«Bunadspanikken» brer seg etter to år i skapet – 17. mai-toget har gått

– På omgjøringer er kapasiteten helt sprengt, og det har vært sånn i nesten et halvt år nå, fastslår daglig leder Grete Lier Jamissen ved Liers Husflid i Fredrikstad.

Klesstativene bak henne taler sitt tydelige språk, der de bugner av bunader til både menn og kvinner som venter på å bli sydd ut eller inn før høysesongen for det tradisjonsrike festantrekket slår inn for fullt.

– Det er nok mange som prøver bunaden for første gang på en god stund. Noen har gått ned også, det er viktig å få med det, så det må gjøres justeringer begge veier, sier Lier Jamissen med et smil.

Håp for sommeren

Så stor har etterspørselen vært de siste ukene og månedene, at de nå har sett seg nødt til å takke nei til flere oppdrag før 17. mai. Har man ikke fått prøvd eller levert inn bunaden til nå, svinner derfor håpet om å kunne ikle seg den på nasjonaldagen.

– Nå har vi lange ventelister, og det er jo tråkig at vi ikke får hjulpet alle, men vi kan ikke ansette ekstra folk bare for 17. mai heller. Vi tar unna alt vi kan, og alle nye bunader klarer vi å levere i tide, men på omgjøringer må vi faktisk si nei, sier Lier Jamissen.

– For de som trenger justeringer til anledninger utover sommeren går det greit, men vi tør ikke ta på oss mer før 17. mai, skynder hun seg å legge til.

Bjørg Vigdis Andersen

Et lite steinkast unna, hos Husfliden Garn og Gaver, er situasjonen akkurat den samme.

– Vi har hatt veldig mye omgjøringer og lange ventelister hvert år før koronaen også, men det er jo litt spesielt i år, forteller Bjørg Vigdis Andersen.

– Og folk er kanskje litt senere ute enn normalt?

– Det er de også, vet du. Hadde de tatt ut bunadene av skapet i januar og kommet med dem da, hadde vi hatt bedre kapasitet til å hjelpe. Men mange har nok tatt dem fram litt for sent, og derfor så blir det som det blir.

Travelt hele året

Og den store pågangen av bunadsfolk som trenger omgjøringer er ikke bare et Fredrikstad-fenomen. Flere medier har tidligere i vår rapportert om lignende tilstander rundt om i landet, blant annet NRK i en sak fra Stavanger. Også lokalaviser i Haugesund, Holmestrand, Tønsberg og Skien har meldt om det samme.

– Vi har egentlig nok å gjøre hele året, for vi har masse som skal være ferdig til konfirmasjoner i september og inn mot jul også. Så jeg sysselsetter alle de ansatte hele tida, men selvfølgelig, toppene er fra jul til 17. mai, sier Andersen.

– Og jo nærmere 17. mai vi kommer, jo travlere blir det?

– Absolutt. Men vi skal komme i mål i år også. Det kan bli sykdom, det vet man aldri. Derfor er det viktig å være obs på å ikke svare ja hvis jeg ikke er sikker på at vi får det til, svarer hun.

Gå til noen som har den rette kompetansen, hvis ikke kan det koste deg dyrt. — Grete Lier Jamissen, Liers Husflid

Enda verre er det om man brått finner ut at 2022 er året man gjerne skulle hatt en splitter ny bunad til festsesongen, og den første skikkelige markeringen av Norges grunnlov siden 2019.

Grete Lier Jamissen

– Det er helt utelukket nå. Da må man tenke etter 17. mai igjen, for oss er det livet før og etter den datoen, konstaterer Andersen.

– Det er litt sent å bestille seg en ny bunad her hos oss i alle fall, for vi tør ikke ta på oss nye jobber som vi ikke er sikre på om vi rekker å fullføre. Men det kan jo være muligheter andre steder, supplerer Grete Lier Jamissen.

– Gå til fagfolk

Med flere tiårs erfaring i bunadsfaget har Bjørg Vigdis Andersen også noen klare råd til dem som nå rett før den store dagen finner ut at bunaden ikke passer.

– Jeg anbefaler å ikke sprenge den på seg, for da kan den ryke. Og det første som ryker hvis bunaden blir for trang er gjerne foran i linningen. Sølvet i for eksempel beltespenner kan også ryke. Da syns jeg heller man kan henge den tilbake i skapet og tenke at det kommer en ny 17. mai. Hvis man tar det på sommeren i år, henger den klar til neste år, sier hun.

Mange har nok tatt dem fram litt for sent. — Bjørg Vigdis Andersen

Og både Andersen og Grete Lier Jamissen advarer samstemt mot å ta noen snarveier for å få finstasen i stand.

– Ikke bruk «hvem som helst» til jobben, i alle fall. Gå til noen som har den rette kompetansen, hvis ikke kan det koste deg dyrt. Bunadene har ofte spesielle snitt, og her har vi erfaring med omgjøringer på de fleste bunadstyper, vi gjør ikke bare Østfold- og Løkenbunaden, sier sistnevnte.

– Det er viktig å gå til fagfolk. Vi har hatt folk innom her med bunader som har blitt sydd helt feil, og rett og slett må sprettes opp og sys på nytt. Da kan det fort bli dyrt, for norsk tradisjonshåndverk og kvalitet koster, understreker Bjørg Vigdis Andersen.

Hun poengterer også at denne oppfordringen gjør seg enda mer gjeldende i år, etter at mange av husflidsforretningene – som en rekke andre bransjer – har fått kjenne på to år med pandemi og restriksjoner.

– Særlig nå etter koronatida, der det har vært litt tøft, er det viktig å støtte opp om de lokale fagbutikkene. Det har tatt seg opp igjen nå, og vi fikk jo litt koronastøtte som hjalp underveis, men ikke nok til å dekke inn for det vi tapte i inntekter, avslutter Andersen.

