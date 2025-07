Black Sabbath-medlemmene deler sin sorg over Ozzy

– Jeg kan bare ikke tro det! Min kjære kjære venn Ozzy har gått bort, bare uker etter konserten vår på Villa Park. Det er så hjerteskjærende nyheter at jeg ikke helt klarer å finne ord, det vil aldri være noen som ham igjen. Geezer, Bill og jeg har mistet vår bror, skriver Tony Iommi på Facebook.

Bassist Geezer Butler sørger også over Osbourne, med ordene:

– Farvel, kjære venn – takk for alle disse årene, vi hadde det virkelig moro. Fire unger fra Aston – hvem skulle trodd det? Jeg er så glad vi fikk til å gjøre det en gang til, tilbake i Aston, skriver han.

Trommeslager Bill Ward deler et bilde av de to tett sammen som unge, og uttrykker sin sorg slik:

– Hvor kan jeg finne deg nå? I minnene, i våre uuttalte omfavnelser, i våre tapte telefonsamtaler? Nei, du er for alltid i hjertet mitt. Aldri farvel, takk for alltid.

Mange av bandene og musikerne som opptrådte på Black Sabbaths avskjedskonsert 5. juli, kalt «Back to the Beginning», har også delt sin sorg i sosiale medier – blant dem Scott Ian fra Anthrax. Han forteller at bandet nylig møtte Ozzy Osbourne.

– Vi var sammen med ham i Birmingham for bare en uke siden, og snakket om hvor utrolig «Back to the Beginning» var. Ozzy var i kjempehumør, han lo og fikk oss alle til å knekke sammen i latter, skriver Scott Ian på Instagram.

Konsertfilmen «Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow» slippes tidlig i 2026, ble det meldt bare fire dager før Osbournes bortgang. Den beskrives som «et kjærlighetsbrev til Ozzy og den banebrytende lyden av Black Sabbath».

