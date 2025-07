Norske borgere evakuert fra Gaza

De tre norske borgerne og personer med tilknytning til Norge reiste ut fra via Kerem Shalom-overgangen til Israel. Leo Correa / AP / NTB

– Jeg er svært glad for at vi i dag har fått ut tre nye personer fra Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Tre norske borgere og personer med tilknytning til Norge har i dag fått assistert utreise fra Gaza. De ble transportert via Kerem Shalom-overgangen til Israel, hvor norske diplomater møtte dem. Derfra ble de fraktet med buss til Jordan for videre oppfølging.

– De tre har levd i en umenneskelig situasjon i en krigssone i 21 måneder, sier Eide.

Langvarig innsats for evakuering

Siden krigsutbruddet 7. oktober 2023 har den norske utenrikstjenesten bistått over 315 norske borgere og personer med tilknytning til Norge med å komme seg ut av Gaza. Den forrige uttransporten fant sted 2. april.

På grunn av krigføring og stengte grenser har det i lange perioder vært umulig å gjennomføre assistert utreise fra Gaza.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) .Foto: Jonas Been Henriksen / NTB Jonas Been Henriksen

Kritisk situasjon i Gaza

– De to millioner innbyggerne i Gaza er fanget i et levende mareritt, situasjonen er ekstrem og den blir verre for hver dag som går. Stans i kamphandlingene og en våpenhvile er langt på overtid, sier Eide.

Han understreker viktigheten av at folkeretten respekteres, at gislene løslates, og at israelske myndigheter lar FN og humanitære organisasjoner gi livreddende hjelp til befolkningen.