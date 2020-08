Chadwick Bosemans død rører en hel verden: «En superhelt fra virkeligheten»

Chadwick Bosemans død bare 43 år gammel av kreft, kom som et sjokk, og som en bekreftelse på hvilken posisjon han fikk som politisk symbol og popkulturelt ikon. Boseman-familiens twitter-melding om hans død skal være den mest likte og delte noensinne, og skuespillerkolleger, politikere, idrettsutøvere og menneskerettighetsforkjempere står skulder ved skulder i mediehyllesten av Chadwick Boseman.

Det blir ikke mindre imponerende når man tenker over at han var langt over 30 år da han begynte å få roller av betydning, og at hans viktigste filmroller, inkludert Black Panther-skikkelsen, ble til over en periode på bare fire år, fra 2013 – 2017.

Skuespilleren som alltid skilte seg ut med flamboyante dresser på den røde løperen, ble verdensberømt gjennom rollen som T’Challa - konge av det skjulte afrikanske mønsterlandet Wakanda og superhelt - i den kulturelle milepælen «Black Panther». Ryan Cooglers Marvel-film var den første i mengden av superheltfilmer som virkelig hadde en betydning utover å underholde og øke formuen til filmstudioer og leketøysfabrikanter. Den kom på et tidspunkt da raseriet og fortvilelsen over manglende minoritetsrepresentasjon innen amerikansk populærkultur virkelig gjorde seg gjeldende, og ble den første store Box Office-suksessen med i all hovedsak afroamerikanere både foran og bak kamera. Etter år med #OscarSoWhite-kampanjer skulle «Black Panther» som den første superheltfilmen kapre en nominasjon til Oscar for beste film.

Chadwick Boseman tok oppgaven med å bære filmens ansikt utad med smil, latter og stolthet, uten noensinne å glemme alvoret som lå bak. Filmen ble en av tidenes mest sette gjennom historien, og barn som voksne gjenvant troen på at drømmer og rettferdighet ikke behøver å være en illusjon.

Chadwick Boseman som Black Panther. Foto: Disney

Om ikke Boseman hadde vært det fra før, ble han med Black Panther-rollen en superhelt for svært mange i virkeligheten. Med sitt vennlige vesen og klare blikk på sin egen rolle som forbilde, åpnet han dører for mange unge mennesker langt utover filmens og Hollywoods verden. Det ikke alle har vært like bevisst på er betydningen han hadde også utover «Black Panther» gjennom roller som definerte hans kulturelle opphav og ståsted.

Da den britiske Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton gjorde Bosemans «Wakanda-tegn» før løpet samme dag som dødsfallet ble kjent, var det også en hyllest til Bosemans øvrige rollevalg. Fra et sportssynspunkt kanskje spesielt den han hadde som Jackie Robinson, den første svarte baseballspilleren som spilte i MBL-serien i laget som da het Brooklyn Dodgers, i filmen «42».

Før denne hadde han hatt en rekke roller i mer eller mindre kjente TV-serier, men Robinson-rollen banet vei for flere ikoniske portretter. Han spilte soullegenden James Brown i «Get On Up» og Thurgood Marshall i «Marshall», filmen om den første afroamerikaneren som ble høyesterettsdommer i USA.

Chadwick Boseman som James Brown. Foto: UIP

Så kom rollen som Black Panther, bygget på den en gang litt perifere superhelten som så dagens lys på midten av 1960-tallet i Marvels tegneserieunivers, skapt av seriegelgenden Stan Lee. Gjennom den nye bølgen av superheltfilmer ble Chadwick som Black Panther inventar i Avengers-filmene og andre titler som spant ut fra disse, blant dem Captain America. Så kom Black Panther og banet vei for en ny generasjon som med ett hadde et forbilde og en ledestjerne i et samfunn fortsatt preget av store klasseforskjeller, rasisme, diskriminering og kulturell undertrykkelse. Bosemans tidligere roller, som Robinson, Marshall og James Brown, ble i sammenhengen et bilde på hva de måtte reise seg fra.

Chadwick Boseman har gått stille i dørene om diagnosen tykktarmskreft som han fikk for fire år siden, og han har fortsatt å spille inn filmer av betydning. Han var en del av Spike Lees ensemble i krigsfilmen «Da 5 Bloods», som fikk ytterligere oppmerksomhet under Black Lives Matter-begevelsens første uker.

Chadwick Boseman i thrilleren 21 Bridges. Foto: Norsk filmdistribusjon

Bosemans siste film foruten kinothrilleren «21 Bridges» fra januar i år, ble den kommende «Ma Rainey’s Black Bottom», basert på August Wilsons Pulitzer-vinnende teaterstykke om bluesdronningen Ma Rainey (Viola Davis) og en avgjørende studioinnspilling i Chicago i 1927. Her gir den ambisiøse trompetisten Levee (spilt av Boseman) stemme til de pågående konfliktene mellom svarte og hvite i et musikkmiljø der sistnevnte profiterte på den store interessen for blues.

«Ma Rainey’s Black Bottom»-lanseringen på Netflix nå i disse dager er blitt satt på vent av respekt for Bosemans død. Den vil uansett når den kommer vise hvordan den høyt respekterte skuespilleren vekslet sømløst mellom actionroller og filmer som understreket hans bankende hjerte for å fortelle de viktige historiene om virkelighetens kamper og hva som måtte til for å vinne dem.

