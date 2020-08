Flertallet av dommerne i Louisianas høyesterett dømte mannen til livstid i fengsel for å forsøkt å stjele en hagesaks i 1997 skriver CNN. Den eneste av dommerne som ville la mannen slippe, var den afroamerikanske dommeren Bernette Johnson. Hun var også den eneste afroamerikanske kvinnen. Resten var hvite menn.

Hun skrev i sin dissens at dommen var overdrevet og uforholdsmessig høy sett i lys av den kriminelle handlingen - et mislykket forsøk på å stjele tre hagesakser for mer enn tjue år siden.

Ifølge USA Today skal hun også ha omtalt dommen som ondskapsfull og uvanlig i dissensen.

Dommen er så høy fordi man i USA har noe som heter habitual offender law, som gjelder dersom den siktede har begått lignende kriminalitet tidligere.

Den 62 år gamle Wayne Bryant har blitt dømt for mindre alvorlige kriminelle handlinger fire ganger tidligere, før han forsøkte å sjele hagesaksene i 1997.

Ifølge CNN dreier det seg om et forsøk på væpnet ran i 1979, besittelse av stjålne gjenstander i 1987, forsøk på forfalskning av en sjekk på 150 amerikanske dollar i 1989 og et mindre innbrudd i en bebodd bygning i 1992.

Vil koste samfunnet nærmere en million dollar

Dommer Bernette Johnson peker på de enorme utgiftene det er å ha mannen fengslet.

Hun mener mannen allerede har kostet samfunnet rundt 500,000 amerikanske dollar de 23 årene han har sittet i fengsel, noe som tilsvarer rundt 4,5 millioner norske kroner med dagens kurs.

Ettersom han fikk avslag på anken, må han sitte livet ut.

– Dersom han lever i tjue år til, vil skattebetalerne i Louisiana betale nærmere en million amerikanske dollar for å straffe Mr. Bryant for hans mislykkede forsøk på å stjele en hagesaks, skrev hun.

Johnsen mener dommen er en moderne manifestasjon av det som ble kalt for "pig laws" – lover som straffet svarte mye hardere enn hvite for samme kriminelle handling.

– Denne mannens livslange fengselsdom for et mislykket forsøk på å stjele tre hagesakser er grusomt ute av proporsjoner sammenlignet med hva han gjorde, og den har ikke et legitim straffeformål, skrev hun.