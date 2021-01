Sperrer av fellesområdene for å ha kontroll på kjøpesenteret

De nye smittevernstiltakene som kom søndag kveld var i stor grad de samme vi har hatt i Drammen en stund, men nå stenges også kjøpesentrene. Butikker utenfor kjøpesentrene kan fremdeles holde åpent.

De aller fleste butikkene i kjøpesentrene skal holde stengt, men forretninger som fremdeles kan holde åpent er; matbutikker, apotek, frisører, dyrebutikker, Vinmonopolet, optikere, helsekost og kiosker.

Nå er det opp til sentrene selv å påse at folk går rett til butikkene, for å hindre at folk bruker senteret som en samlingsplass, som kan spre smitte. På Gulskogen senter velger de å sperre av fellesarealene.

– Vi sperrer av fellesarealene så langt det er mulig ut fra hvor butikken ligger, så kundene bare skal få gå frem og tilbake til den butikken som får ha åpent og som de skal handle i. Kundene tar seg fram på egenhånd, med god informasjon og skilting, sier senter leder Elisabeth Lohk ved Gulskogen Senter.

– Hvilken instruks gir dere vekterne hos dere?

– Ingen skal oppholde seg i fellesarealene, altså ikke henge der. Alle som kommer inn på senteret for å handle i butikker som får ha åpent skal ha på munnbind, og vi vil sørge for avsperringer til benker og sittesoner.

– Må dere sette inn flere vektere?

– Vi vurderer flere vektere, ja. Vi må få en oversikt over steder som trenger vakthold. Det kommer an på antallet butikker i senteret som skal ha åpent.

– Vi innfører de strengeste retningslinjer vi kan, og så oppfordrer vi folk til å sjekke på nettet hvilke butikker som er åpne, og hvor i senteret den ligger, så de lettere kan orientere seg og gå rett på ved å bruke nærmeste inngang.

– Hvordan er det å måtte stenge sentret for andre gang på under ett år?

– Første gang var det annerledes. Da var situasjonen ny for alle, med mye usikkerhet. Men nå er vi forberedt. Vi følger krav og retningslinjer, og tar på fullt alvor at det er viktig å tilrettelegge godt. Samtidig er det trist at vi nå må stenge, og det får store økonomiske konsekvenser, både for butikkene og for mange arbeidsplasser. Men vi må alle stille opp for å bekjempe viruset, påpeker senterleder Elisabeth Lohk.