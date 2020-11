Jeg tror Abelia er tjent på å legge forsvaret for Google til side.

Abelias Kjetil Thorvik Brun er kritisk til at Arbeiderpartiet ønsker en ny digitaliseringspolitikk, der spillerommet til Google og Amazon blir mindre, og innsatsen for å bygge en norsk datanæring trappes opp.

Flere av påstandene hans er det vanskelig å ta seriøst.

Som at Arbeiderpartiet, fordi vi ønsker strengere regler for globale teknologigiganter, er på veg bort fra «den åpne økonomien,» og vil bygge «handelsmurer». Abelia tror tydeligvis de er tjent med å sammenligne Jonas Gahr Støre med Donald Trump, men jeg tror ikke mange nordmenn kjøper den slags skolevalgretorikk.

Om vi skal snakke om Trump i den norske teknologidebatten er det mer nærliggende å peke på følgende: I spørsmålet om regulering av «Big Tech» stiller norske NHO seg til høyre ikke bare for EU, men også for det republikanske partiet i USA.

I oktober leverte Justiskomiteen i Representantens Hus en knusende rapport om hvordan tech-gigantene har monopolisert teknologimarkedet, skviset ut konkurrenter og vridd seg unna å betale skatt.

Demokratene gikk lengst både i handling og ord.

Men selv Trumps republikanske parti beskrev at de får «frysninger» av hvordan «Apple, Amazon, Google og Facebook har brukt sin makt til å kontrollere hvordan vi ser og forstår verden», at «disse selskapene har drevet teknologimarkedet mot monopolisering» og brukt sin «dominerende posisjon til å stjele intellektuell eiendom, sette opp barrierer mot konkurrenter med et mål om å beholde sin maktposisjon de nærmeste tiårene.»

Her hjemme er Abelia mest opptatt av å latterliggjøre behovet for kontroll med noen av de største, mektigste og mest kyniske aktørene i den globale økonomien.

Det Abelia argumenterer for er konsulenter og bedrifter som “låser” data.

Dette skaper konkurransefortrinn som igjen skaper etableringsmurer for nykommere og hindrer innovasjon. I praksis vil da høyresiden gi de amerikanske tech-gigantene monopol i Norge. Er det i interessene til Abelias medlemmer?

Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at det finnes politisk vilje til å stå opp for rettferdig konkurranse og klare reguleringer i den digitale økonomien dersom vi skal bygge opp en norsk dataindustri – ellers ender vi med at Google, Amazon og deres like skviser all konkurranse - norske aktører inkludert.

Vi kan ikke lenger bare kjøpe teknologi som et program eller et verktøy.

Dette er et kontinuerlig utviklingsarbeid som ikke vil ha en slutt. Det handler om å skape, teste, lytte, lære og justere. Slik bygger vi framtidens digitale tjenester - bit for bit- i nærkontakt med oppgavene vi skal løse.

Det er ikke nødvendigvis offentlige in-house utviklere, som Origo her i Oslo, som skal utvikle alle løsningene. Men vi er en aktiv tilrettelegger for at både næringsliv, konsulenter, innovasjonsmiljøer og kommunens egne utviklere og virksomheter kan utvikle raskere og mer treffsikkert. Om ikke annet gjør det oss til en mye bedre innkjøper av private tjenester. Det burde også Abelia se verdien av.

Jeg blir litt bedrøvet over tonen Abelia anlegger i digitaliseringsdebatten.

Jeg tror Abelia og NHO er i utakt med mange av sine medlemmer. Ukentlig snakker jeg med aktører i norsk teknologi og dataindustri. Det de frykter er en global konkurranse der et fåtall selskaper både sitter på nesten hele markedsandelen og samtidig styrer selve markedsplassen. Det er ikke bra for Norge, eller norske dataaktører.

Politikken som etterlyses fra ansatte og ledere i teknologiselskapene jeg snakker med, innebærer langt mer enn at det offentlige skal sitte stille og «tro på markedet» De ber om aktiv, strategisk næringspolitikk. Ikke ulikt den Arbeiderpartiet nå forsøker å utvikle.

Er vi i mål? Selvsagt ikke.

Å få på plass en ny norsk data – og digitaliseringspolitikk som kan sikre arbeid og verdiskaping, vil ta tid. Jeg tror Abelia er tjent på å legge forsvaret for Google til side, og heller bli med å utvikle en politikk som sikrer vekst og utvikling for norsk dataindustri.