MGP-Elsie Bay: – Sangen er et spark i rumpa til meg selv

Hvem: Elsa Søllesvik (26), kjent under artistnavnet Elsie Bay. Hun er fra Haugesund, men bor i Berlin akkurat nå.

Hva: Artist og låtskriver

Hvorfor: Deltaker i årets Melodi Grand Prix med låten «Love you in a dream».

Hvordan er nervene akkurat nå?

– Det går fint foreløpig, jeg prøver å minne meg på at det er ikke noen vits i å være nervøs allerede nå.

Men hvordan er du, er du en av dem som blir nervøs før opptreden?

– Jeg pleier å være veldig nervøs. Jeg husker i fjor da jeg også deltok i Melodi Grand Prix. Flere ganger tenkte jeg “hvorfor har jeg meldt meg på?!” Denne gangen har jeg jo erfaring og vet hvordan det foregår, men jeg er fortsatt spent på hvordan jeg kommer til å reagere.

Ja, for det er jo ikke første gang du er med i Melodi Grand Prix, du var jo med i fjor også, tror du det er en fordel?

– Ja, jeg tror at det er en fordel. Jeg er fersk i minnet til folk og vet hva jeg går til og ikke minst hva som bør prioriteres.

Hva tenker du å prioritere denne gangen?

– Første gang satt jeg og skrev postkort for hånd for å gi en mer personlig tilbakemelding. Det har jeg funnet ut var tidkrevende. Nå velger jeg heller å svare på meldinger på Instagram. Men jeg tror det er viktig å kombinere øvelse og kontakt med fansen.

Men hvorfor velger du å melde deg på Melodi Grand Prix igjen?

– For det første er det jo kjempegøy og en opplevelse å være med på. Det er en fin plattform for min karriere, og ikke minst å få lov til å være med på Eurovision, det er en helt vill tanke.

Hvorfor valgte du å bli artist?

– Det var egentlig helt tilfeldig. Jeg begynte på kulturskolen og traff Emilie Haaland Austrheim der. Hun skrev låter og sang, mens jeg trivdes best på gitar da. Vi fikk platekontrakt da vi var 17 år gamle. Etter hvert valgte vi å satse hver for oss. Jeg hadde fått mer smak av musikken og ønsket å fortsette.

Hva er drømmen nå da?

– Det er å vinne Melodi Grand Prix, også gønne på i Eurovision og ta med hele kaka hjem.

Låten din heter jo «Love you in a dream», hva handler sangen om?

– Den handler om å tørre å si ifra til den man er glad i at man er glad i dem før det er for sent. Sangen er fra perspektivet til en person som ikke klarer å snakke om sine følelser til andre.

Har du selv hatt noen lignende opplevelser?

– Ja, jeg er nok litt pinglete på denne måten, så sangen er et spark i rumpa til meg selv. Det skjer jo ingenting før man tar ansvar selv.

Hva har du brukt det siste året på?

– Etter forrige MGP har jeg skrevet mange låter og flyttet til Berlin.

Hvorfor akkurat Berlin?

– Som jeg nevnte i stad, det skjer ingenting før man tar ansvar selv. Berlin har et stort musikkmarked. Det er en fin mulighet for meg til å bli kjent med nye folk og skape nye eventyr.

Da må vi over til noen faste spørsmål. Hvem ville du ha sittet fast i heisen med?

– Det var et vanskelig spørsmål. For å unngå at det blir kleint så svarer jeg kjæresten min.

Har du en favorittbok?

– Jeg har gått over til podkast, men jeg er veldig glad i bøkene om Harry Potter. Jeg husker godt at jeg fikk lest dem opp for meg i senga. Jeg er ikke så glad i sjangeren science fiction, men de bøkene liker jeg veldig godt.

Hvilken superkraft ville du gjerne hatt?

– Det å kunne lese tanker, men bare når jeg selv ønsker det, ellers så tror jeg det hadde blitt mye surr. Jeg ville også likt å få folk til å snakke sant, men også bare når jeg selv ønsket det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mat og gode serier. Skrive en god låt, lansere nye prosjekter og ikke minst å få lov til å være med på Melodi Grand Prix.

Hva misliker du med deg selv?

– Jeg er litt dårlig til å legge meg. Ofte ser jeg på en til episode av en serie, eller jobber med noe for altfor lenge. Det gjør jo at jeg for vanskeligheter med å stå opp og da lager jeg flere unnskyldninger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kansellerer jobbplaner. Kjøper junkfood og spiser dessert etterpå.

