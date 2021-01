Stenger kjøpesentrene i Drammen - men noen butikker får holde åpent

Helseminister Bent Høie presenterte søndag kveld regjeringens nye tiltak for 15 kommuner etter utbruddet av den britiske muterte koronavarianten i Nordre Follo. Deriblant Drammen.

Ordfører Monica Myrvold Berg forklarte på Drammen kommunes pressekonferanse søndag kveld hvorfor de ønsket ytterligere koronatiltak.

- Når nasjonale myndigheter har innført tiltak for omkringliggende kommuner til Nordre Follo, var det viktig for oss å bli sett i sammenheng med disse. Vi har samme arbeidsmarked, så at vi har like tiltak blir viktig for oss.

Tiltakene var i stor grad de samme vi har hatt i Drammen en stund, men nå stenges også kjøpesentrene. Butikker utenfor kjøpsentrene kan fremdeles holde åpent.

Drammen har det som kan kalles kjøpsentre i alle størrelser, fra store Gulskogen senter, til Svelvik nærsenter, med en håndfull butikker.

Nøyaktig hva som defineres som et kjøpesenter, kunne ikke kommuneledelsen svare på søndag kveld.

– Vi rakk aldri å få svar på det. Hvordan det skal defineres er noe vi må finne ut av, sa rådmann Elisabeth Enger.

Leder for smittevernrådet, Madli Indseth, la senere til at de håper å ha flere svar om dette før sentrene åpner mandag morgen.

Selv om de fleste butikkene i kjøpsentrene skal holde stengt, er det visse forretninger som fremdeles kan holde åpent. Dette er matbutikker, apotek, dyrebutikker, butikker som selger landbruksutstyr, Vinmonopolet, optikere, helsekost, kiosker og bandasjister.

I tillegg kan serveringssteder holde åpent.

Ligger butikkene eller serveringssteder i et kjøpesenter, kan de holde åpent. Men da kan man ikke somle i gangene.

- Man kan ikke henge rundt på kjøpsenteret, men må gå rett til den åpne butikken. Det må kjøpsentrene se til, at man går dit man skal og hjem igjen, forklarer leder for smittevernrådet, Madli Indseth.

Etter planen skulle alle barne- og ungdomsskolene i Drammen over på gult smittevernnivå fra mandag 25. januar. Etter at den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo kommune, endres planene, og alle skolene viderefører rødt nivå inntil videre.

Regjeringen har sagt at det er opp til kommunene å vurdere om de ønsker gult eller rødt nivå på skolene.

- Vi vurderte at det var uklokt å gå ned til gult nivå i den uklare smittesituasjonen vi har. Vi vil vurdere om vi skal gå tilbake til gult nivå i uken som kommer, sa Madli Indseth.

Drammen hadde i sin lokale forskrift åpnet for at aktiviteter for vanskeligstilte voksne kunne holde åpent. Dette er ikke en del av de nasjonale reglene Drammen nå omfattes av.

- For voksne er det ikke tillatt med fritidsaktiviteter. Det gjelder også for vanskeligstilte.

Tiltakene skal i første omgang vare til 31. januar.

– Det er fullt mulig at det vil komme endringer i neste uke, sier Myrvold Berg.

Dette er tiltakene for de 15 kommunene:

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal stenges: Kjøpesentre (men ikke butikker), treningssentre, svømmehaller, badeanlegg, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Påbud om hjemmekontor

Skjenkestopp

Munnbind-plikt

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Rødt nivå på videregående skole

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler skal undervisningen gjennomføres digitalt. Barnehage og grunnskole anbefales å fortsette på gult nivå, men det er opp til kommunene å vurdere strengere tiltaksnivå.

Drammen politistasjon stenger flere tjenester

Politiet i Drammen la ut melding på sine nettsider om at deler av stasjonen stenges fra og med mandag 25. januar. Dette viste seg å være feil.

– Vi la ut en melding for raskt ved en feil, og det er normal drift på stasjonen inntil videre, sier leder ved Stab for kommunikasjon i Sørøst politidistrikt, Anne Malm Monstad til NTB søndag kveld.

Hun understreker likevel at de vil vurdere stenging forløpende.