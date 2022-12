«Jul på Driter’n» tar opp kampen med Wham! og Mariah Carey

– Jeg har vokst opp i en generasjonsbolig der vi bodde i første etasje, og onkelen og tanta mi med familie i andre. Ett av de sterkeste juleminnene er fra man hørte bassen og duren fra etasjen over når onkel dro i gang «Last Christmas». Da kom julefølelsen ordentlig fram, og litt av det samme håper vi å få til med låta vår, sier en smørblid Magnus Stensvik Wilhelmsen til Dagsavisen Demokraten.

Han er frontfigur i gruppa Driterns venner, som i all hovedsak består av den samme gjengen som står bak «Akevitt Som Har Krysset Dritern 2 Ganger». Fjerde søndag i advent, 18. desember, slipper de låta «Jul på Driter’n» – skrevet og komponert av fast mannskapsmedlem på båtturene med akevittfatet, Andreas Ihlebæk.

– Andreas er en kreativ altmuligmann, så mens jeg var i Spania på høstferie med familien fikk jeg plutselig en tekstmelding der han ba meg ramse opp alle de rare stedsnavnene rundt omkring her, foruten Driteren, forteller Wilhelmsen.

– Heldigvis har Lars Ole Klavestad laget en bok om dette, all honnør til det initiativet hans. Jeg sendte over det jeg fant, og spurte Andreas hva som skjer. Da hadde han fått en kjempegod idé om at vi måtte lage en julehit, humrer han videre.

Det er plass til – og et skrikende behov for – en skikkelig ny julehit. — Magnus Stensvik Wilhelmsen

Forsket på høytidshits

Wilhelmsen kan røpe at det er seks stedsnavn i Fredrikstad-skjærgården – pluss frierier til nabobyene i både nord og øst – som nevnes i teksten til den humoristiske og glimt i øyet-pregede julelåta. Av hensyn til sarte lesere ønsker han ikke å utdype hvilke det er snakk om, men nøyer seg med å komme med et lite varsku før man lytter.

– Det er jo mange av dem som er litt drøye også, og et par av dem er med i låta, så det har vi med en advarsel om på coveret. Til videoen har vi også laget noen tekstelementer med litt info om hvert sted når de nevnes, så folk ikke tror at vi bare står og gauler ut grove ord.

Coveret til «Jul på Driter'n» kommer med en advarsel om frisk språkbruk. (Presserommet)

Gjengen gikk grundig til verks, og etablerte derfor en «forskningsgruppe» for å kartlegge hvilke virkemidler som går igjen i de julelåtene som gnager seg fast i øregangene våre år etter år.

– Etter å ha gått gjennom et knippe juleklassikere kokte vi det ned til to faktorer, der bjeller er det kanskje sterkeste virkemiddelet. Så fant vi ut at for eksempel «Do They Know It’s Christmas» faktisk ikke har en eneste julebjelle, men der er det kirkeklokker, som var den andre gjengangeren. Vi tenker begge deler, gliser Wilhelmsen

– Så det har blitt en ordentlig julelåt, med både bjeller og klokker – og måkeskrik. De måtte med når vi skal lage en sang med dette bakteppet, legger han til.

Odd René inn fra sidelinja

«Jul på Driter’n» er spilt inn i studioet til Magnus Abelsen på Holmen. Etter nøye overveielse falt de altså ned på at det var Wilhelmsen selv som måtte ta på seg rollen som hovedvokalist, med resten av mannskapet og produsent Abelsen som korister.

– Det er ganske langt utenfor komfortsonen min, for jeg har jo ikke akkurat sunget på plate før, så det var mye nerver og spenning. Men nå har jeg fått høre resultatet, har sikkert hørt på den hundre ganger, og gleder meg bare veldig til den er ute.

Jeg har jo selv vokst opp med å fiske ute på holmene her, og kjenner til de fleste av stedene som blir nevnt i låta. — Odd René Andersen

Og som «mandelen i grøten» har de også fått vokalhjelp fra en av Fredrikstads største stemmer, selveste Odd René Andersen.

– Han kommer inn på den såkalte «bridgen». Da er det nesten så man får hakeslepp, han har en helt vilt bra stemme, forteller Wilhelmsen.

Artist Odd René Andersen, her fra da han i 2019 ble kåret til «Årets julenisse» av Fredrikstad Bryggeriets Venner, takket gladelig ja til å låne bort stemmeprakten sin for å løfte julestemningen ytterligere et par hakk. (Hermund L. Kjernli)

Andersen selv er klar på at han ikke var vond å be da telefonen kom med spørsmål om han ville bidra med noen strofer.

– Jeg hadde jo hørt om akevitten, og syns det er veldig moro at et lokalt konsept som dette har slått så godt an. Derfor tenkte jeg at det var et morsomt prosjekt å låne bort stemmen min til. Det er veldig utenom det jeg gjør ellers, og jeg gjør jo ikke dette for å bli en større artist, men syns det er moro å støtte opp med noen linjer, forteller soulartisten.

Som gammel Kråkerøy-gutt har han også et nært forhold til både plassene som omtales i låta, og den øvrige skjærgården i området.

– Jeg har jo selv vokst opp med å fiske ute på holmene her, og kjenner til de fleste av stedene som blir nevnt i låta, humrer Andersen.

Legger lista skyhøyt

At den slippes såpass sent sammenlignet med de fleste andre nye julelåter som dukker opp fra år til år, skyldes ifølge Wilhelmsen en slags stille protest.

– Jeg syns julepynten kommer for tidlig i butikkene, og at folk tar ned stjernene altfor sent. De holder på langt uti mars. Derfor tenker jeg at låta ikke skal ut før den skal ut, fastslår han.

Nisseluer og julepyntet båt var selvskrevne ingredienser da Wilhelmsen og resten av Driterns venner var på kombinert musikkvideoinnspilling og akevittfrakt i slutten av oktober. (Privat)

Nå er de ikke snauere enn at de står klare til å utfordre massive julepop-klassikere som Mariah Careys «All I Want For Christmas» og tidligere nevnte «Last Christmas» av Wham! om å trone øverst på lytterlistene når kalenderen viser desember i årene som kommer.

– Det er lenge siden det har blitt laget en julesang som virkelig har etablert seg i hodene og hjertene til folk, som de setter på første advent for å komme i «nå gleder vi oss til jul»-modus, mener Wilhelmsen.

– Derfor tenker jeg det er plass til – og et skrikende behov for – en skikkelig ny julehit. Den har vi laget nå, avslutter han med et selvsikkert glis.

