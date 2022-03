Margrete Kvalbein (leder av 17. mai-utvalget i Fredrikstad, foran t.v.), Ismail Jama (Vennskap uten grenser og Tuko Pamoja), Pål André Hansen (leder for vakt og sikring i Fredrikstad kommune, bak t.v.), Alexander Hermansen (initiativtaker til veteranbilkortesjen), Alexander de Brucq (initiativtaker til båtkortesjen) og Julie Brox Flodin (leder av Fredrikstad ungdomsråd) var torsdag samlet på Stortorvet for å lansere programmet for 17. mai 2022. (Hermund L. Kjernli)