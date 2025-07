Navn i nyhetene: Bjørn Christian Watne Hvem: Bjørn Richard Watne Hva: Global sikkerhetssjef i Interpol Hvorfor: Interpol er verdens største internasjonale politiorganisasjon. Watne inntok stillingen denne måneden.

Gratulerer med ny jobb! Hvorfor ville du jobbe i Interpol?

– For det første var det organisasjonens formål som appellerte til meg – de gjør en veldig nyttig jobb. For det andre er det en global rolle – noe jeg har vært på utkikk etter en stund.

Hva gjør egentlig en sikkerhetssjef?

– Sikkerhetssjefens oppgave er å være bevisst på risikoene bedriften står overfor og sørge for at disse til enhver tid er kjent, og at man har nødvendige tiltak på plass for å holde risikoene innenfor et akseptabelt nivå.

Hva er de største utfordringene Interpol står overfor?

– Jeg tenker at cyber-kriminalitet er en stor utfordring. Hele verden digitaliseres og dette er en utfordring som går rivende fort. Vi har en egen enhet som spesifikt fokuserer på global cyber-kriminalitet, og dette trusselbildet vil være aktuelt også for oss selv.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg har vel egentlig ingen vanlige dager. Det vi gjør er stort sett å starte dagen med å se om det har vært hendelser noe sted i organisasjonen. En lederstilling preges av mye møter. Og så har vi naturligvis fastsatte strategiske mål vi ønsker å oppnå, som vi alltid jobber mot.

Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg gikk dataingeniørstudiet på UiA og tok en master i forretningsledelse ved ESCP i Paris. Da jeg studerte datateknikk var ikke sikkerhet en del av pensum i det hele tatt. At jeg begynte å jobbe med sikkerhet var egentlig ganske tilfeldig. Et par eldre kompiser startet opp et sikkerhetsselskap, og jeg ble spurt om å jobbe for dem. Etter hvert ble selskapet kjøpt opp av Telenor. Sånn havnet jeg i Telenor, hvor jeg ble værende i 12 år. Jeg har også jobbet som sikkerhetssjef i Storebrand i flere år, samt noen år som konsulent.

Hvordan fikk du kompetanse innen sikkerhet når det ikke ble undervist i på skolen?

Jeg og medstudentene mine puslet litt med hacking på fritiden. Dette var tidlig på 90-tallet – det fantes ingen nettbank eller noe sånt, så det var bare rampestreker. Vi fant måter å komme oss inn på hverandres datamaskiner på og styre dem fra egen maskin. Vi ble godt kjent med kommunikasjonsprinsippene i datamaskinen, og da er ikke det å drive med sikkerheten rundt noe hokus-pokus.

Du har flyttet til Lyon i Frankrike for jobben. Hvordan går det?

– Foreløpig er jeg på Air B&B mens jeg leter etter et sted å bo. Jeg trives bra så langt. Franskmennene er overraskende vennlige her. Da jeg studerte i Paris i to år opplevde jeg franskmennene som mer firkanta mot folk som kom utenfra, men her møter jeg bare smil og hyggelig stemning hele tiden. Gjengen på Interpol er også veldig fin.

Ellers gleder jeg meg til å besøke våre regionale kontorer også. Særlig Singapore – der har jeg vært mye før og trives godt. For meg personlig er det også veldig spennende å kunne besøke Elfenbenskysten og Kamerun.

Kommer du til å savne Norge?

– Jeg er nok i en slags «honeymoon-fase» nå. Så det kan godt hende at jeg får hjemmelengsel etter hvert, men det er for tidlig å si. Kanskje jeg vil savne å snakke norsk litt.

Hvilke tanker hadde du om Interpol før du startet i jobben? Har noe overrasket deg?

– Før jeg startet tenkte jeg at det var mer operativt politiarbeid enn det det er. Interpol jobber også bredere internasjonalt enn jeg så for meg: Vi samarbeider hyppig med mange andre tilsvarende organisasjoner, som for eksempel FN og Den internasjonale straffedomstolen.

Du har et veldig stort ansvar. Hvordan håndterer du det?

– Jeg kjenner litt på det. Det er nok mer synlig om man gjør feil her enn mange andre steder, men er man sitt ansvar bevisst, tar ting i et rolig tempo og lener seg på gode kolleger så skal det nok gå fint. Det viktigste er å være grundig.

Hvordan så ansettelsesprosessen ut?

