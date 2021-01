Sterkt ut mot de nye reglene: – Dette er en overreaksjon

Mandag kveld sitter gruppelederne for de politiske partiene i Drammen i møte med ordføreren og kommunens ledelse. Det handler om de nye koronareglene som ble innført fra søndag.

Der kom det blant annet fram at NAV har orientert kommunen om at de har fått mange varsler om permitteringer. Det skjer etter at flere butikker må holde stengt på grunn av de nye reglene. Det ble også avklart at Drammen utsetter ny behandling av sine lokale koronaregler til torsdag.

– En overdrivelse

Mange av gruppelederne hadde spørsmål om de nye reglene, og flere lurte på hvorfor Drammen hadde strengere regler enn nasjonalt på en del felter. Det kommer vi tilbake til lengre ned i saken.

En som ikke bare hadde spørsmål, men også var sterkt kritisk til de nye reglene, var Frps Ulf Erik Knudsen.

– Jeg syns dette er en overreaksjon. Det som skjer nå framstår overdrevet, og jeg er kritisk, sa Knudsen.

Han mener at gruppelederne burde vært innkalt alt fredag, da smitten i Nordre Follo ble avdekket.

– Vi sto etter Frps syn i en situasjon hvor det var synkende smitte og på tide med en forsiktig åpning. Da merker vi oss at ordfører og rådmannen presser på for at vi skal bli nabo-til-nabo-kommune. Det setter formannskapet og lokalsamfunnet sjakk matt, sier Knudsen.

Det han refererer til er at Drammen er definert som en av nærregionkommunene til Nordre Follo, og dermed omfattet av flesteparten av de nasjonale tiltakene.

Alt endret seg

Rådmannen sa at Drammen var blant flere kommuner som sa at de gjerne ønsket en vurdering på om de burde regnes som en slik nærkommune.

– Det er regjeringa som har bestemt hvilke kommuner som er omfattet av reglene. Vi sa vi var interessert i å bli vurdert, men det er de som har tatt avgjørelsen, blant annet basert på smittetrykk, sa rådmann Elisabeth Enger.

Ordføreren på sin side påpekte at de fredag opplevde at alt endret seg veldig raskt

– Bare i løpet av fredagen endret ting seg veldig. På starten av dagen var vi optimistiske og gledet oss til et møte denne uka der vi kunne myke opp reglene litt, så endret alt seg i løpet av dagen, sa hun.

Ulike regler

Politikerne fra de andre partiene uttrykte forståelse for at man måtte stramme inn igjen etter at mutantviruset først oppdaget i Storbritannia ble avdekket i Nordre Follo, men det var flere av dem som reagerte på at Drammen har strengere regler enn de nasjonale på flere felt.

– Mange forstår ikke hvorfor man fortsetter med rødt nivå på skolene i Drammen, når gult nivå er foreslått av sentrale myndigheter, sa Høyres Kristin Surlien.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) påpekte at det er smittevernsmyndighetene i kommunen som har bestemt at det skal være rødt nivå på skolene, ikke politisk ledelse. Smittevernoverlege Einar Sagberg begrunnet det slik:

– Vi har jevnt over hatt et av de høyeste smittetrykkene i regionen. Det gjør at vi har ligget på rødt nivå lenger enn mange av kommunene rundt. Og å gå ned i nivå etter den uavklarte situajonen på fredag, var ikke hensiktsmessig, mener vi, sa han.

Han la til at kommunen håper man snart kan gå ned i nivå, men at smitteutviklinga for den nye varianten ikke gir grunn til optimisme.

Sps Gro Nyhus lurte også på hvorfor man har satt grensa for innendørs fritidsaktiviteter for ungdom ved 12 år. Det forklarte Sagberg slik:

– Det har vært sagt at når skolene er røde bør tiltak for fritidsaktiviteter følge det. Men det er noe av det første vi vil se på og håper å kunne justere, sier han.

Vil ha unntak

Kommunens kommunikasjonssjef Lars Arntzen uttrykte på møtet at han håper reglene etterhvert blir så like som mulig for alle kommuner.

– Publikum forholder seg til ulik informasjon – mediene, våre nettsider, nasjonale myndigheters nettsider. Det er krevende. Så likt regelverk på tvers av kommunene gjør det enklere å få med seg og forstå.

Aps Eivind Knudsen var en av dem som syns det er synd at unntaket fra fritidsaktivitetsforbudet for voksne med spesielle behov nå er tatt bort. Men ordføreren gjorde det klart at Drammen håper unntaket kan gjeninnføres:

– Du kan være helt trygg på at vi vil ta med oss grunnlaget for at vi ville ha det unntaket med oss inn i videre møter med nasjonale myndigheter.