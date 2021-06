I dag skal Obos-medlemmene forsøke å tilrive seg mer innflytelse over boliggiganten Obos på boligsamvirkets generalforsamling. Det er på høy tid når man ser hvordan Obos’ ledelse bruker penger. Medlemmenes penger.

Da Norsk Hydro feiret sine første 100 år i 2005 hyret også de inn A-ha, som en gave til Oslos befolkning. Fra informert hold i Hydro heter det at selskapet «ville gi noe tilbake til folk» og det den gang ble brukt opp mot 20 millioner kroner på å lage gratis folkefest i Frognerparken for 120.000 mennesker. I Obos-regi spilte A-ha på firmafest.

[ Det er på tide at Oslo by får nyte mer godt av OBOS-milliardene ]

Medlemseide Obos brukte 37 millioner på et internt og i praksis hemmelig arrangement da de en sommerkveld i 2019 feiret sine første 90 år. En god mulighet for fest, men er 90 virkelig anledning for å slå på stortromma?

Nå er opprørets time kommet. I dag er det generalforsamling i Obos. Den mest omtalte og imøtesette på tiår. Obos er under press. Medlemmene – eierne – ønsker seg mer styring over boliggiganten. Mange vil ha en ny kurs. Billigere boliger. Et mer folkelig Obos. Og ingen leiligheter i 100-millionersklassen.

37 millioner er nærmest ei pølse i slaktetida å regne. Det er mange nuller i eiendomsbransjen. —

Hadde medlemmene vært tettere på boligsamvirkets styre og stell, hadde det kanskje ikke vært mulig for noen i direksjonen å tenke tanken på å bruke nesten 40 millioner på en helaften på Fornebu arena? Eller velge seg ut NRK-profilen Anne Lindmo som faglig trekkplaster på festen? Et oppdrag hun gjerne tar 200-250.000 kroner for.

Konserndirektør Daniel Siraj er under press etter flere mediesaker som har satt Obos’ administrasjonsstyre i et dårlig lys. NRKs avsløringer om at Obos hadde solgt til en utleie-aktør på Ulven satt fyr på deler av medlemsmassen. Det ble ikke roligere da det kom fram at Siraj som toppleder, hadde oppfordret egne ansatte til å engasjere seg i boligsamvirkets medlemsdemokrati. Dette ble opplevd som en måte å ta grep om og styre den kommende generalforsamlingen.

[ I disse dager er det nøyaktig 20 år siden den største boligskandalen i Oslos historie. Dagens Obos-sjef sto også i den med begge beina ]

Å sørge for å ha de ansatte med seg, er ikke nytt for ledelsen i Obos. Da boliggiganten fylte 90 år i 2019, inviterte de raust nok alle sine 500.000 medlemmer med på konsert i Oslo, Stavanger, Bergen og Tønsberg. 24.500 billetter ble lagt ut. Obos sto for artisthonorar, mens billettinntektene på over tre millioner skulle gå til gode formål. 24 millioner kostet arrangementene for medlemmene. Betydelig større midler ble brukt for å feire 90-årsdagen internt.

«OBOS hadde en spektakulær kveld på Telenor Arena 17. august 2019 da de markerte sitt 90-årsjubileum. 3000 medarbeidere fra Sverige og Norge ble flydd inn til Oslo for en storslagen feiring», står det på nettsiden til landets største eventarrangør, Komon-Stageway. 2000 ansatte i selskapet, samt 1000 ledsagere, medlemmer av styret og representantskapet. Styret og representantskap er satt til å passe på Obos-ledelsens pengebruk. Det er vanskelig å kritisere fester man selv er med på.

«Tidenes boligfest» ble arrangementet kalt og scenen var Telenor Arena på Fornebu utenfor Oslo. Der ute hadde Obos et par år før investert store milliardbeløp i eiendom med forventning om ny E18 og T-bane helt ut til den gamle flyplassen. Et par måneder før konsernsjef Daniel Siraj overrasket alle med verdensartistene A-ha på scenen, hadde han betalt ytterligere en milliard for å få fortgang i Fornebubanen, som skulle sikre folk til Obos’ investeringer på Fornebu.

