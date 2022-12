Kristoffer bruker 300 kroner på julemiddag for seks personer

Hvem: Kristoffer Tvilde (35), bor i Oslo.

Hva: Forfatter, økonom og influenser.

Hvorfor: Økning i levekostnader gjør at flere ikke har så mye å rutte med i jula. Her kommer det noen tips på hvordan du kan spare noen ekstra kroner på julematen.

Hei Kristoffer, sist jeg snakket med deg så lærte du meg hvordan man kan kutte ned på matbudsjettet, nå nærmer julen seg og mange har det trangt økonomisk, har du noen tips på hvordan man kan få en ålreit julemiddag på budsjett?

– Unngå å kjøpe for mye mat. Mange er redd for at gjestene ikke skal bli mette, og kjøper altfor mye mat til julemiddagen. I verste fall har gjestene god appetitt til dessert. Skal du ha pinnekjøtt eller ribbe kan det være lurt å kjøpe litt mindre kjøtt og heller spe på med ekstra grønnsaker. Til pinnekjøtt er kålrot en veldig billig grønnsak du kan få helt ned til 4 kroner kiloen. Lag en god porsjon med kålrabistappe og la heller pinnekjøttet være prikken over i-en. Samme gjelder ribba. Dropp de ekstra julepølsene og medisterkakene og gå heller for en god porsjon med surkål og poteter. Lag saus av kraften til ribba så har du en billig og knallgod julemiddag. Det går også an å prøve seg på torsk med ertepure eller nøttestek til julemiddagen. Et annet tips er å se etter julemat i datovaredisken nå fram til jul. Der finner man mye til 40–50 prosent. Da er det bare å fryse disse varene ned når man kommer hjem og tine dem opp dagen før julemiddagen.

Hvor mye penger pleier du å bruke på julemiddagen?

– Det kommer an på antall personer, men i år regner jeg med å ende på rundt 300 kroner inkludert riskrem til dessert til seks personer.

Oi, hva skal du lage til familien din på julaften da?

– Jeg prøvde å foreslå nøttestek eller torsk i år, men ble fort nedstemt! Så da blir det ribbe. Den har jeg selvfølgelig kjøpt på 50 prosent og ligger nå i fryseren. Serveres med mandelpoteter, surkål, rødkål og svisker.

Nå føler jeg at jeg er ekstra krav stor, men har du noen tips som gjør at julemiddagen blir litt sunnere også?

– Julemat er ofte veldig fet og mettende. Matprat, som er sponset av kjøttnæringen er ofte første treff på google. De anbefaler 300 gram ribbe per person. Noe jeg mener er altfor mye. Spe på med mer grønnsaker og mindre kjøtt som nevnt tidligere, eller hva med å prøve noe helt nytt som nøttestek? Ovnsbakte rosenkål med valnøtter er også en sunn og god rett som passer perfekt til julemiddagen.

Tips til hva restematen kan brukes til?

– Restepoteter er perfekt til potetlomper som barna mine elsker. I Sparekokeboka har jeg viet et eget kapittel til resteoppskrifter med poteter. Pinnekjøttrestene er også perfekte istedenfor and i crispy duck.

En av mine store synder i jula er jo julekaker, helst i sju slag, men kan man lage de også litt sunnere?

– Her synder jeg ofte selv også. Sunnere varianter blir ofte ikke like gode. Vil derfor heller anbefale å bake dine tre favoritter istedenfor sju. Alternativt finnes det en del kunstig søtning som jeg synes fungerer bra som alternativ til sukker.

Har du og din familie noen faste mattradisjoner som dere følger?

– Vi pleier å bake sammen med familien. Det er en veldig hyggelig aktivitet, spesielt for barna. Og svigers har en merkelig tradisjon jeg ikke kommer meg unna, uten at de helt vet hvorfor selv, men de insisterer på å alltid servere hermetisert fruktcocktail med pisket krem til dessert.

Matbutikkene stenger jo på helligdagene, og jeg har et problem og det er at jeg hamstrer som at de aldri åpner igjen, fordi jeg er redd for å mangle noe, hvordan kan jeg unngå det?

– Her er planlegging alfa omega. Kjøp også råvarer med lang holdbarhet. For eksempel poteter, klementiner, kål er billige nå i jula og har lang holdbarhet. Husk at det er flere hverdager i jula enn festdager. Hver middag trenger ikke å være en festmiddag så bruk de varene du har tilgjengelig i kjøleskapet og spis deg ut av kjøleskapet.

Jeg var på din Instagramside, og der var en av dine mantra at du ønsker å hjelpe folk til å spare penger på mat, hvorfor er det viktig for deg?

– Det er to hovedgrunner til det. Første er å redusere matsvinn. Det å kaste mat er det samme som å kaste penger i søpla. Gøy å få tilbakemelding fra følgerne mine hvordan de har spart flere tusenlapper i måneden bare ved å innføre en fast restemiddag i uka. Grunn to er at jeg vil utfordre fordommene om at mat på budsjett er lik usunn og kjedelig mat. Det er så mye fristende, variert og sunt man kan lage for en billig penge. Skal ofte ikke mer til en å innføre en vegetarrett eller to i uka.

Nå må vi slutte å drømme om julemat, det er jo fortsatt noen uker til, så over til noen faste spørsmål:

Hva kunne du tenke deg å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Matkastelov! Nå ser det heldigvis ut til at regjeringen setter i gang arbeidet med å lage dette.

Hva gjør deg lykkelig?

– Godt måltid med gode venner eller familie. Gjerne de som varer til sent på kvelden.

Hva misliker du med deg selv?

– Forskyve på oppgaver jeg vet må gjøres, men ikke liker å gjøre. Da ender det som oftest med at jeg må gjøre det i siste liten.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Teleportering. Tenk så gøy å kunne dukke opp på et nytt sted hvor som helst i verden på få sekunder.

