Turtips: Utsiktspunkt og klatre-eldorado på Lierdalens østside

Av Tom Helgesen

Hva: Tur til Glasåsen

Hvor: Østsiden av Lierdalen

Lengde tur/retur: Rundt 1,5 km én vei.

Høydeforskjell: 80 meter.

Dette turområdet ligger på Liers østside, men Askerfolk kaller skogområdet for Vestmarka. Vi har jo gjerne et lokalt perspektiv når vi bruker geografiske navn i et turområde. Navnet Glasåsen, som også skrives Glassåsen, kommer muligens fra ordet glas som har noe med at solas siste stråler over Lierbygda treffer nettopp denne åsryggen som skinner som glas(s). En annen teori på navnet er den glassharde fjellveggen. På et gammelt kart fra 1844 står det Kroftkollen vestre og østre, så navnet Glasåsen er muligens ikke så gammelt.

[ Turtips: Med panoramautsikt fra Høgås ]

Vestre del av Kraftkollen

Glasåsen er egentlig vestre del av Kraftkollen, Vestmarkas høyeste punkt med sine 481 moh. For å komme raskest mulig til topps, så velger du stien fra parkeringsplassen i bunnen av Kraftkollen.

Pulsen stiger fort, for det blir nokså bratt stigning ganske raskt. Nå følges stien til venstre mot Glasåsen, og den går skrått i terrenget bortover mot toppen. Du må imidlertid “innom” en siste, bratt kneik før du kan nyte utsynet fra selve toppen.

Ordet panoramautsikt blir gjerne litt misbrukt, men her kan det brukes med rette. Fra toppen av Glasåsen er utsikten fantastisk mot Lier, Drammen og Drammensfjorden, og ikke minst nærområdene i Lierbygda. Ja, “naboen” Finnemarka ser du også godt herfra.

[ Turtips: På sykkel fra Rundtom til Sølfastøya ]

Helt til venstre i bildet skimtes begynnelsen av Drammensfjorden. (Tom Helgesen)

Treningsarena for fjellklatrere

Har du med deg barn, så vær litt forsiktig, det er nemlig stupbratt ned her.

Glasåsen er også en populær treningsarena for fjellklatrere, så pass på at du ikke kaster noe ut over stupet.

For vanlige skautravere er selve toppen nifs nok i seg selv om man ikke skulle henge i fingertuppene og dingle langs den stupbratte vestsiden i tillegg.

Den «glassglatte» veggen er likevel svært populær blant klatrere som kan velge mellom flere ruter. I praksis er det rutene Krakken og Englestigen som får besøk av fjellklatrere på jakt etter spenning og klatretrening. Klippen egner seg svært godt for en fin naturopplevelse, med flott utsikt og klatring i mektige omgivelser.

[ Turtips: Jakten på bysteinene ]

Kan få en runde

Hjemturen kan gå samme vei tilbake, om du vil raskt hjem. Ønsker du å gå en litt lengre runde, er det bare å følge blåmerkinga og stien mot Kraftkollen.

Da blir det et par kilometer lengre å rusle tilbake til Kraft. Mange synes det kanskje er litt kjedelig å gå samme vei fram og tilbake, og da kan dette være et fint alternativ.

Her er det ikke like bratt ned tilbake til parkeringsplassen heller i forhold til å gå samme vei ned som opp.

[ Turtips: Rundtur om friluftsmuseet ]