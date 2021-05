Turtips: På sykkel fra Rundtom til Sølfastøya

Av Tom Helgesen

Hva: På sykkel fra Rundtom til Sølfastøya.

Hvor: Sørsiden av Drammenselva.

Lengde tur/retur: Rundt 7 km én vei.

Høydeforskjell: Ubetydelig.

Ved rundkjøringa på Rundtom forsvinner den støyende biltrafikken så fort du kommer inn på gang- og sykkelveien som går vestover mot sentrum. Her er det gående og syklende som deler på veibanen, og snart kommer to attraksjoner på høyre hånd. Først den gamle Tollboden til Drammen havn, en vakker bygning fra 1877 som er fredet både innvendig og utvendig. Like ved “vår” rute kan du heller ikke unngå å se Løvefontenen. Dette er en gave til Drammen kommune fra det engelske firmaet som leverte rørene og det tekniske anlegget til byens første vannverk i 1861–1862. Fontenen ble for øvrig først satt opp på Bragernes Torv, men ble der erstattet av Sankt Hallvards brønn i 1952. Løvefonten har en litt spesiell historie, for den ble gjenreist i grøntanlegget vis-à-vis Tollboden etter nærmere 30 år på lager i Lier.

Statuer i Drammen. Løvefontenen med rulleskiløper. (Tom Helgesen)

Papirbredden

Videre vestover må du under en rekke bruer, og underlaget veksler mellom asfalt, grus og trebrygger. Alt er imidlertid greit å sykle på, og på flere av strekkene er det et rikt fugleliv tross urbane omgivelser. Etter å gå syklet under Bybrua, så har du om ikke lenge hele Union-området og Papirbredden på venstre hånd. Her lå det tidligere tre papirfabrikker på rekke og rad, så dette er en av bydelene i Drammen med størst forvandling de seinere tiårene. Byens mest fotograferte bru, Ypsilon, ligger også her. De gulmalte og vakre industribygningene hos Jason Engineering AS i Grønland 76 legger du også merke til. De passet perfekt inn som Nymans sardinfabrikk og rederi i NRK-serien Lykkeland for noen år tilbake, så det var altså ikke Stavanger du så i bakgrunnen. Et steinkast unna finner du den “berømte” Pølsesvingen”, visstnok navnsatt av formen på svingen.

Historiske bygninger

Et par kilometer lengre vestover langs vassdraget passeres historiske bygninger på både venstre og høyre hånd. Nede ved elva har Drammens Museum satt opp både en gammel sjøbod, et båthus og et såkalt stemhus. Rett til venstre kan du ta en tur inn i parken til Gulskogen Gård (fra 1804) som åpnet for publikum 1. mai. I parken er det både store plenarealer, lindeallé, labyrint og dammer, ja, dette er en riktig grønn oase ved elva på Gulskogen.

Idyllisk for både store og små på Sølfastøya. (Tom Helgesen)

Når du kommer noe nærmere Gulskogen cellulose, må du krysse den trafikkerte Øvre Eiker vei. Deretter følges fortauet på venstre side oppover til rundkjøringa der bredt fortau venter på høyre side hele strekket opp til Sølfastøya hvis du velger den østligste brua over til øya. Sølfastøya er åpen for allmennheten hele døgnet hele året, en fantastisk friluftsgave til alle innbyggere. Denne grønne lungen ved Pukerud er et fint turområde med sti rundt hele den ca. 40 mål store øya, og her er et vell av markblomster, rikt fugleliv og ikke minst fiskemuligheter.

Navnsatt av Sølfast

Sølfastøya ble drevet som eget bruk fram til 1793 da sønnene til Sølfast Ingvaldsen (derav navnet Sølfastøya) solgte den tilbake til Pukerud gård. Familien Noreng var de siste beboerne, og denne familien bodde på øya sammenhengende i over 100 år fram til 1981. Fire år seinere fikk Drammens Sportsfiskere sitt eget klubbhus her etter en stor dugnadsinnsats fra medlemmene. Sølfastøya er et populært stoppested på sykkelturer langs Drammenselvas sørside før vendereis tilbake til byen, og vest på øya ligger også en populær leikeplass for den yngre garde.

På tur langs elva ved Øvre Sund, også kalt Liersund, og Pølsesvingen. (Tom Helgesen)