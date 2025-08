Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Jeg har aldri sagt det til media før, men det er for sent.

Det sa den canadiske klimaforkjemperen og professoren i zoologi, David Suzuki, til canadiske iPolitics i juli, om kampen mot global oppvarming.

Han viser til en skala over ni av klodens smertegrenser i forbindelse med bærekraftig menneskelig oppførsel, utarbeidet av Universitetet i Stockholm.

Suzuki sier vi har brutt sju av dem så langt. Blant dem er CO₂ i atmosfæren bare ett av problemene. Forsuring av havet, et mindre artsmangfold og forsøpling med kunstige kjemikalier er også blant smertegrensene.

– Jeg mener at en informert befolkning vil gjøre de rette valgene. På slutten av 80-tallet var den offentlige bekymringen over klimaendringene helt på topp. I 1988 holdt vi en konferanse om atmosfæren, hvor over 300 mennesker, 40 forskjellige myndigheter, naturvernere, forskere og interessenter i privat næringsliv deltok, sa Suzuki, og fortsatte:

David Suzuki ved en annen anledning, mars i år. ETHAN CAIRNS

– På slutten av konferansen ble det konkludert med at global oppvarming var en tydelig trussel mot menneskeheten, kun slått av risikoen for atomkrig. Hvis verden hadde lyttet til den konferansen, hadde vi ikke hatt de problemene vi har i dag. Vi kunne spart billioner av dollar og reddet millioner av menneskeliv. Nå er det for sent, sa han.

FN-forsker enig

Peter Carter, en britisk-canadisk lege og tidligere forsker for FNs klimapanel, har nå sagt seg enig med Suzuki, i en dramatisk video. Han leder til daglig Climate Emergency Forum.

Carter mener at økt subsidiering av olje og gass i USA er en stor del av problemet. Videre mener han at Trumps kamp mot fornybare energikilder har vært med på å forsegle videre global oppvarming.

Han understreker likevel at det ikke er for sent å gjøre alt hva menneskeheten kan for å drive skadebegrensning.

– Vi har tapt kampen mot klimaendringene. Vi har tapt kampen mot fossilbransjen, store internasjonale banker og deres klimafornektelse. Det er den kampen jeg mener vi har tapt. (...) Jeg har i tidligere tider sagt at hvis menneskeheten kunne enes om klimaendringene, så kunne vi kanskje ha klart det. Vi kunne fått det til. Det har vi ikke gjort, og vi har ingen planer om å gjøre det heller, sier Carter.

Peter Carter sier i en dramatisk video at han tror kampen mot global oppvarming er tapt. FOTO: Skjermdump fra YouTube.

– Ikke veldig uenig

Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, sier Suzukis og Carters utspill er sannheter med modifikasjoner.

– Jeg er ikke veldig uenig. Litt, men ikke mye.

Hygen forklarer:

– Parisavtalens mål ryker i disse dager. Om det skjedde i fjor eller om 3–5 år er ikke fullt så viktig. Dermed har vi blåst forbi målet om å begrense gjennomsnittsoppvarmingen av jorda med 1,5 grader. Målet om 2 grader ryker omtrent i samme lende.

– Vi ser det skjer store endringer i klimasystemet, men det hele fungerer med en forsinkelse. Utslippene våre i dag vil stort sett styre klimaet de neste 30–50 årene. Dette må vi bygge robuste systemer for å tåle.

Klimaforsker Hans Olav Hygen. FOTO: Vilde Jagland / MET / NTB

Han forklarer hvordan historien om hverdagen for de som bare skal leve på jorda i 30–50 år til allerede er skrevet, men at historien om dagens barn og deres barn igjen, fremdeles kan skrives om.

Forskjellige scenarioer

FNs klimapanel har kalkulert hvordan verden vil se ut i fremtiden dersom vi skulle stanse alle klimatiltak, men også hva som ville skjedd om vi gjorde alt i vår makt til å redusere klimaendringene.

– Gjennom FNs klimapanel har vi ganske god oversikt på hvordan de forskjellige scenarioene ville sett ut. Alt fra de politiske 1,5-2,0-gradersmålene, til de øvrige scenarioene, sier Hygen.

– Det er også gjort kalkulasjoner på hvordan ting vil se ut dersom vi ruller tilbake elbil-politikk og stanser alt av tiltak og lignende. FNs klimapanel har redegjort de fleste scenarioer fra full stans i bruk av fossilt brennstoff, til mellomstadier, og til full oljeproduksjon, brenning av kull og leting etter mer gass.

Fossil energi på topp

Å kutte bruk av fossilt brennstoff står øverst på lista.

– Det er både det lette og kompliserte svaret. Det å kutte utslipp av drivhusgasser fra fossil energi er det aller viktigste vi kan gjøre. Årsaken til at det er vanskelig å gjennomføre er fordi det er så helintegrert i verdens økonomiske systemer, sier Hyge.

Effekten av videre utslipp av klimagasser kan igjen føre til redusert artsmangfold og et mer ekstremt klima. Det kan også føre til en forsuring av havet, som igjen reduserer havets evne til å absorbere CO₂.

Problemet vil dermed bare balle på seg.

Korallbleking kommer blant annet av økt CO 2 i atmosfæren. FOTO: David Gray / AFP / NTB

– Vi må forstå det at vi ikke er del av et uendelig system her på jorda, men et bestående av begrensede ressurser. Det vi gjør, får konsekvenser. Når utslippene øker, er det ikke bare temperaturen som øker. Det er det vi merker best, som mennesker. Vi får mer nedbør, snøen smelter lettere og vi får redusert artsmangfold i naturen.

– Alle ting vi foretar oss spiser av naturens arealer. De siste 10–15 årene har man blitt mer klar over samspillet mellom tap av naturmangfold og klimaendringer, og hvordan det utfordrer naturen. Og oss.

– Hvordan balanserer man utspill som de fra Suzuki og Carter med å ikke ta håpet fra folk?

– Vi har kjempestore utfordringer foran oss. Det er det ingen tvil om. Men uten håp gir vi opp, alle sammen. Vi i Meteorologisk institutt forsøker å være så vitenskapelige korrekte i de uttalelsene vi kommer med med som vi kan, uten at det blir for skremmende.

– Men litt skremmende er det jo, naturligvis.