp ham, Felipe Orellana «Fela» Castro og Jonathan Castro.

– Mange synes klassiske stykker er the shit, og det er bra at det finnes sånne teaterstykker, men det har ikke vært noe for oss. Vi har oppdaga at vi kan lage teater som appellerer til andre grupper, og som handler om og er en klassekamp. Det skal speile livene til ungdommer og grupper som ellers ikke føler at de har en stemme. For et kraftfullt verktøy teater er.

– Det vi oppdaga med «Blokk til blokk», er hvor bra verktøy teater er for å fortelle og formidle. Mye av det vi forteller om i stykket er ting som har ligget i musikktekstene våre, en del av det mellom linjene. På teaterscenen blir det mer direkte.

Fram til han skrev forestillingen «Linje 5» sammen med Zeshan Shakar, som ble spilt i 2020, anså han seg selv først og fremst som en rapper som var på en teaterscene.

– Å skrive «Linje 5» var en helt ny utfordring. Som en som har skrevet i førstepersonsperspektiv hele livet, som rap nesten alltid er, var det å kunne skrive fra et annet perspektiv enn Martin, sjukt kult. Jeg måtte tenke helt annerledes, det var en vill oppdagelse, sier han.

[ Ekte vestkantfolk tar ikke av seg på beina ]

Utenfor boksen

Don Martin liker å jobbe med både musikk og teater, men for ham er det aller viktigste prosessen i forkant av resultatet.

– Er det gøy å lage det, en utfordring å skrive, spille og få det til å funke, så er det det som gjør det fett. Selvfølgelig er det gøy at folk liker resultatet, men den viktigste delen for meg er prosessen.

Noe av det kule med å gå teaterverden i møte for Don Martin, er at han har fått en ny måte å tenke på.

– Som kunstner er du avhengig av å gjøre noe som ikke er safe, du må ut av boksen uten å vite helt hva du driver med. Hvis du safer, går du på repeat, og da er det ikke noe vits å fortsette. Jeg digga å ikke vite helt hva jeg drev med, hah!

Noe annet han digger, er muligheten teateret gir til å samle forskjellige typer mennesker i ett og samme rom.

– Med «Blokk til blokk» har vi hatt et så stort spenn av forskjellige folk som har kommet og sett på, som har sittet i det samme rommet og delt den samme opplevelsen. Det synes jeg er skikkelig kult. Det er sprøtt hvordan samfunnet deler seg inn av seg selv, som om vi ikke kan ha de samme opplevelsene, høre på det samme og forstå det samme, sier han.

[ – Jeg er på et sted i livet jeg alltid har drømt om å være (+) ]

Kronprinsen på rapteater Raperne Don Martin, Fela og Castro klarte med forestillingen «Blokk til blokk» å dra nye publikummere til teatret, mange for første gang. (Heiko Junge/NTB)

Don Martins prosjekt

Både «Blokk til blokk», «Isbilen», «Linje 5» og musikken til Don Martin stammer ut fra en grunntanke: Hvem får fortelle sine egne historier på sine egne premisser?

– I perioder har det vært mye snakk om Oslo øst. Det har irritert meg. Når jeg ser tilbake på hvordan det alltid har vært, har det vært mye negativitet i media og det offentlige ordskiftet knytta til Oslo øst. I tillegg har filmene og teaterstykkene som har blitt laget om Oslos østkant, slik jeg opplever det, sjeldent blitt laget av folk som kommer fra den verden jeg kommer fra.

– Vi har ikke fått sette våre egne premisser for hva som skal fortelles. Alle trenger å få fortelle sin historie, og jeg tror det sjeldent blir helt riktig når noen andre skal bestemme narrativet over noe de ikke selv egentlig kjenner til, sier han.

Det var Don Martin sitt prosjekt: Å skape noe fra og for Oslo øst, på egne premisser.

– Så fikk det briste eller bære.

[ Et brenneslebarn forteller (+) ]

Tegneseriens kraft

Å skape en tegneserie, beskriver Don Martin som en barndomsdrøm.

