Nasjonaldag i frivillighetens år

Det er litt uvirkelig at vi ikke har gått i tog på snart tre år. I to runder har vil måttet nøye oss med digital markering eller mikrofester i egne hjem. Korpsene har stått på for å spre musikk i hele kommunen også i pandemi-perioden, men de er nå blant mange som strever med å få deltakelsen og aktiviteten opp etter korona. To år er lang tid i barne- og ungdomsliv, og mange bekymrer seg for de langsiktige konsekvensene for det som kanskje blir en slags covid-generasjon.

Mangfoldig fellestog

Hva kan en 17. mai-feiring bidra med i våren etterpå? Er det viktigste å vende tilbake til slik det «alltid» har vært, eller er dette en gyllen anledning til å gjøre noe litt annerledes ut av nasjonaldagsfesten i Fredrikstad? I år gjør vi skole- og folketog i ett. Det konsentrerer hovedprogrammet i sentrum, og det vil gi mer frihet til korps og alle andre som gjerne vil feire både i sine lokalsamfunn på for- og ettermiddag – i kombinasjon med midt i byen midt på dagen.

Margrete Kvalbein, leder av 17. mai-utvalget i Fredrikstad. (Guri Barka Martins)

Først og fremst har vi som ambisjon å legge til rette for en mangfoldig feiring av nasjonaldagen vår i år. Tenk om toget kan gi et levende og motiverende inntrykk av hvor mange spennende ting som foregår rundt i kommunen? Det finnes fellesskap og aktiviteter som kan passe for alle! Noen fritidsinteresser krever litt ressurser, men mye er det mulig å engasjere seg i uansett økonomi og bakgrunn. I folketogdelen av fellestoget håper vi på påmeldinger fra mange ulike grupper. Kan våren 2022 være en tid for å oppdage noe nytt – eller gjenoppdage muligheter som forsvant for en stund? La oss ta fellesskapene i kommunen aktivt i bruk!

Barn og ungdom

17. mai er fortsatt barnas dag, og på skolen er alle barn sammen. Vi gleder oss til å se barnetoget innta gatene igjen! Det gjelder både i sentrum og de lokale togene som ofte er særlig viktige for de yngste barna. For skoleelever som er eldre, er det kanskje mer motiverende å delta i toget når det går an å gjøre det sammen med noen en deler fritida med. Ikke minst håper vi at ungdommer i byen vår gjerne vil være med når unge aktører skal på scenen på Stortorvet som avslutning av toget i år. Dette er en særlig satsing etter pandemien, og vil inkludere luftakrobatikk, rap, dans og musikk. Noe av dette er komponert spesielt for nasjonaldagen av dyktige og engasjerte unge fra Kulturskolen, Glemmen akropark og Turnforeningen.

… kjent og kjært og umistelig

Og, ja: Vi skal synge nasjonaldagen før avmarsj på Tollbodplassen kl. 12:30, vi skal høre barna tale – og på Stortorvet skal ungdomsrådet og 17. mai-utvalgets leder si sine ord. Vi kan regne med at det skal handle om demokrati, frihet, fred og verdier vi setter høyt i Norge. Dessverre er det sørgelig aktuelt at det vi feirer på nasjonaldagen ikke kan tas for gitt. Én salutt skal gå som oppstart av toget, men ellers vil vi ikke ha noen skarpe smell i år. Det er sikkert mulig å forstå den dystre bakgrunnen vi har for dette. Det er vårt håp at alle i Fredrikstad som har måttet flykte fra nød og krig, vil få en god opplevelse av å delta i vår nasjonaldagsfeiring. Det er ikke på tross av, men fordi det finnes sykdom og ufred at vi trenger å løfte blikket sammen i en storslagen vårfest for alle. Pandemien har kanskje lært oss noe om hvor tett vi hører sammen. Nå kan vi endelig feire det med å være sammen.