[ Boligdrømmer til millioner, sinte medlemmer og lokale protester: Hva skjedde med Obos? ]

Medlemsopprøret som nå ryster Obos, har sitt utspring nettopp i Obos’ engasjement på Fornebu og den kontroversielle innsatsen boligsamvirkets ledelse la i lobbyvirksomhet for å få på plass E18 gjennom Bærum og inn til Oslo. I hovedstaden strittet byens ledende politikere imot mens Obos presset på for mer vei og biler inn til Oslo. Var dette ønsket av medlemmene, altså eierne? Var det i det hele tatt bra for medlemmene? For mange av Obos’ medlemmer var det svært provoserende og ga opphav til engasjementet som nå er under utvikling for å styrke medlemsdemokratiet.

Var festen på Fornebu for 3000 egentlig et 90-årslag, eller var det en feiring av Fornebu? Av konsernsjef Sirajs visjon der ute, som endelig var på plass, med Fornebubanen på skinner? Sikkert er det i hvert fall at det ikke var et arrangement for Obos’ medlemmer og eiere. 90-årsfesten med selveste A-ha er nemlig ikke nevnt med ett ord i Obos-bladet, boligbyggelagets primære kommunikasjonskanal mot medlemmene, eller på nettsidene. Verken i forkant eller i etterkant.

Event-arrangøren skriver følgende om lørdagskvelden i august der 3000 var samlet med litt godt i glasset: «Kvelden startet med et talkshow ledet av Anne Lindmo med en håndfull inviterte gjester med ulike blikk på OBOS. Stafettpinnen ble overlevert til Silya Nymoen og Niklas Källner, som loset OBOS gjennom et fantastisk middagsshow.» Underholdningen var hentet fra øverste artisthylle i Norge og Sverige. I tillegg til a-ha kom også Gyllene Tider. For dem som hadde ønsket å se de svenske legendene i Fredrikstad helga før, kostet billetten 700 kroner. I tillegg fikk de inviterte se Ina Wroldsen, Ole Paus, Timbuktu, Jøbak, Hkeem, The Hitmen med solister, Ingrid Bjørnov, Nasjonalballetten og Kingwing Crew. Det var en fullverdig Obos-festival for den engere krets.

[ Styret, representantskapet og ledelsen i OBOS er enige i at medlemsdemokratiet i OBOS må styrkes ytterligere ]

Kvelden kostet godt over 12.000 per gjest. Aha skal ha fått fem millioner for jobben. Fra bransjehold bekreftes dette som et minimum for de norske superstjernene. Ole Paus tar fort opp mot en halv million for et sånt oppdrag. Rekka av nordiske toppartister er ikke billig å hyre inn. Særlig ikke når oppdragsgiverens lommer er utømmelige, slik de er for Obos. Hvite dukker for gjestene, servering og drikke, fly og hotell. Og etter å ha brukt en milliard på Fornebubanen kunne jo Obos-administrasjonen koste på seg litt ekstra denne lørdagen. 37 millioner er nærmest ei pølse i slaktetida å regne. Det er mange nuller i eiendomsbransjen.

Arrangementet var spektakulært. Og nærmest rituelt. En slags kroning av den da ferske konsernsjefen, Daniel Siraj, kanskje? 80-årsjubileet ble av tidligere konsernsjef Martin Mæland omtalt som «et lite jubileum» i hans spalte i Obos-bladet. Tidene endrer seg. 90 ble feiret for 37 millioner, bare for den indre kjernen, og med konserter for 24 millioner for publikum. 61 millioner kroner for et 90-årslag. Styret er ikke i posisjon til å kritisere.

Obos er åpenbart i rivende utvikling. Og det får en til å tenke på 100-årsfesten om ni år. Den må bli noe helt spesielt. Kanskje på tide med en folkefest?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!