– Hadde jeg kunnet tegne bra nok, hadde jeg nok laget en tegneserie selv.

Men så møtte han, Castro og Fela Andreas Iversen, som hadde en idé.

– Vi kjente til ham fra før og syntes han var jævla fet. Vi har lenge sett etter måter å gjøre et formatskifte på, for vi har tenkt at vi kommer ikke til å være villige til å spille «Blokk til blokk»-forestillingen for evig.

Selv synes han tegneserieformatet er undervurdert. Så lenge tegningene er bra, viser en tegneserie perspektiver som ikke ville kommet fram på samme måte i en vanlig bok, mener han.

– Jeg liker å si at jeg ikke kan lese når folk spør meg. Jeg kan lese, men jeg leser mindre enn folk tror. Jeg har lyst til å formidle til de som ikke nødvendigvis leser så mye til vanlig, og vil at dette skal funke for dem. Vi har vært rundt på en del biblioteker i Groruddalen og på Holmlia, og de ungdommene som kommer dit er jo sånn som jeg var i min ungdom. Kanskje har de ikke noe særlig forhold til det å lese.

Færre unge, og spesielt gutter, leser nå enn tidligere. Det tror Don Martin det er mange årsaker til, blant annet tror han det handler om hvem man henvender seg til med en bok.

– Jeg synes det er en kul ting om vi har klart å lage noe som funker for de som ikke synes norsk er det beste faget på skolen, sier han.

[ «Jul på Driter’n» tar opp kampen med Wham! og Mariah Carey ]

LINJE 5 av Don Martin og Zeshan Shakar. Forestilling på Rommen Scene, Det Norske Teatret. (Mimsy Moller)

Å gjøre litt mindre

Den nyeste låten han har sluppet sammen med Castro og Fela, «ICE-T», handler om den perioden rapperen Ice-T var aktiv i det amerikanske hiphop-miljøet.

– Ice-T var en av de jeg var mest fan av som kid. I historien om rap er han litt undervurdert, for man glemmer at han var en banebrytende kar som gjorde sykt mye, i tillegg til å være en av de viktigste gudfedrende til at som handler om streetrap og gangsterrap. Tittelen er en referanse til alt han var en talsmann for, sier Don Martin.

Et hektisk år nærmer seg slutten, og Don Martin reflekterer over hvordan året har gått.

– Jeg er hyperaktiv og trenger og liker å gjøre mye, men samtidig har jeg skjønt at jeg ikke er 22 år lenger, og at jeg må sette end tempoet litt. Det er et prosjekt jeg har hatt i flere år: Å gjøre litt mindre. Men i 2022 har det prosjektet gått ganske dårlig.

Han vet ikke helt om 2023 blir noe bedre, eller mindre travelt.

– Men jeg burde slappe av mer. Man kan ikke holde på i det tempoet i all evighet, det er ikke sunt.

Han kan ikke spå fremtiden, sier han, men røper likevel at det kommer til å skje ting rundt ham også i 2023.

– Jeg skal slippe musikk, det er 10 årsjubileum for «En gang Romsåsgutt alltid Romsåsgutt» og jeg har noen helt nye planer.

«Linje 5», som faktisk har blitt spilt i både 2020, 2021 og 2022, ble hardt rammet av koronaen, og Don Martin sitter igjen med en følelse av at knapt noen har sett forestillingen, som han skrev sammen med Zeshan Shakar.

– Vi har avlyst flere utsolgte forestillinger under lockdown enn det vi har spilt.

Han håper «Linje 5» blir satt opp igjen på Rommen scene i 2023.

– Skal du samarbeide noe mer med Zeshan Shakar?

Han nøler en stund.

– Jeg liker ikke å si ting for tidlig. Men vi har en del ideer og tanker, så ja, definitivt.

[ De beste seriene i 2022 ]

[ Prisbelønt jazzbassist gir ut fotokunst (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen