Anna Krogh (23) er historisk: – Måtte banne høyt for å få ut frustrasjonen

Hvem: Anna Krogh (23), bor i Elverum.

Hva: Soldat og kokk.

Hvorfor: Norske Anna Krogh ble den første kvinnen som gjennomført det ekstreme militære kurset «Enkeltkæmperkurset», i regi av det danske forsvaret. Her blir soldater fra hele verden testet i å klare seg selv i naturen i tre uker.

Dette er jo kjempestas, Anna! Hvordan føles det?

– Ja, absolutt det er det. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, men samtidig så føles det uvant og litt ukomfortabelt, må jeg si. Det er jo jobben min og jeg er ikke vant til en så stor ståhei rundt den.

Hvorfor meldte du deg på dette overlevelseskurset?

– Egentlig så var det ikke jeg som meldte meg – det var troppssjefen min. Han fortalte meg om dette og jeg sa at dette virket gøy å ha vært med på. Etter samtalen vår hadde han sendt navnet mitt videre, og i løpet av kort tid fikk jeg en invitasjon. Der det sto at jeg kunne komme om en uke for å delta på seleksjonsdelen.

Oi, en uke på å forberede seg til seleksjon, hvordan forberedte du deg da?

– Jeg gikk inn i panikkmodus. Jeg fikk jo en hel liste på ting som jeg måtte kunne for å delta, blant annet svømming med uniform, skyting og navigeringstest. Vi fikk lite tid til forberedelser, men jeg klarte å omstille hjernen og bestemte meg for satse.

Så gikk du videre, kan du ikke fortelle litt om hvordan dette kurset er bygd opp?

– Meningen er jo å klare seg ut i naturen alene. Første uken hadde vi teori, neste uke hadde vi litt teori med praksis, og siste uken fikk vi ikke noe hjelp og måtte klare oss selv.

I førstegangstjenesten var Anna Krogh i Jegerkompaniet i Garnison Sør-Varanger (GSV). Senere jobbet hun som instruktør for rekruttkompaniet. (Privat)

Hva var mest krevende?

– For meg var det mest krevende å bli tatt til fange, for da mistet jeg kontrollen, og jeg liker å ha kontroll. De andre utfordringene om å gå og navigere seg er jeg er vant med, så det var ikke noe problem. Ofte gikk jeg mens jeg sov med bare tre timers søvn på grunn av tidskravet.

Det høres beintøft ut, men hva med mat da, det håper jeg jo du fikk?

– Nei, vi måtte finne det selv, heldigvis var det mange søppelkasser på vei, selv om det var en risiko fordi jeg fort kunne ha blitt sett, så tok jeg sjansen og gikk gjennom søppelet for mat. Jeg fant mye frukt, og ikke minst dansk rugbrød som jeg spiste.

Hvordan reagerte kroppen?

– Kroppen brukte en måned på å komme tilbake. Dette var jo selvfølgelig en ekstremt påkjenning. Jeg gikk ned mange kilo og føttene var hovne i flere uker i etterkant. Pluss det stressnivået som kroppen gikk gjennom gjorde meg utslitt.

Var du nære på å gi opp?

– Nei, jeg hadde bestemt meg for å klare det. Selv om det er et frivillig kurs og det frister å gi opp for å komme inn til varme og mat, var det aldri aktuelt for meg. Jeg skulle ikke gi meg, om jeg skulle ut så måtte det ha vært for at jeg ikke klarte utfordringen og at arrangørene måtte kaste meg ut. Men på et tidspunkt fikk jeg behov for å snakke høyt med meg selv og måtte banne høyt for å få ut frustrasjonen.

Hvor går veien videre nå, fortsetter du i forsvaret?

– Jeg skal fortsette i forsvaret så lenge jeg synes det er gøy og jeg får nok utfordringer, den dagen jeg ikke trives lenger kommer jeg til å slutte.

Anna Krogh gikk 170 kilometer på én uke. (Privat)

Da må vi over til noen faste spørsmål. Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Miley Cyrus!

Den var kjapp, hvorfor akkurat henne?

– Jeg har vært fan av henne lenge. Hun har mange meninger og mange historier. Jeg vil gjerne høre dem, og når hun er ferdig med å fortelle kan jo hun bare begynne å synge og da går det jo noen timer.

Hvilken superkraft ville du gjerne ha hatt?

– Teleportering. Da hadde jeg reist til utlandet på ferie og sluppet unna de dyre flybillettene.

Hva misliker du med deg selv?

– Jeg er dårlig på å si nei, og så er jeg sta. Stahet er jo en fordel mange ganger, men noen ganger lar jeg den gå for langt.

Hvem er din barndomshelt?

– Det må være farfar. Han var veldig støttende og et arbeidsjern, samtidig som han klarte å være der for alle.

Hva kunne du tenke deg å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Kvinnerettigheter i Østen. De ligger så langt bak. Noe som er en selvfølge her er dessverre ikke en selvfølge der.