– Jeg søkte på jobben 3. juli 2024, og etter jeg søkte tok det noen måneder før jeg hørte noe. Jeg trodde jeg ikke hadde kommet med i prosessen, så jeg ble veldig overrasket da jeg fikk beskjeden om at profilen min var kommet gjennom nåløyet. Jeg begynte i jobben 1. juli 2025, så det tok faktisk nesten ett år.

– Jeg håper jeg aldri trenger å gå gjennom en så krevende prosess igjen: Jeg måtte ta tester som målte kompetanse og kunnskap og hadde flere runder med både én-til-en- og panelintervjuer. I tillegg måtte jeg gjennom en grundig vetting med sikkerhetssjekk, referansesjekk, helsesjekk og vaksinasjoner. Ikke minst måtte jeg signere masse dokumenter.

Hvordan beholdt du motivasjonen gjennom prosessen?

– Jeg forsøkte å ikke tenke på det så mye, og heller holde meg aktiv, jobbe og reise. Jeg fortsatte å kikke på andre mulige jobber.

Har du noen spesielle intervju-opplevelser du kan dele?

– Jeg var på et hotell i Gambia under ett av intervjuene. Da spurte jeg eieren av hotellet om jeg kunne få låne internett fordi jeg hadde et veldig viktig videomøte. Han stengte av internett for alle andre gjester i to timer, og jeg satt på hotellrommet og håpet på at internetttilkoblingen var god nok – det var den heldigvis.

Hvordan reagerte du da du fikk tilbudet?

– Jeg var hjemme og fikk tilbudet på e-post. Da gikk jeg en tur langs brygga i Oslo og tenkte at dette her blir spennende. Det tok en stund før jeg tok det innover meg, for prosessen hadde vært veldig lang. Jeg måtte gå mange turer før det gikk helt opp for meg.

Hvordan har reaksjonene på at du fikk jobben vært?

– Min far var den første jeg fortalte det til. Han er en mann av få ord, men han syntes jo det var flott og han ble nok ganske lettet på mine vegne.

– Reaksjonene utenfra har vært ganske overveldende. Jeg forventet litt ekstern oppmerksomhet, men ikke så mye som det har blitt. Jeg hadde over 1000 reaksjoner på LinkedIn i løpet av de første dagene. Og nå har jeg jo deg på tråden.

Hva håper du å oppnå i stillingen?

– Først og fremst er det å bidra til at Interpol oppnår oppdraget sitt. Verden har aldri vært mer sammenkoblet, så viktigheten av å ha all informasjon tilgjengelig har aldri vært større. I min rolle vil jeg videreutvikle sikkerheten rundt systemene for å oppnå enda mer effektivt politiarbeid og jeg vil sørge for at vi ikke havner i avisa for feil ting.

Har du noen sikkerhetstips til folk flest som leserne burde ta med seg videre?

– Jeg har et ganske enkelt ett: tenk deg om. Om noe virker for godt til å være sant, er det antakeligvis det. Ikke åpne den mailen, ikke trykk på den lenka.

Til de faste spørsmålene våre: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bøkene jeg begynte med var Hardy-guttene bøkene til faren min. Det var de som virkelig satte i gang leselysten min. De har betydd mye.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når jeg er ute og reiser føler jeg meg fri. Jeg er veldig nysgjerrig og liker å lære nye ting. Da føler jeg at jeg lever.

Hvem var din barndomshelt?

– Fantomet var den store helten den gangen da jeg samlet på tegneserieblader.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan ofte ha en tendens til å ta på meg litt for mye på en gang. Det går som regel greit, men fører til at jeg ofte gjør meg selv i overkant travel.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg ut og spiser. Jeg er veldig glad i sånn fine dining, da går jeg på Michelin-restaurant. Da er det ikke så dumt å bo i Lyon, som er Frankrikes kulinariske hovedstad.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot/for?

– Mot krig, for fred. Som en internasjonal og uavhengig organisasjon kan vi ikke ha noe politisk syn i Interpol, men uansett hvem som kriger, tenker jeg at dialog er best.

Er det noe du angrer på?

– Akkurat nå angrer jeg litt på at jeg valgte tysk og ikke fransk på videregående. Men jeg forsøker å snakke fransk her.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Veldig enkelt. Det må være noen som er skikkelig morsom: Atle Antonsen. Jeg så ham nylig i Oslo på Tons of Rock med band, hvor han fremførte dikt med hard rock musikk i bakgrunnen. Det var hysterisk morsomt.