– Helt hakeslipp

Lokale nyheter

– Dette er svært alvorlig. Intercity-utbyggingen er skjelettet for alt som skal bygges opp av kollektivsystem. Hvis dette svikter må alle planer legges om, sier stortingsrepresentanten fra Lier.

Som medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, har han hatt et par travle dager etter at Bane Nor mandag la fram sitt overraskende innspill til jernbanesektorens handlingsprogram for 2018–2029.

De mener nemlig Intercity-satsingen mellom Oslo, Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss må utsettes med inntil flere år. For Drammen utsettes ferdigstillelsen bare fra 2024 til 2025, mens Ringeriksbanen kan måtte vente til 2031.

– I Sveits, der man fortsatt har sitt «sveitsiske NSB», går togene like punktlig som klokkene. Her er ansvaret nå fordelt mellom 6 – 7 foretak, som tilsynelatende ikke snakker sammen. Selv jernbanedirektøren visste ikke hva som ventet, før innspillet forelå.

Nævra synes det er merkelig at Bane Nor, som nettopp har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av jernbanenettet, blant annet oppgir manglende tilgang på kompetanse som en av årsakene til at utbyggingen må utsettes.

– Det er jo Bane Nor man lener seg på i denne prosessen. Hvis de frykter mangel på kompetanse, ja, da vet ikke jeg ...

SV-representanten frykter dette betyr slutten for de fagre ordene om at all vekst i persontransport skal tas via kollektiv, gange eller sykkel.

– Vi i SV har i våre alternative budsjetter alltid villet satse mye mer på jernbane. Det er synd vi ikke fikk til mer i de åtte rødgrønne årene, fastslår Arne Nævra.

Han tror dog ikke Stortinget vil gå med på utsettelsen, og lover at opposisjonen vil kreve snarlig svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Så langt har han bare sagt, via en pressemelding, at han må sette seg inn i Bane Nors forslag til endringer, og at han setter pris på innspillet.