Er det naivt å mene at norsk eldreomsorg skal være verdig?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Lill Sverresdatter Larsen. CF-Wesenberg

Britt (87) brukte hele sitt voksne liv på å hjelpe andre, men da hun selv ble pleietrengende på et sykehjem gikk det åtte måneder uten at hun fikk dusje.

Sigrid (97) ble ofte liggende i illeluktende og våte bleier.

Ellen (89) ble sendt ut midt på natta fra sykehuset uten rullator, uten yttertøy og sko, og måtte komme seg alene tilbake til sykehjemmet i kulda.

Dette er bare et knippe av sakene som er publisert i media den siste tiden om status i den norske eldreomsorgen. Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi sykepleiere er overrasket, men vi er ikke det.

Det finnes fantastiske sykehjem og hjemmetjenester. Men det finnes også for mange underbemannede og underfinansierte helsetjenester for eldre. Hele 7 av 10 ansatte på norske sykehjem mener de ikke får tid til å dekke pasientens elementære behov.

Det er for seint når det offentlige helsevesenet kollapser.

Norsk Sykepleierforbund har varslet kode rød for den norske eldreomsorgen. Nå avdekkes stadig nye skrekkhistorier, men hva skal egentlig til for at politikerne forstår alvoret?

Marianne Mørck Danielsen gikk nylig inn på Stortinget med tusenvis av pårørendes stemmer, fakta og eksempler fra eldreomsorgen i sekken. Der møtte hun politikere som lyttet med flate ansikter og lav handlingsvilje. Demensinfluenseren ble sjokkert, og opplevde ikke den anerkjennelsen hun hadde forventet.

Er det naivt å mene at den norske eldreomsorg skal være verdig?

Tvert om; vi skal aldri akseptere at syke eldre ikke får faglig forsvarlig behandling. De har lik rett på pasientsikkerhet – i dag og i fremtiden.

Syke eldre omtales som «beboere». Men realiteten er at svært syke pasienter som trenger avansert pleie og profesjonell omsorg ikke velger sykehjemsplass. De må, fordi de trenger omfattende hjelp.

Vi lar oss forlede av slagord som «bo trygt hjemme» og «bo hjemme så lenge som mulig». Men grensen er for lengst overskredet. Folk bor hjemme så lenge som mulig – og mange blir boende hjemme mye lengre enn det som er trygt, godt og verdig.

Én av fem sykepleiervakter dekkes allerede av folk uten helsefaglig kompetanse. Vi mangler sykepleiere og helsefagarbeidere, mer enn noen annen yrkesgruppe.

Behovene vil øke dramatisk allerede de neste fem årene. Der vi i dag mangler rundt 14.000 helsepersonell, vil vi om fem år mangle 64.000, ifølge Helsedirektoratet. Tygg litt på det tallet. 64.000.

Dette handler verken om ventetidskøer eller offentlig kontra privat drift, slik enkelte politikere vil at vi skal tro. Det handler om livskvalitet. Om pasientsikkerhet. Og om verdighet.

Fra framskrivninger vet vi at vi vil få stadig flere eldre. Folk lever lengre og med mer komplekse sykdomsbilder. Vi er bare på starten av den bakken.

Men det er nå vi kan ta grep. Det er for seint når det offentlige helsevesenet kollapser, slik det for eksempel har gjort med NHS i England.

Der er todelingen av helsetjenestene nå et faktum; det offentlige helsevesenet har gått fra å være en gullstandard på topp fem i Europa til å ha bunnplass i løpet av få år.

I år er det stortingsvalg. Stortingskandidatene vil fort peke på lokalpolitikerne for problemene i kommunehelsetjenesten. Men det er viktige grep som kan gjøres fra Løvebakken.

Nye kvalitetsindikatorer som faktisk måler opplevd kvalitet og som definerer bemanning- og kompetansekrav for helsetjenestene. Forskrifter som sikrer reell åpenhet om både klager og avvik. Langsiktighet og forutsigbarhet for rammer og finansiering i kommunehelsetjenesten, for eksempel gjennom en nasjonal langtidsplan for helse.

Et samfunn er aldri bedre enn måten det tar vare på sine svakeste. Vi liker å fortelle at vi er stolt av velferdsstaten. Men historiene fra blant annet Aftenposten har avdekt en farlig tendens.

For det bryter ned samfunnskontrakten og tilliten til den norske modellen, om vi skal betale skatt gjennom hele livet, for så å få en uverdig behandling i livets siste fase.

Hva slags samfunn vil vi være, og hvordan vil eldreomsorgen utvikle seg fremover? Uten ressurser, tid og kompetent helsepersonell, er eldreomsorg bare eldreoppbevaring.