Dømt for utpressing etter Gaysir-møte

De to involverte mennene hadde kommet i kontakt med hverandre via nettstedet Gaysir, et velkjent treffsted for homofile, sommeren 2019. Den ene mannen var gift med en kvinne.

Utpressingsforsøket skjedde noen dager etter at de to fikk kontakt. Da hadde fornærmede, den gifte mannen, sendt over et bilde av sitt eget kjønnsorgan til den andre, som truet ham med følgende melding:

«Tror ikke (konas navn) ville satt pris på dette bildet å fått samtalelogger å vite hva du gjør når du er på jobbreiser. Vippser du 5000,- så skal jeg ikke lage noe trøbbel for deg (fornærmedes navn)».

Utpressingsforsøket skal også ha inneholdt en melding som viste at Fredrikstad-mannen var klar til å sende bildet med tilhørende beskjed til fornærmedes kone.

Blokkert

Den gifte mannen lot seg ikke presse til å overføre pengene, men ga i stedet beskjed til utpresseren om at han hadde vært på politistasjonen og levert anmeldelse. Da ga utpresseren uttrykk for at han ikke hadde noe å tape på likevel å sende bildet til mannens kone.

Fornærmede blokkerte utpresseren på nettstedet, men han tok likevel kontakt med kona hans – under påskudd av å være en gammel bekjent av ham – for å skaffe kontaktinformasjon til den gifte mannen. Dette skal ha gjort kona mistenksom, forklarte fornærmede da saken gikk for Fredrikstad tingrett i desember.

Fortalte kona

Den domfelte, som erkjente straffskyld, forklarte i retten at han ville ha mannens kontaktinformasjon for å forklare ham at det han hadde skrevet tidligere var forhastet. Han hevdet i retten at meldingene ble sendt i affekt fordi han var irritert på at den andre mannen var pågående, og at han ikke hadde til hensikt å tilegne seg penger eller å sende meldingen til mannens kone. Dette trodde ikke retten ham på.

Den fornærmede oppga for retten at han fortalte kona om hendelsen like etter at utpresseren hadde sendt henne en melding. En livslang hemmelighet ble avslørt, noe som ble en belastning.

Fredrikstad-mannen, som en rekke ganger tidligere er straffet for ulike vinningsforbrytelser, ble dømt til å sone 45 dager i fengsel.

