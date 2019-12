Saksøker bymisjonen for usaklig oppsigelse

Jon-Ivar Windstad har vært involvert i Kirkens Bymisjon i 15 år, men etter en permisjon på nesten ett år har han nå blitt sagt opp. Det mener han selv er på usaklig bakgrunn, og derfor har Windstad stevnet bymisjonen for retten. Det melder DT fredag.

Avisen skriver videre at Windstad hadde permisjon fra jobben som daglig leder for å starte opp Kirkens Bymisjon Miljø AS, og at permisjonen i første rekke skulle vare til august. I september opplyste Windstad til DT at han hadde fått utvidet permisjonen, som nå har resultert i en oppsigelse.

Verken Windstad selv, eller hans advokat Helene Elnes vil kommentere saken overfor DT. Styreleder Kristin Claudi er heller ikke videre snakkesalig.

– Informasjonen dere har er offentlig tilgjengelig. Styret i Kirkens Bymisjon i Drammen har ingen kommentarer utenom dette, skriver Kristin Claudi i en e-post til DT.

Hovedforhandlingen starter i Drammen tingrett 5. mai. Det er satt av fire dager til saken, hvorav to halve dager opplyser avisen.