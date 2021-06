Turtips: Hytta under Tverråsen

Av Tom Helgesen

Hva: Hytte under Tverråsen i Drammensmarka

Hvor: I Tverråsen nordøst for Tverken

Lengde: Fra Landfalltjern rundt 8 km tur-retur.

Høydeforskjell: 180 meter.

Her er det ikke noe renn av folk verken på hverdager eller i helger, men uansett er dette et spennende turmål. Fra Landfalltjern til Steinkjerringa er det flere mulige turveier å følge. Vanligst er det å gå Tverkenveien, men en god del velger også turveien via Landfallhytta over Landfallbrenna. Fra Steinkjerringa følger du i hvert fall stien som tar av skrått mot høyre fra Tverkenveien, og etter noen hundre meter passeres Kaffedammen på venstre hånd. Like etter kommer det inn en liten sti fra høyre, og denne stien kan være et alternativ til den brede traktorveien forbi Myrdammen hvis du vil starte fra den kanten.

[ Turtips: Utsiktspunkt og klatre-eldorado på Lierdalens østside ]

Stien fra Kaffedammen er en tydelig trasé med svaberg og åpen furuskog i skjønn forening. Når du nærmer deg stigningene i selve Tverråsen, passeres snart en bekk, eller gjerne to bekker etter mye nedbør. Nå gjelder det å være obs! Her skal du ta av en liten sti som går skrått mot nordøst etter kun noen få meter, og den følges oppover mot stupene på Tverråsen. Snart kan du skimte turens mål, den mystiske hytta der fjellveggen utgjør en del av veggene! En spesiell blåfarge på døra gjør at du ikke er i tvil om at det er korrekt hytte.

En liten titt inn i hytta under Tverråsens østside. (Tom Helgesen)

[ Turtips: Med panoramautsikt fra Høgås ]

Her kan du føle skogens ro. Folksomt er det ikke i disse traktene, litt utenfor allfarvei. Under Tverråsens stup kan du jo ta en rast og filosofere litt over hvem som bygde dette nokså spektakulære byggverket. Ja, når det første gang ble hamra og spikra her i de dype skoger. Det har helt klart vært et fint gjemmested hvis det har vært i bruk under 2. verdenskrig. Røyken fra fyringa har snirkla seg opp langs fjellveggen i Tverråsen, så dette stedet har nok ikke vært lett å oppdage.

[ Turtips: Jakten på bysteinene ]

Hjemturen kan du ta samme vei tilbake mot Steinkjerringa, eller gå om Tverken. Da tar du til høyre etter å ha passert den samme bekken som er nevnt i teksten ovenfor, og etter noen hundre meter er du på hovedtraseen mellom Tverken og Skimtheia. I sommerferien holder Tverken stengt, men serveringsstedet holder vanligvis åpent i alle helger ellers.

[ Turtips: På sykkel fra Rundtom til Sølfastøya ]