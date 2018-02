Voldtektsanklaget kommuneansatt: - Uvirkelig

Fremtiden

Dagsavisen Fremtiden var mandag ettermiddag i kontakt med mannen som sist mandag sa opp jobben sin i Drammen kommune. Det skjedde av helt andre årsaker, forklarer han uten å ville gå inn på hvilke.

Han sier at han ikke kjente til at det forelå noe varsel mot ham før han ble oppringt av en journalist torsdag. At det skal foreligge en politianmeldelse mot ham kan han heller ikke bekrefte, av den grunn at politiet så langt ikke har kontaktet ham, forklarer han til Dagsavisen Fremtiden.

- Politiet har ikke kontaktet meg. Slik jeg forstår det er det sendt et brev til Drammen kommune med kopi til Drammens Tidende. Jeg skal møte min advokat i morgen, og kommer til å kjempe for å renvaske meg, sier mannen.

Et sjokk

Heller ikke kommunen har kontaktet ham, ifølge mannen som nå jobber i oppsigelsestid. Først i mai er arbeidsforholdet hans etter kontrakten ferdig.

Hva tenker du om dagens pressekonferanse og det som kom fram der?

- Jeg synes det er kvalmt. Jeg finner meg ikke i det, det som framholdes der har ikke skjedd. Det er uvirkelig, sier mannen, som mener det kan være aktuelt å gå til motanmeldelse for falsk anmeldelse.

Det er NRK som først meldte at mannen er anmeldt for voldtekt mot en ung kvinne. En stund hadde NRK også en nettsak ute der det sto at det gjaldt en daværende mindreårig jente, men dette ble senere redigert vekk. Begge deler avviser mannen.

Dagavisen Fremtiden har vært i kontakt med politiet gjentatte ganger, men har så langt ikke lyktes i å få bekreftet at han er anmeldt.

Mannen beskriver det han har opplevd den siste uka som et sjokk, og understreker at han ikke er dømt for noe.

- Hadde jeg gjort det jeg anklages for, ville jeg ikke snakket med deg nå, sier han.

Dagsavisen Fremtiden har bedt HR-direktør Kirsti Aas-Olsen om en kommentar til det mannen opplyser om at han ikke er kontaktet av kommunen, og at han skal stå i jobb ut oppsigelsestiden. Hun henviser videre til kommunaldirektør Sten Petter Aamodt.

- Dette er en dialog kommunen må ha i en personalsak, sier han.

Stemmer det at han ikke er kontaktet av kommunen?

- Det har jeg ikke behov for å kommentere i en personalsak, sier Sten Petter Aamodt.

Saken er oppdatert.