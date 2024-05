Nei til hijab i politiet

Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant fra Oslo, varsler at hun vil be programkomiteen i Arbeiderpartiet om å åpne for bruk av hijab i politiet. Slik kan vi rekruttere flere muslimske kvinner til politiet og få et mer representativ politi, lyder argumentasjonen.

Stat og kirke skal være tydelig adskilt.

Vi støtter Gunaratnam i målet om økt mangfold i politiet. Men vi stiller oss ikke bak ønsket om å gjøre hijab til en godkjent del av politiuniformen.

Denne debatten er ikke ny. Den raste for fullt for 15 år siden. Da gikk Politidirektoratet inn for å tillate hijab. Ønsket ble tatt til følge av justisdepartementet, som gikk ut med at det nå ville åpnes for bruk av hijab i politiet. Da eksploderte det. Motstanden var massiv fra mange hold.

96,3 prosent av norske politifolk sa nei til hijabbruk. Den daværende lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, var en av de mest vokale kritikerne. «Vi har ett politi her i landet og der skal uniformen være lik uavhengig av personlige og religiøse verdier», var hans argument.

Det argumentet står seg fortsatt, mener vi.

Politiet i Norge representerer staten og loven, ikke ulike religioner og interesser. Politiet er statens ansikt utad, og den eneste grena av staten som møter norske sivile med en lovpålagt rett til å bruke vold. Det stiller ekstremt strenge krav til politiets oppførsel – og uniformering.

Argumentet mot å tillate hijab i politiet er blitt enda sterkere på de 15 årene som er gått siden sist saken var oppe. I mellomtiden har Norge avskaffet statskirken, og vi holder oss ikke lenger med en statsreligion. Da er det vanskelig å se hvorfor vi skal tillate bruk av religiøse symboler i politiuniformen.

Det vises gjerne til at land som Sverige og Storbritannia tillater hijab som en del av politiuniformen. Vi vil heller lene oss mot Frankrike, som kjører linja at offentlige ansatte ikke kan holde seg med religiøse symboler. Begrunnelsen er at Frankrike er sekulært, med klare skiller mellom kirke og stat.

Det er Norge også, fra og med 2012. Dette er en utvikling vi heier på, stat og kirke skal være tydelig atskilt. Det vil være synd å stanse den utviklingen med å åpne for religiøse symboler i politiet.

