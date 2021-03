Avdøde Chadwick Boseman symboliserte framtida under omstridt prisutdeling

Skuespilleren Chadwick Boseman ble kjent verden over etter hovedrollen i Ryan Cooglers kulturelle milepæl «Black Panther». Natt til mandag norsk tid ble han hyllet med en av USAs gjeveste filmpriser. Boseman ble tildelt prisen for Beste mannlige hovedrolle i filmen «Ma Rainey’s Black Bottom», filmen han rakk å spille inn før han gikk bort av kreft, bare 43 år gammel. Denne filmprisen regnes som en av de mest sentrale ved siden av Oscars, men har i år måttet tåle knallhard kritikk for måten den er organisert på.

Gjennom helgen før den digitale utdelingen, ble Golden Globe heftig debattet etter at Los Angeles Times kunne melde at organisasjonen Hollywood Foreign Press Association ikke hadde et eneste svart medlem. Denne organisasjonen som består av en eksklusiv forsamling utenlandske korrespondenter som bor og arbeider i Hollywood, står som arrangører av den årlige Golden Globe-utdelingen. Organisasjonen har også gjentatte ganger tidligere blitt kritisert for sin elitistiske struktur, og de rundt 80 medlemmene som utgjør stemmemassen under prisutdelingen fikk også i år mye tyn.

For eksempel var ingen av årets mange filmer med afroamerikansk rollebesetning nominert i kategorien for Beste film. Filmer som ble oversett gjaldt i første rekke Spike Lees «Da 5 Blood», den mye omtalte filmen «One Night In Miami» og «Ma Rainey's Black Bottom».

Chadwick Boseman i «Ma Rainey’s Black Bottom». Foto: Netflix

Kritikken som i forkant ble reist mot Hollywood Foreign Press Association ble ikke mindre viktig sett i lys av de mange vinnerne fra prisnatta som representerer noe annet enn den etnisk hvite majoriteten som dominerer den amerikanske filmbransjen. At «Times Up»-bevegelsen innførte emneknaggen #TimesUpGlobes på Twitter og andre sosiale medier, ble i år for Golden Globe forhåpentligvis det #OscarSoWhite-oppropene ble for Oscar-prisen for noen år tilbake.

Prisen ble ledet av skuespillerne Tina Fey og Poehler fra henholdsvis New York og Los Angeles, mens de nominerteog vinnerne deltok på skjerm fra sine hjemsteder. Da status var klar i morgentimene mandag var det klart at foruten Chadwick Boseman vant blant andre Andra Day en overraskende prise for beste dramaskuespiller etter innsatsen i filmen «The United States vs. Billie Holiday». Dette var en pris mange på forhånd hadde tippet ville gå til Carey Mulligan og filmen «Promising Young Woman».

Andra Day som Billie Holiday. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Chadwick Boseman døde i august 2020 av kreft. Han ble hedret med prisen for rollen som jazzmusiker i filmen «Ma Rainey’s Black Bottom», som handler om en innspillingsøkt med den legendariske bluesdronningen Ma Rainey på 1920-tallet. Både studioøkten filmen skildrer og Bosemans rolle er fiktiv, men blir et middel for å diskutere strukturell rasisme og segregering. Filmen hadde premiere på Netflix på tampen av et år preget av store kulturelle og politiske omveltninger i USA, ikke minst med Black Lives Matter-bevegelsen som en pådriver for endring. Taylor Simone Ledward, Bosemans enke, tok imot prisen i hans sted og holdt en beveget tale som poengterte viktigheten av å stå opp for det man tror på.

Slik Chadwick Bosemans rolle i «Black Panther»-filmen representerte noe langt mer enn tidligere Marvel-filmer, ble Golden Globe-prisen til Boseman for «Ma Rainey’s Black Bottom»-rollen en hyllest til de stemmene i den amerikanske historien som filmbransjen har bidratt til å sette på sidelinjen.

I sammenhengen fikk blant andre Daniel Kaluuya birolleprisen for rollen som Black Panther-leder i «Judas and the black Messiah». John Boyega fikk skuespillerpris for Seve McQueens TV-antologi «Small Axe», mens Disneys animasjonsfilm «Sjel» fikk prisen for Beste animasjonsfilm.

null Frances McDormand in the film NOMADLAND. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2020 20th Century Studios All Rights Reserved (Courtesy of SEARCHLIGHT PICTURES)

«Nomadland» ble kåret til beste dramafilm. Foto: Disney

Golden Globe-utdelingen ble i år et bilde på en filmbransje i krise, hvor mangelen på kinomuligheter under pandemien gjorde at Netflix sto fram som den store vinneren denne kvelden, også på filmfronten hvor mange naturlige utfordrere hadde fått utsatt kinopremiere. Netflix- og strømmedominansen kan likevel ikke forklares med bortfall av kinofilmer, all den tid mange av de mest kreative kreftene i filmindustriene for lengst har sidestilt strømmeprodusentene med andre filmstudioer.

Golden Globe skiller seg fra Oscar på det viset at den opererer med flere kategorier for spillefilmer, både musikal/komedie og dramafilm, og den priser også TV-serier og miniserier. Ofte blir Golden Globe likevel sett på som en pekepinn på hva man kan vente seg under Oscar-utdelingene, men i år er ikke svarene like entydige.

En Netflix-film som «Mank» ble av mange tippet som den store vinneren i forkant, men fikk ikke en eneste pris. Aaron Sorkins politiske 60-tallsdrama «The Trial of the Chicago 7» (også Netflix) fikk manusprisen, mens Oscar-favoritten «Nomadland» innfridde stort, blant annet med prisen for beste dramafilm.

TV - The Crown This image released by Netflix shows Emma Corrin in a scene from "The Crown." Season four premieres on Sunday, Nov. 15. (Des Willie/Netflix via AP) (Des Willie/NTB kultur)

«The Crown»-serien og skuespilleren Emma Corrin som prinsesse Diana vant priser. Foto: Netflix

Chloe Zhao ble den andre kvinnelige regissøren noensinne som fikk en Golden Globe for beste regi, også for filmen «Nomadland». Den har Frances McDormand i hovedrollen og er et roadmovieportrett av USAs utposter etter en politikk som har skapt store og alvorlige klasseskiller.

Kveldens andre store vinner ble «Borat Subsequent Moviefilm», Sacha Baron Cohens oppfølger som går i strupen på Qanon-bevegelsen og Donald Trum-administrasjonen. Filmen fikk Golden Globe for Beste musikal/komedie mens Cohen selv fikk skuespillerprisen i samme kategori.

I kategoriene for TV-serier tok også Netflix et godt jafs av HBOs tidligere dominans under disse kategoriene, med blant annet priser til «The Queen Gambit» og «The Crown» som fikk en rekke utmerkelser. Blant dem som inngår i The Crowns-festen er Emma Corrin, som fikk pris for rollen som prinsesse Diana.

Blant øvrige prisvinnere er Rosamund Pike, Mark Ruffalo og Jodie Foster. Listene over alle vinnerne og de nominerte finner du her.

