Året KrF ble partiet for de rike

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Når krisa kommer, vil ideene som finnes på det tidspunktet avgjøre hva man gjør», sa økonomen Milton Friedman.

I dag er det to populære ideer i offentligheten. Ytre høyres løsninger – og venstresidens alternativ: At de rikeste må skattlegges for å minske forskjellene.