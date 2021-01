De to hadde vært på byen sammen denne aprilnatten i 2019, og hun hadde dratt hjem før ham fordi hun syntes han var for full.

Da kvinnens kjæreste kom hjem til henne, var han rasende. Han hadde på vei ut av sentrum oppdaget at kjæresten ikke var med ham lenger, og ble ifølge egen forklaring redd.

I retten forklarte mannen i 50-årene at han ikke fikk tak i kjæresten da han forsøkte å ringe henne, og at han hadde ringt politiet for å spørre om de visste om det hadde skjedd henne noe. Politiet fikk kontakt med kvinnen og oppfordret deretter mannen til å reise hjem til henne, slik hun også hadde regnet med at han ville gjøre da hun hadde latt døra være ulåst etter at hun selv kom hjem.

Fryktet for livet sitt

Da mannen kom hjem beskyldte han henne for utroskap og kastet henne ned på sofaen, har kvinnen forklart i retten, ifølge dommen mot mannen. Videre holdt han kvelertak rundt halsen hennes slik at hun trodde hun ville miste bevisstheten og fryktet at hun skulle dø. Da han løsnet grepet gikk hun for å hente telefonen for å kunne ringe politiet, men mannen fant da fram en kniv. Han rispet henne på halsen og sa at hun fortjente å dø, ifølge kvinnens forklaring.

Da var da kvinnen kjente på alvorlig frykt for å dø, og ba mannen tenke på barna hennes. Da slapp han grepet, satte seg i sofaen med kniven og truet med å ta sitt eget liv.

Kjente ham som snill og omsorgsfull

Aldri tidligere hadde kvinnen opplevd at kjæresten var voldelig mot henne, og hun forklarte i retten at hun kjenner ham som en snill og omsorgsfull person. Da han satt med kniven i sofaen, mente hun at han måtte befinne seg i en psykose av rus, og hun gikk ut av huset hvor hun fikk ringt politiet.

Politiet fant mannen med en blodig kniv i sofaen, hvor han igjen truet med å skade seg selv, og måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på ham.

Mannen har forklart at han ikke husker noe fra tidspunktet hvor han ringte politiet for å etterlyse kvinnen og fram til han ble skutt med elektrosjokkvåpen. Han bestridte likevel i retten at han skulle ha utsatt kvinnen for volden og truslene, og nektet straffskyld for dette. Han nektet også straffskyld for å ha brukt amfetamin i timene før hendelsen, og mente inntaket var fra tidligere på dagen, men ble funnet skyldig i alt. Han ble også funnet skyldig i å ha tatt kontakt med kvinnen flere ganger via tale- og tekstmeldinger per telefon i en periode etter han var blitt ilagt kontaktforbud, noe mannen erkjente skyld for da saken ble behandlet i Fredrikstad tingrett før jul.

Brøt kontaktforbud mer enn 100 ganger

Grunnet en svikt hos politiet ble kvinnen ikke gjort kjent med kontaktforbudet fra starten, ifølge dommen. De to møttes et par ganger etter den aktuelle natten, hvor kvinnen tilga mannen for det han hadde gjort, men også ga beskjed om at hun ikke ville ha noe mer med ham å gjøre. Hun blokkerte også nummeret hans.

Mannen anslo i retten at han har brutt kontaktforbudet mer enn hundre ganger, også etter at han visste at kvinnen var gjort kjent med forbudet og hadde gitt beskjed om at hun ønsket å bryte kontakten.

Den domfelte erkjente også oppbevaring av narkotika på et senere tidspunkt, og ble funnet skyldig i dette. I alt ble han dømt til å sone 60 dager i fengsel og betale kvinnen 15.000 kroner i oppreising. Fengselsstraffens varighet ble noe redusert som følge av at det tok lang tid å få saken opp for retten.

«Ikke kroppsskade»

Retten viser i sin dom til at kvinnen ble påført til dels omfattende merker, senere blåmerker, på halsen og resten av kroppen. Hun forklarte at hun hadde store smerter i halsen i flere dager etter hendelsen og at hun har slitt med sin tillit til andre etter hendelsen. Retten finner det skjerpende at det ble brukt en kniv til å rispe kvinnen på halsen, og at kvelertaket ble holdt så lenge at hun fryktet for livet sitt og følte hun var i ferd med å miste bevisstheten.

«Selv om hendelsen klart har vært voldsom, finner retten ikke at den ligger i grenseland mot kroppsskade», konkluderte retten, som når det gjelder volden dømte mannen for kroppskrenkelse.

