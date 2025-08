Svingdøra som aldri lukkes

Båndene mellom PR og politikk er så tett at det truer med å undergrave folks tillit til politikerne, mener Dagsavisen. Høyres Linda Hofstad Helleland sitter sågar på Stortinget samtidig som hun sitter i styret til viktige norske næringsinteresser. FOTO: Annika Byrde / NTB

Svingdøra mellom PR- og påvirkningsbransjen og det politiske Norge har lenge stått på vidt gap. En rekke profilerte politikere, fra de fleste partier, vandrer fra verv i politikken til godt betalte jobber i PR-bransjen – og tilbake igjen. I forrige uke fikk vi et absurd eksempel på hvilke utslag dette kan gi da Høyres Håkon Snortheim møtte til debatt i Dagsnytt 18 om drosjenæringen i Norge.

Snortheim forsvarte Erna Solberg-regjeringens frislipp av drosjenæringen i debatten – og glemte å opplyste om at han, via en stilling i PR-byrået Geelmuyden Kiese, sto oppført som norsk pressekontakt for Uber ved flere anledninger i årene 2020 til 2023.