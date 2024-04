General om Putins krig: – Russland mangler det som skal til

Den pensjonerte generalen Ben Hodges peker på det han mener er manglende russisk suksess i landets konvensjonelle krigføring mot Ukraina. Han sier russiske styrker mangler det som skal til for å lykkes.

Vladimir Putins styrker «sveller ut» ved fronten, forklarer generalen, mens Ukraina går for taktisk tilbaketrekking som begrenser russerne til å ta landsbyer.

– Nå er vi kommet til april, og russerne sveller ut. Hvorfor er det tilfellet? Jeg tror dette er det beste Russland klarer. De mangler det som skal til for å slå Ukraina ut av denne krigen, sier Hodges i et intervju med Al Jazeera.

Den amerikanske generalen Ben Hodges avbildet mens han hilser på latviske soldater i nærheten av Riga tilbake i 2015. (PFC JACCOB HEARN/Afp)

Russland- og Ukraina-eksperten Samuel Charap fra den amerikanske tankesmia Rand har tenkt i samme baner. Han tror heller ikke på seier til Russland og Putin. I stedet har han pekt på en våpenstillstand der ingen er enige om hvilken grense de anerkjenner som internasjonal grense, som situasjonen på Koreahalvøya.

– Selv om Ukraina sliter i krigen nå, er det mest sannsynlige utfallet fortsatt en situasjon der ingen av partene oppnår en absolutt seier. Verken Russland eller Ukraina har oppnådd sine territorielle mål, og begge parter har evnen til å utgjøre en trussel mot den andre når kampene en gang opphører, sa Charap til Dagsavisen tidligere i april.

Russland-analytiker Samuel Charap ved den amerikanske tankesmia Rand. (RAND)

Putin og Vestens «feighet»

General Ben Hodges, som tidligere har uttalt til den finske kringkasteren Yle at «kun makt eller trusler om maktbruk» kan få Vladimir Putin til forhandlingsbordet, peker blant annet på flere logistikkproblemer for russiske styrker i krigen. Russerne har ikke evnen til å utstyre store panserformasjoner som kan bevege seg raskt med støttende artilleri, mener generalen.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Og Hodges, som tidligere var øverste sjef for de amerikanske styrkene i Europa, sier videre til Al Jazeera at Vesten har alle muligheter til å sikre et russisk nederlag i krigen, bare Ukraina får nok militær og økonomisk støtte.

– Det handler bare (for Vesten og USA, journ.anm.) om å droppe alle unnskyldningene og selv-avskrekkingen, sier Hodges, som mener land i Vesten har vært for feige i møte med Putins trusler om atomvåpen.

– Russland spiller bevisst på det

Natos tidligere øverstkommanderende i Europa, den pensjonerte amerikanske generalen Philip Breedlove, har også vært inne på dette sporet. Han har beskyldt Nato for å la frykten styre. Breedlove mener frykten for hva atommakten Russland kan gjøre, også ved et eventuelt Putin-tap, har vært en sterk faktor for at Vesten ikke har gjort mer, skrev Dagsavisen nylig.

– I starten av krigen sa vi til Russland hva vi er redde for – nemlig taktiske atomvåpen og en utvidet krig. Dette spiller Putin tilbake på oss – hver uke sier han eller ministrene hans noe om atomvåpen, har Breedlove uttalt.

General Philip M. Breedlove er Natos tidligere øverstkommanderende i Europa. (Geert Vanden Wijngaert/Ap)

– Jeg er enig i at Russland bevisst spiller på dette med å true med atomvåpen stadig vekk, sa Nupi-forsker og Nato-ekspert Karsten Friis til Dagsavisen om utspillet fra Breedlove.

– Putin skal ikke få styre valgene vi tar

Russland-ekspert Mark Galeotti sier han har forståelse for utspillet fra Hodges og Breedlove om Vestens atomfrykt, men bare til en viss grad.

– Putin skal ikke få styre valgene vi tar, men han og Russland har fortsatt muligheter til å eskalere på andre måter enn ved bruk av atomvåpen. Jeg tror slike utspill prøver å spille på en fortelling om at Vesten er «moralsk bankerott», bare fordi vi ikke gir Ukraina absolutt alt, sier briten til Dagsavisen.

Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Briten regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt. Han har blant annet skrevet bøker som «A Short History Of Russia», «We Need To Talk About Putin» og «Putin’s Wars – From Chechnya to Ukraine».

Russland-ekspert Mark Galeotti følger krigen i Ukraina tett. (Skjermdump (Teams))

Et eksempel han trekker fram som potensielt kan føre til eskalering i krigen, er hvis Ukraina bruker våpen fra Vesten som rammer det russiske fastlandet.

– Selvfølgelig skal vi støtte Ukraina, som med rette kjemper for sin uavhengighet og sin suverenitet. Men det betyr ikke at Vesten ikke har andre interesser å ivareta på samme tid, påpeker Galeotti.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

Ukrainske soldater har kjempet mot Russland siden annekteringen av Krim og områder i Øst i 2014. (Efrem Lukatsky/AP)

