Turtips: Med panoramautsikt fra Høgås

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur til det spektakulære utsiktspunket Høgås.

Hvor: I Svelvikmarka mellom Svelvik og Berger.

Lengde tur/retur: Snaue 2 km én vei med start fra Høyensetra. Alternativ start fra Berger.

Høydeforskjell: 160 meter.

I Svelvikmarka ligger det flere flotte utsiktspunkter, men Høgås (311 moh) er kanskje det mest spektakulære. «Oppe på Høgås har en et vakkert rundskue. I syd ser vi ut over den ytre Oslofjord til Ferder, i vest ser vi Jonsknuten og Gaustadtoppen, i nord ruver Norefjell og i øst ligger Hurum og Røyken. Det er betagende vakkert her oppe og naturen minner om høgfjellet.»

Sigurd Wemans beskrivelse fra Berger i Drammens og Oplands Turistforenings (DOT) årbok i 1945 forteller vel sitt om Høgås, og det er like vakkert her i dag, over 75 år seinere.

Traktorvei og sti

På dette flotte høydeplatået med flaberg og krok-furuer sitter tiuren og beiter på kalde vinterdager. For å komme opp hit i barmarkssesongen er det enkleste alternativet å ta utgangspunkt fra småbruket Høyensetra nordvest for Sand.

Ta av hovedveien (Strømmveien) like sørvest for Jensen Madrasser, og følg Seterveien oppover mot Høyensetra.

Vær imidlertid klar over at Høyensetra er privat eid og at det ikke er opparbeidede parkeringsplasser der. I tillegg er det ikke merket noen turvei fra Høyensetra til Høgås. Med godt kart og brukbar stedsans er det likevel ikke vanskelig å finne fram herfra til Høgås via traktorveier og stier.

Først følger du en traktorvei (sør for Høyensetra) vestover og nordvestover før den etter hvert går over til å bli en sti. Snart står du ved den såkalte Peisestua like under selve Høgås. Da gjenstår bare noen bratte høydemetre før panoramaet åpner seg.

Varden på Høgås i kveldssol. I det fjerne ser vi Horten og Holmestrand. (Emma Huisman Moskvil)

Flere startalternativ

Et annet alternativ er å ta av hovedveien ved gamle Berger Kafe der det er skiltet til slalåmbakken ved Seterdammen.

Følg skogsbilveien innover mot Sommerfjøset og Seterdamsstua, så kan du parkere langs veien inn mot Sommerfjøset eller litt lengre inn, rett før bommen ved fjøset.

Følg deretter skogsbilveien/lysløypa til fots opp mot Seterdammen.

Veien går videre inn til demningen på Blindevannet som lokalt blir kalt «Stemmen». Ca 20 meter før «Stemmen» går det en sti til høyre som blant annet er skiltet til Høgås, og det er rundt 2 km til toppen fra skiltet. Veien er godt merket med maling og piler.

Stien går trinnvis oppover i flott skogsterreng opp mot utsiktspunktet. Når du kommer til Peisestua, følger du pilen og tar til venstre. Etter noen bratte kneiker er du snart på toppen. Det er altså lett terreng i starten, men blir brattere mot slutten og på stien.

Ser flere fjorder

Oppe på toppen er utsikten langt mer imponerende enn hva du skulle tro når du står nede ved fjorden og ser opp mot marka. Særlig kommer mye av Oslofjorden, Drammensfjorden og Holmestrandsfjorden godt fram. Her er det et langt platå på snaue kilometeren hvor det er dusinvis av flotte rasteplasser å sette seg ned på.

Foretrekker du å treffe andre mennesker på tur, har Berger IL gjerne arrangementer som motbakkeløp eller turmarsj på høsten gang. Traseen går over toppen, og da er det gjerne folksomt på utsiktspunktet.

Kilde: Margrethe Havre