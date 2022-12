Ekte vestkantfolk tar ikke av seg på beina

– Ta av seg skoene for å beskytte parketten? Hensyn? Nei, sånt driver vi ikke med på vestkanten, sier forfatter Alexia Bohwim. Kvinnen bak bøkene «Frognerfitter», «MILF», «Golddigger, og «Frogner Babylon» gjester Ille til mote-podden for å snakke vestkantstil.

– Gulvene skal danses på og persiske tepper tåler alt?

– Jo, det er den eldre garden. De yngre er opptatte av verdier, taksering. De skal bevare alt mulig helt manisk opptatte av oppussing, sier forfatter

Fred Perry og tennis har alltid ligget frognerforfatter Alexia Bohwims hjerte nært. (Sissel Hoffengh)

Vill vest

– For utenforstående kan typisk vestkantmote eller sossestil oppsummeres sånn: påskebrune mennesker i dyre boblejakker, perleøredobber og pannebånd...

– Pannebånd er supercorny. Det gikk aldri vi med. Du sier feil, du mener skjerf rundt hodet ikke pannebånd ala Jane Fonda? sier Alexia Bohwim.

– Ja, sånn bandana.

– Det blir noe annet. Jeg så for meg Jahn Teigen jeg nå, når du sa pannebånd. Det kan du bare glemme.

– Men bandana, det er vestkant?

– Det er helt ok.

Fred Perry og dress

– Finnes det en egen Frognerstil?

– Ikke nå lenger. Folk på Frogner er utkledde i kostymer. Ja, om vi ser bort fra gamle kjerringer som liker å selge økologiske kremer og dritt mens de bare står der fulle av hvitvin. Det er dagens frognerstil.

Selv liker Alexia Bohwim merker som Fred Perry, Levi’s og Dr. Martens og å kjøre en androgyn stil – gjerne herredress og bukseseler.

– Fred Perry forbinder jeg med alt som er kult og ekte. Passer bra hvis du vil kle deg streit og samtidig si fuck you til drittfolka på vestkanten. Jeg hadde kick på merket helt ubevisst veldig tidlig da jeg begynte å spille tennis.

– Du har likt å kle deg androgynt?

– Ja, men så utviklet det seg til å bli litt mer sexy. Men, jeg har aldri kledd meg for andre kvinner, jeg kler meg sexy for menn. Når kvinner pynter seg for venninnene sine mister menn lysta, det blir for likt mødrene deres, for mye kjerringstuk.

Forvillet seg til Oslo sentrum: Alexia Bohwim gjester Ille til mote-podden. (Sissel Hoffengh)

– Hva er dine yndlingsplagg?

– Jeg kjører alltid Levi’s eller dress, alt som er billig – ting som er for dyrt er det verste jeg vet, det er bare harry. Før vanket jeg med mange rike mennesker og trodde jeg måtte ha nye solbriller hvert år. Sånt er bare supercorny. For jeg kjører bare to merker: Carrera og Ray-Ban.

– Og på føttene?

– Dr. Martens, selvfølgelig. De jeg har på i dag er veganske Dr. Martens Jadon Max. Dritvanskelig å få tak i.

Skoene på, takk

Når det gjelder listen over stil og merker som Alexia Bohwim ikke liker ser den omtrent slik ut:

På kvinner: Boho chic – les: flagrende gevanter, rippende jeans og boots av dyre merker, uniformsjakker, peace-merker og smykker fra Rikke Harsheim.

For menn: gå i sokkelesten, busserull, lusekofter, litt for blanke dresser med veldig trange bukser, slengbukser, T-skjorter under dressjakker, maniske moteløver.

[ Donerte Peter Dundas-kjole ]

– Før hadde sossejentene dunvester, perleøredobber, påskebrun hud og hestehale. De var litt redde for å skille seg ut, og var skikkelige mean girls. Sånne jenter – de er story of my life. Og det er helt kult om de fortsetter med det. Men nå har de oppdaget boho chic. Kjerringer, idioter og designere har rappa alt som er kult fra subkulturer og bare ødelagt det. Det gjør meg sint, sier Bohwim.

– Men hva har du imot menn på sokkelesten?

– De er tusseladder. Lykketroll. Vi er så feminiserte i Norge, vi tror at det å være koselig i busserull, lusekofte og sokkelesten og krølle seg sammen på en hytte er sexy. Nei. Det er ikke det. Det som er sexy er Humphrey Bogart. Cary Grant. En mann som kommer inn i et rom og ikke tar av seg på beina. Det er så lite maskulint å ta av seg på beina.

– Men folk er vel redde for denne parketten sin, da.

– Men de må være mer redde for hvordan de ser ut.

– Hva er det absolutt verste du vet?

– Slengbukser og svære snipper. Det finnes ikke noe mer usexy enn mannfolk som manisk følger moten.

Klassisk ja takk

Derimot er Bohwim svak for menn som kler seg litt konservativt: V-genser. Klassiske skjorter og boots. Jeans uten hull, men gjerne hull i begge ørene. Og selvfølgelig Simon Le Bon.

[ Comeback for hanekamsveisen ]

– Jeg er superkonservativ og så gammeldags at folk får sjokk. En perfekt mann har klassiske olabukser, ikke noe sånt mkoderne snitt, bare helf vanlige jeans. Og så har han V-genser i sort, marine eller mørkegrått, og inni skal det være en skjorte. På beina skal han ha Chelsea boots, Tretorn eller Sebago, men ikke Docksides. Tennissko og Converse om han er litt rocka.

– Men ikke T-skjorte under blazeren?

– Nei, det blir sånn demonstrativt: jeg er bitter, sur og annerledes og hater alle som har suksess.

