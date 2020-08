Når Arbeiderpartiet leverer forslag på forslag om hvordan vi kan takle den systematiske rasismen som finnes i samfunnet, hvorfor ønsker ikke Høyre å være med på det?

I Dagsavisen mener en stortingspolitiker fra Høyre når han får presentert våre forslag at de ikke er nødvendige.

Les også: Rasisme i skolen: Arbeiderpartiet vil innføre sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i problemene (+)

Å mene at det er gode nok tiltak i dag viser at man ikke klarer å ta innover seg alvoret i #blacklivesmatter-bevegelsen også i det norske samfunnet.

«Black lives matter»-bevegelsen er en øyeåpner for samfunnet vårt, og en bevegelse som vi politikere skal ta på alvor. Det har vært sterkt å høre og lese alle historiene om systematisk rasisme som har dukket opp i etterkant av demonstrasjonene over hele verden.

Det viser oss at man ikke har gjort nok i kampen mot rasisme, og at rasisme dessverre finnes i de aller fleste stedene i samfunnet vårt.

For en stund siden kom Antirasistisk senter med en rapport om rasisme i skolen, og man skulle trodd at enhver utdanningspolitiker som leste den vil ta tak i problematikken. Hvordan skal vi få bukt med rasismen hvis vi ikke anerkjenner at den er strukturell og systematisk?

Dette må Høyre svare oss på.

Les også: – Når fordommer og frykt står uimotsagt, kan det lede til rasisme, hat og ekstremisme

Vi i Arbeiderpartiet presenterte en pakke for å ta et krafttak mot rasisme i skolen, fordi det skal være nulltoleranse for rasisme i klasserommet, skolegården og på skoleveien. Alle barn skal ha en trygg skoledag, og derfor må vi ha konkret politikk mot rasisme og trakassering – også i skolen. Det er viktigere enn noensinne at vi slår ned på rasisme, trakassering og annet som fører til at elever får et dårlig læringsmiljø.

For at skoler skal kunne gjøre denne jobben må vi bygge opp kompetansen om rasisme slik at lærere, rektorer og andre ansatte er bedre skodd til å ta seg av rasisme.

Det skal aldri være slik i vårt samfunn at hudfargen din skal gi deg et dårligere utgangspunkt, for Arbeiderpartiet er det viktig å skape et samfunn der alle starter på samme startstrek i livet. Da trengs det at skoler får de verktøyene som kan gjøre det mulig for dem å takle rasisme.

I tillegg til kompetanseheving foreslår vi å få på plass en mobbe- og trakasseringsknapp på nettsida til skolen så alle enkelt kan melde fra om forhold som rasisme.

Hvis du er en veldig ung person som opplever rasisme, så skal det være lett å si ifra, bli tatt på alvor, kanskje må du varsle eller anmelde og få en eventuell rettsgang. Det er visjonen og det er målet. Men, er det sånn i dag? Kan man si ifra? I så fall, hvor enkelt er det for folk flest å gå rett til en av mange instanser i samfunnet vårt, alt fra LDO (Likestillings-og diskrimineringsombudet) til politiet?

Les også: Må tilbringe resten av livet i fengsel for å ha forsøkt å stjele tre hagesakser

Arbeiderpartiet mener at organisasjoner som jobber mot rasisme i samfunnet må få forutsigbare rammer og skoler som ikke jobber aktivt mot rasismen må oppleve større press fra skoleeierne og bør få eventuelle sanksjoner.

Å være mot de forslagene vi kommer med viser en passiv holdning mot rasisme som skoleelever ikke fortjener. Det skoleelever fortjener er partier som tar rasisme og trakassering på alvor. Vi i Arbeiderpartiet lover å kjempe mot de systematiske barrierene som holder mennesker med ulike bakgrunner utenfor.

Kjære Høyre, det hjelper ikke å gå i demonstrasjoner og bruke emneknaggen #BlackLivesMatter, hvis vi som politikere ikke evner å oversette dette til politikk.