Lokale nyheter

– Det er ikke adgang til å ekskludere noen fra Venstre, likevel gjør man det i styret i Buskerud Venstre, sier Arve Nesthorne, leder av Flesberg Venstre.

Nå er han glad for å ha fått forliksrådet på sin side.

– Saken har vært oppe i Modum Forliksråd. Da styret i Buskerud Venstre ikke kom med et tilsvar, ble det ikke berammet et møte. Dermed har jeg fått medhold og Buskerud Venstre har fått saksomkostningene, sier lokallagslederen.

Full konflikt

19. september 2017 vedtok styret i Buskerud Venstre, ifølge referat fra styremøtet, at «Arve Nesthorne ikke oppfyller vilkårene for å være medlem i Venstre». Videre heter det at «V har ikke eksklusjonsparagraf, men det er knyttet vilkår til det å være medlem i Venstre. Spesifikt skal man dele Venstres grunnsyn som bl.a. er å respektere demokratiske fattede vedtak i organisasjonen, og ikke motarbeide partiet».

Nesthorne frarådet i forkant av stortingsvalget å stemme på sitt eget parti Venstre i Buskerud, og begrunnet dette med at han som tillitsmann i Venstre ikke hadde tillit til 1.-kandidat Rebekka Borsch – han hevdet også å sitte på alvorlig informasjon om Borsch på Facebook i forkant av valget, uten å spesifisere dette.

– Sånne som setter seg selv fremst og aldri vil innrømme feil er ikke de beste å ha til å styre landet, sier Nesthorne til Dagsavisen Fremtiden.

Han utdyper videre at han mener Borsch har håndtert en rekke politiske saker på en dårlig måte, og nevner blant annet hennes harde Facebook-utfall mot partikollega Abid Raja i forbindelse med vedtaket om ny tunnel under Oslofjorden, som et eksempel på dårlig politisk håndverk.

Borsch, som onsdag ble utnevnt til statssekretær i Kunnskapsdepartementet, ønsker ikke å kommentere Nesthornes utspill.

Møtte ikke opp

Leder i Buskerud Venstre Erik Hørlück Berg hevder i en sms at saken ikke dreier seg om ekskludering.

– Det er ikke en eksklusjonssak. Vi mener vedkommende ikke oppfyller vilkårene for å være medlem, skriver Berg.

Han har foreløpig ikke selv mottatt dommen fra Forliksrådet.

Hvorfor møtte du ikke opp i forliksrådet?

– Jeg har ikke fått innkalling. Når jeg ikke visste når møtet i Forliksrådet var, så kan jeg ikke møte, skriver han.

Sekretær Nina Lesteberg i Modum Forliksråd opplyser imidlertid at Berg fikk tilsendt et brev i posten i slutten av november, hvor han hadde mulighet til å komme med tilsvar, men at det ikke kom noe svar innen fristen. Dermed ble det ikke innkalt til møte og saken ble avgjort i Nesthornes favør.

Hvorfor kom du ikke med tilsvar innen fristen, Berg?

– Jeg trodde det kom innkalling til et møte. Vi oversendte saken til Venstres hovedorganisasjon før jul. Den er ikke blitt behandlet i VHO sitt styre ennå. Nesthorne ble spurt om han aksepterte vår avgjørelse eller ville anke den til VHO. Nesthorne ønsket ikke å gjøre noen av delene. Vi valgte derfor å be VHO behandle saken, siden den er av prinsipiell art. Nesthorne er ikke fjernet fra vårt medlemsregister og har hele tida vært medlem siden saken ikke er ferdigbehandlet i organisasjonen, svarer fylkeslederen.

– Kjedelig sak

2. nestleder i Buskerud Venstre, Tove Hofstad, som var med på å utforme vedtaket om å kaste ut Nesthorne, mener partiet nå må gi opp forsøket på utkastelse.

– Vi må forholde oss til Forliksrådet. Da tenker jeg at jeg at vi går videre og prøver å få til et samarbeid. Jeg håper vi kan finne oppgaver videre som han finner meningsfulle i Venstre, sier hun.

Konstituert generalsekretær i Venstre Christian Herzog skriver i en sms at Venstres hovedorganisasjon ikke har behandlet saken om Nesthorne ennå, og henviser til Buskerud Venstre.

Forliksrådet har for øvrig også dømt Buskerud Venstre til å betale Arve Nesthorne 1049 kroner i saksomkostninger.

